पंचायत चुनाव से पहले शामली पुलिस ने कैराना में पकड़ी तमंचों की बड़ी खेप, एक आरोपी गिरफ्तार
शामली एसपी एनपी सिंह ने बताया कि घर पर तमंचा बनाकर बेचने के आरोप में इकबालपुर मोहल्ले से फैय्याज को गिरफ्तार किया गया है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 30, 2025 at 4:26 PM IST
शामली: उत्तर प्रदेश के जनपद शामली की पुलिस ने पंचायत चुनाव से पहले कैराना में एक घर से देशी तमंचों की एक बड़ी खेप बरामद की है. पुलिस ने एक आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया है. उसके पास से पुलिस ने बड़ी मात्रा में बने और अधबने देशी तमंचे तथा बनाने के उपकरण बरामद किए हैं. शामली एसपी एनपी सिंह ने कहा कि आरोपी पहले भी जेल जा चुका है.
देशी तमंचों की बड़ी खेप बरामद: एसपी एनपी सिंह ने बताया कि कैराना कोतवाली क्षेत्र के इकबालपुरी मोहल्ले से एक मकान में तमंचा बनाने की फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया गया है. देशी तमंचों की बड़ी खेप के साथ आरोपी फैयाज को गिरफ्तार किया गया है. फैय्याज अपने घर से अवैध शस्त्र फैक्ट्री का संचालन कर रहा था. वह 315 बोर और 12 बोर के तमंचे बनाता था.
आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया: उन्होंने कहा कि फैय्याज पहले भी अवैध हथियार बनाने के मामले में जेल जा चुका है. उसके पास से 12 तमंचे 315 बोर, 7 अवैध तमंचे 12 बोर, 9 नाल, तमंचों की अधबनी बॉडी 5 और अवैध तमंचा बनाने के उपकरण बरामद किए गये हैं. आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उसे जेल भेज दिया.
800 रुपये में तैयार हो जाता था तमंचा: पंचायत चुनाव से पहले अवैध तमंचों की खेप बरामद होने से पुलिस ने रात की सांस ली है. एसपी एनपी सिंह ने बताया कि आरोपी ने पूछताछ में बताया कि तमंचे बनाने की लागत करीब 800 रुपये आती थी. वहीं 2 हजार रुपये से लेकर 2200 रुपये में वह एक बिचौलिये को तमंचा बेचता था. दलाल आगे सप्लाई करता था. पुलिस तमंचे बेचने वाले दलाल की तलाश शुरू कर दी है.
