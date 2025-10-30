ETV Bharat / state

पंचायत चुनाव से पहले शामली पुलिस ने कैराना में पकड़ी तमंचों की बड़ी खेप, एक आरोपी गिरफ्तार

शामली: उत्तर प्रदेश के जनपद शामली की पुलिस ने पंचायत चुनाव से पहले कैराना में एक घर से देशी तमंचों की एक बड़ी खेप बरामद की है. पुलिस ने एक आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया है. उसके पास से पुलिस ने बड़ी मात्रा में बने और अधबने देशी तमंचे तथा बनाने के उपकरण बरामद किए हैं. शामली एसपी एनपी सिंह ने कहा कि आरोपी पहले भी जेल जा चुका है.

देशी तमंचों की बड़ी खेप बरामद: एसपी एनपी सिंह ने बताया कि कैराना कोतवाली क्षेत्र के इकबालपुरी मोहल्ले से एक मकान में तमंचा बनाने की फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया गया है. देशी तमंचों की बड़ी खेप के साथ आरोपी फैयाज को गिरफ्तार किया गया है. फैय्याज अपने घर से अवैध शस्त्र फैक्ट्री का संचालन कर रहा था. वह 315 बोर और 12 बोर के तमंचे बनाता था.

आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया: उन्होंने कहा कि फैय्याज पहले भी अवैध हथियार बनाने के मामले में जेल जा चुका है. उसके पास से 12 तमंचे 315 बोर, 7 अवैध तमंचे 12 बोर, 9 नाल, तमंचों की अधबनी बॉडी 5 और अवैध तमंचा बनाने के उपकरण बरामद किए गये हैं. आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उसे जेल भेज दिया.