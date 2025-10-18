शामली में 1 लाख का इनामी बदमाश पुलिस मुठभेड़ में ढेर; जाली करेंसी तस्कर के खिलाफ दर्ज थे 34 मुकदमे
कांधला थाना क्षेत्र में देर रात हुई मुठभेड़, एक अन्य बदमाश भागने में सफल रहा.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 18, 2025 at 8:31 AM IST|
Updated : October 18, 2025 at 8:40 AM IST
शामली: जाली करेंसी की तस्करी करने वाले एक लाख के इनामी बदमाश को पुलिस एनकाउंटर में मार गिराया गया. मारे गए बदमाश नफीस पर कुल 34 मामले दर्ज हैं. शामली पुलिस ने बदमाश के पास से भारी मात्रा में असलहा भी बरामद किया है. यह मुठभेड़ शामली जिले के कांधला थाना क्षेत्र में हुई.
एसपी शामली एनपी सिंह ने बताया कि अपराधियों के खिलाफ चल रहे अभियान के तहत सभी चौकी इंचार्ज और एसओ रात में चेकिंग कर रहे थे. अंतिम शहर में थाना कांधला के चौकी भभीसा में शुक्रवार रात एक बाइक पर दो बदमाश दिखाई दिए. उन्हें रोकने का प्रयास किया गया, क्योंकि उनकी गाड़ी का नंबर ट्रेस हो गया था. उनकी बाइक का नंबर फर्जी था.
जवाबी फायरिंग में लगी गोली: एसपी एनपी सिंह ने बताया कि बदमाशों को जब रोकने का प्रयास किया गया, तो उन्होंने पुलिस टीम पर फायरिंग शुरू कर दी. इसके बाद जवाबी फायरिंग में बदमाश को गोली लगी. उसे जिला अस्पताल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया.
वहीं दूसरा बदमाश अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गया है. पुलिस की टीमें उसकी तलाश में दबिश दे रही हैं. मुठभेड़ के बाद पुलिस ने मौके से एक पिस्टल 32 बोर, एक खोखा कारतूस, पांच जिंदा कारतूस, एक तमंचा 315 बोर, दो खोखा कारतूस और एक मोटरसाइकिल बरामद की है.
इनामी बदमाश पर 34 मुकदमे: पुलिस अधीक्षक ने बताया कि मुठभेड़ में मारे गए बदमाश की पहचान नफीस पुत्र मुदा के रूप में हुई है. वह कांधला कस्बा मोहल्ला का ही रहने वाला था. वह जाली करेंसी का तस्कर था और जाली करेंसी का बहुत बड़ा नेटवर्क चलाता था. नफीस पर 34 आपराधिक मामले दर्ज हैं. इनमें लूट, हत्या, जानलेवा हमले जैसे गंभीर मामले भी हैं. वह तीन मुकदमों में वांछित चल रहा था.
