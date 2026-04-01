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20 लाख की ठगी का खुलासा: शामली पुलिस ने दबोचे 4 फ़र्ज़ी पंडित, लाखों की नक़दी बरामद राजस्थान से लेकर हरियाणा तक था नेटवर्क

एसपी शामली नरेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कारोबारी से ठगी के मामले में चार लोगों गिरफ्तार किये गए हैं. इनके पास 8.20 लाख रुपये मिले.

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व्यापारी से 130 ग्राम सोने की ठगी. (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : April 1, 2026 at 4:45 PM IST

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Updated : April 1, 2026 at 5:27 PM IST

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शामली: उत्तर प्रदेश की शामली पुलिस ने पूजा-पाठ के बहाने ठगी करने वाले एक शातिर अंतर्राज्यीय गिरोह के चार सदस्यों को गिरफ्तार किया है. इन ठगों ने शहर के एक प्रतिष्ठित कारोबारी से करीब 20 लाख रुपये कीमत के सोने के आभूषणों की ठगी की थी और मौके से फरार हो गए थे. वारदात का खुलासा तब हुआ जब मोहल्ला नया बाजार निवासी पीड़ित अशोक कुमार गर्ग ने गत 20 मार्च को पुलिस में शिकायत दर्ज कराई.

पीड़ित के अनुसार, खुद को विद्वान पंडित बताने वाले इन लोगों ने पितृ दोष दूर करने के नाम पर करीब 130 ग्राम वजनी सोने के गहने ठग लिए थे.

जानकारी देते एसपी शामली नरेंद्र प्रताप सिंह. (Video Credit: ETV Bharat)

बैटरी की दुकान से शुरू हुआ ठगी का जाल: पुलिस ने कारोबारी की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की, जिसके परिणामस्वरूप आज चारों अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया गया. पकड़े गए ठगों के पास से पुलिस ने आभूषणों को बेचकर प्राप्त किए गए 8.20 लाख रुपये की नकद राशि और एक बैग बरामद किया है. गिरोह के मुख्य सरगना राजेश उर्फ गंगाशरण ने पूछताछ में बताया कि वे लोग ज्योतिष का थोड़ा ज्ञान रखते हैं और हरिद्वार व मथुरा के फर्जी प्रमाण पत्र दिखाकर लोगों का विश्वास जीतते थे. उन्होंने सबसे पहले पीड़ित की बैटरी की दुकान पर जाकर हाथ देखा और कुछ सही बातें बताकर उन्हें अपने जाल में फंसाया था.

पोटली बदलकर उड़ा ले गए सोने के गहने: ठगों ने कारोबारी के घर जाकर उनकी पत्नी को पितृ दोष का डर दिखाया और 21 दिन की विशेष पूजा का झांसा दिया. योजना के अनुसार, उन्होंने सोने के आभूषणों को चावल के साथ एक कलश में रखवाया और पूजा शुरू की. पूजा के दौरान जैसे ही घर की महिला मंदिर से सामान लेने अंदर गई, ठगों ने असली गहनों वाली पोटली को नकली पोटली से बड़ी चालाकी से बदल दिया. इसके बाद वे असली गहने लेकर हरिद्वार फरार हो गए. वहां उन्होंने एक मंगलसूत्र, सात अंगूठियां और कान के टॉप्स को 8.20 लाख रुपये में बेच दिया.

कई राज्यों में फैला था ठगी का नेटवर्क: एसपी शामली नरेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि पकड़े गए आरोपी राजेश, श्रीनिवास, भवानीशंकर और जतन मूल रूप से हापुड़ और अलीगढ़ के रहने वाले हैं. इस गिरोह ने हरियाणा के पलवल, राजस्थान के जोधपुर, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के कई जनपदों में इसी तरह की दर्जनों वारदातों को अंजाम दिया है. अधिकतर लोग धार्मिक आस्था के कारण शिकायत दर्ज नहीं कराते थे, इसलिए ये बच निकलते थे, लेकिन शामली पुलिस की सक्रियता से अब यह गिरोह सलाखों के पीछे है. पुलिस अब इनके अन्य साथियों और ठगी के माल को खरीदने वाले सुनारों के बारे में भी जानकारी जुटा रही है.

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Last Updated : April 1, 2026 at 5:27 PM IST

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