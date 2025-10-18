ETV Bharat / state

शामली में 1 लाख का इनामी बदमाश पुलिस मुठभेड़ में ढेर; जाली करेंसी तस्कर के खिलाफ दर्ज थे 34 मुकदमे

कांधला थाना क्षेत्र में देर रात हुई मुठभेड़, एक अन्य बदमाश भागने में सफल रहा.

शामली में 1 लाख का इनामी बदमाश पुलिस मुठभेड़ में ढेर.
शामली में 1 लाख का इनामी बदमाश पुलिस मुठभेड़ में ढेर. (Photo Credit: ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : October 18, 2025 at 8:31 AM IST

|

Updated : October 18, 2025 at 8:40 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

शामली: जाली करेंसी की तस्करी करने वाले एक लाख के इनामी बदमाश को पुलिस एनकाउंटर में मार गिराया गया. मारे गए बदमाश नफीस पर कुल 34 मामले दर्ज हैं. शामली पुलिस ने बदमाश के पास से भारी मात्रा में असलहा भी बरामद किया है. यह मुठभेड़ शामली जिले के कांधला थाना क्षेत्र में हुई.

एसपी शामली एनपी सिंह ने बताया कि अपराधियों के खिलाफ चल रहे अभियान के तहत सभी चौकी इंचार्ज और एसओ रात में चेकिंग कर रहे थे. अंतिम शहर में थाना कांधला के चौकी भभीसा में शुक्रवार रात एक बाइक पर दो बदमाश दिखाई दिए. उन्हें रोकने का प्रयास किया गया, क्योंकि उनकी गाड़ी का नंबर ट्रेस हो गया था. उनकी बाइक का नंबर फर्जी था.

जवाबी फायरिंग में लगी गोली: एसपी एनपी सिंह ने बताया कि बदमाशों को जब रोकने का प्रयास किया गया, तो उन्होंने पुलिस टीम पर फायरिंग शुरू कर दी. इसके बाद जवाबी फायरिंग में बदमाश को गोली लगी. उसे जिला अस्पताल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया.

वहीं दूसरा बदमाश अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गया है. पुलिस की टीमें उसकी तलाश में दबिश दे रही हैं. मुठभेड़ के बाद पुलिस ने मौके से एक पिस्टल 32 बोर, एक खोखा कारतूस, पांच जिंदा कारतूस, एक तमंचा 315 बोर, दो खोखा कारतूस और एक मोटरसाइकिल बरामद की है.

इनामी बदमाश पर 34 मुकदमे: पुलिस अधीक्षक ने बताया कि मुठभेड़ में मारे गए बदमाश की पहचान नफीस पुत्र मुदा के रूप में हुई है. वह कांधला कस्बा मोहल्ला का ही रहने वाला था. वह जाली करेंसी का तस्कर था और जाली करेंसी का बहुत बड़ा नेटवर्क चलाता था. नफीस पर 34 आपराधिक मामले दर्ज हैं. इनमें लूट, हत्या, जानलेवा हमले जैसे गंभीर मामले भी हैं. वह तीन मुकदमों में वांछित चल रहा था.

यह भी पढ़ें: लखनऊ में साइबर ठगों ने किया 3.27 करोड़ का फ्रॉड; आगरा में हिंदी संस्थान निदेशक के खाते से उड़ाई रकम

Last Updated : October 18, 2025 at 8:40 AM IST

TAGGED:

SHAMLI ENCOUNTER CRIMINAL KILLED
POLICE ENCOUNTER IN SHAMLI
CRIMINAL CARRY REWARD KILLED SHAMLI
SHAMLI POLICE ENCOUNTER LATEST NEWS
SHAMLI POLICE ENCOUNTER

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

इस बार त्योहार पर यात्रियों को आसानी से मिल रहा तत्काल टिकट, आधार से ओटीपी के बाद कम हो गई दलालों की सेंधमारी

राम मंदिर के केसरिया ध्वज में होगा कोविदार वृक्ष, सूर्य और ऊँ का चिन्ह; 25 नवंबर को पीएम मोदी करेंगे ध्वजारोहण

यूपी के बिहार-गोरखपुर रूट की ये 6 ट्रेनें निरस्त, 8 का रास्ता बदलेगा रेलवे, जानिए

कर्ज-अकाल मृत्यु से मुक्ति चाहिए तो कालाष्टमी पर करें ये उपाय; भैरव को प्रसन्न करने के लिए इन मंत्रों का करें जाप

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.