ETV Bharat / state

शामली धर्मांतरण मामला; चांदनी कुरैशी और उसके पिता को कोर्ट ने दी जमानत, जानिये क्या था पूरा मामला?

जिला एवं सत्र न्यायालय में शुक्रवार को जमानत याचिका पर हुई सुनवाई.

प्रतीकात्मक तस्वीर
प्रतीकात्मक तस्वीर (Photo credit: ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : July 24, 2026 at 10:41 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

शामली : जनपद शामली के चर्चित धर्मान्तरण प्रकरण में चांदनी कुरैशी और उसके पिता को जमानत मिल गई है. वहीं, मामले के तीन अन्य आरोपितों के अधिवक्ताओं ने अदालत में नाट प्रेस दाखिल किया है.



अधिवक्ता मेहरबान अहमद ने बताया कि चांदनी कुरैशी और उसके पिता इस्लाम कुरैशी की जमानत याचिका डाली गई थी. मामले पर 24 जुलाई को सुनवाई हुई. जिसके बाद दोनों की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए उन्हें जमानत दे दी गई है. उन्होंने बताया कि तीन आरोपियों के अधिवक्ता ने नोट प्रेस (याचिकाकर्ता अपने मामले, याचिका या आवेदन पर बहस या पैरवी नहीं करना चाहता है) कर दिया है.

इस प्रकरण में 24 जुलाई को जिला एवं सत्र न्यायालय में जमानत याचिका पर सुनवाई हुई. इसके बाद चांदनी कुरैशी और उसके पिता इस्लाम कुरैशी को जमानत पर रिहा करने के आदेश जारी कर दिए. वहीं दूसरी ओर आशु उर्फ आस मोहम्मद, राहिल और सुमाइला के अधिवक्ताओं ने अदालत में नाट प्रेस दाखिल कर दिया. इसके अलावा एक अन्य आरोपित तौफीक उर्फ भोला के अधिवक्ता द्वारा दायर जमानत याचिका पर अदालत ने सुनवाई के लिए 29 जुलाई की तिथि निर्धारित की है.

दवा व्यापारी ने दर्ज कराया था मुकदमा: यह मामला जनपद शामली के सदर कोतवाली क्षेत्र का है. दवा व्यापारी देवराज मलिक ने मुकदमा दर्ज कराया था. आरोप था कि उनके पुत्र आयुष मलिक को प्रेम जाल में फंसाकर धर्मान्तरण कराया गया था. पुलिस ने इस मामले में पीड़ित की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर तीन आरोपितों चांदनी कुरैशी, उसके पिता इस्लाम कुरैशी को गिरफ्तार कर चालान किया था. इसके बाद पुलिस ने एक अन्य आरोपी भोला को भी गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था.

यह भी पढ़ें : शामली धर्मांतरण मामला; आयुष मलिक की बहन बनकर वीडियो बनाने वाली युवती पर केस

यह भी पढ़ें : शामली धर्मांतरण प्रकरण; गठवाला खाप चौधरी का दावा, 15 दिन में आयुष मालिक की घर वापसी हो जाएगी

TAGGED:

CHANDNI QURESHI CONVERSION SHAMLI
SHAMLI CONVERSION CASE AYUSH MALIK
आयुष मलिक
SHAMLI COURT NEWS
SHAMLI NEWS

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.