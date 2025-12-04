ETV Bharat / state

2 बच्चों की मां बार-बार बनती है दुल्हन, नए पति और सुसरालियों के साथ बिताती है सिर्फ 3-4 दिन

शामली में लुटेरी दुल्हन साथियों के साथ गिरफ्तार. ( ETV Bharat )

शामलीः जिले की पुलिस ने एक ऐसे अंतरराज्य गिरोह का भंडाफोड़ किया है, जो शादी करके ठगी की वारदात को अंजाम देते और फरार हो जाते थे. गिरोह में एक महिला और उसके साथी फर्जी दस्तावेज के सहारे अपने अलग-अलग नाम व पते बदलकर लोगों से शादी कर ठगी करते थे. गिरोह के पास से ठगी कर जमा किए गए आभूषण भी पुलिस ने बरामद किए हैं. एसपी नागेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि हरियाणा के भिवानी के रहने वाले सुरेंद्र ने बाबरी थाने पर शिकायत दर्ज कराई थी. जिसमें उन्होंने बताया था कि गांव खेती बैरागी के मंदिर पर कुछ लोगों ने एक युवती से उनकी शादी पैसे लेकर कराई गई थी. युवती का गांव चूनसा बताया था. शादी के तीन-चार दिन बाद दुल्हन एक लाख कैश और ज्वेलरी लेकर फरार हो गई थी. पीड़ित की शिकायत पर बाबरी पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच पड़ताल शुरू कर दी थी. पुलिस की जांच के दौरान पुलिस को पता चला कि जो महिला शादी के बाद हरियाणा गई थी, उसके दो अन्य साथी भी हैं, जो मिलकर गिरोह चलाते हैं. एसपी ने बताया कि गुरुवार को बाबरी पुलिस सूचना मिली थी कि गैंग फिर किसी को निशाना बनाने के लिए मुजफ्फरनगर हाईवे पर स्थित बाबरी बस स्टॉप पर आया हुआ है. इसके बाद पुलिस ने लुटेरी दुल्हन पूजा और उसके साथी अरविंद निवासी सोनीपत व रविंद्र निवासी मुज़फ्फरनगर को गिरफ्तार कर लिया. पूछताछ के दौरान आरोपियों ने बताया कि अपनी और दुल्हन की पहचान छुपाने के लिए फर्जी दस्तावेज तैयार कराकर शादियां कर देते हैं. शादी में गिफ्ट में जो भी आभूषण और रुपए मिलते हैं, उसे बराबर हिस्सों में बांट लेते हैं. बरामद गहने भिवानी के सुरेंद्र के घर से लूटे गए थे.