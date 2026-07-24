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शामली धर्मांतरण मामला; चांदनी कुरैशी और उसके पिता को कोर्ट ने दी जमानत, जानिये क्या था पूरा मामला?

शामली : जनपद शामली के चर्चित धर्मान्तरण प्रकरण में चांदनी कुरैशी और उसके पिता को जमानत मिल गई है. वहीं, मामले के तीन अन्य आरोपितों के अधिवक्ताओं ने अदालत में नाट प्रेस दाखिल किया है.







अधिवक्ता मेहरबान अहमद ने बताया कि चांदनी कुरैशी और उसके पिता इस्लाम कुरैशी की जमानत याचिका डाली गई थी. मामले पर 24 जुलाई को सुनवाई हुई. जिसके बाद दोनों की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए उन्हें जमानत दे दी गई है. उन्होंने बताया कि तीन आरोपियों के अधिवक्ता ने नोट प्रेस (याचिकाकर्ता अपने मामले, याचिका या आवेदन पर बहस या पैरवी नहीं करना चाहता है) कर दिया है.



इस प्रकरण में 24 जुलाई को जिला एवं सत्र न्यायालय में जमानत याचिका पर सुनवाई हुई. इसके बाद चांदनी कुरैशी और उसके पिता इस्लाम कुरैशी को जमानत पर रिहा करने के आदेश जारी कर दिए. वहीं दूसरी ओर आशु उर्फ आस मोहम्मद, राहिल और सुमाइला के अधिवक्ताओं ने अदालत में नाट प्रेस दाखिल कर दिया. इसके अलावा एक अन्य आरोपित तौफीक उर्फ भोला के अधिवक्ता द्वारा दायर जमानत याचिका पर अदालत ने सुनवाई के लिए 29 जुलाई की तिथि निर्धारित की है.