ETV Bharat / state

2 बच्चों की मां बार-बार बनती है दुल्हन, नए पति और सुसरालियों के साथ बिताती है सिर्फ 3-4 दिन

शामली पुलिस ने फर्जी शादी करने वाली लुटेरी दुल्हन और उसके दो साथियों को गिरफ्तार, अब तक 10 लोगों को बना चुके निशाना

शामली में लुटेरी दुल्हन साथियों के साथ गिरफ्तार.
शामली में लुटेरी दुल्हन साथियों के साथ गिरफ्तार. (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : December 4, 2025 at 7:28 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

शामलीः जिले की पुलिस ने एक ऐसे अंतरराज्य गिरोह का भंडाफोड़ किया है, जो शादी करके ठगी की वारदात को अंजाम देते और फरार हो जाते थे. गिरोह में एक महिला और उसके साथी फर्जी दस्तावेज के सहारे अपने अलग-अलग नाम व पते बदलकर लोगों से शादी कर ठगी करते थे. गिरोह के पास से ठगी कर जमा किए गए आभूषण भी पुलिस ने बरामद किए हैं.

एसपी नागेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि हरियाणा के भिवानी के रहने वाले सुरेंद्र ने बाबरी थाने पर शिकायत दर्ज कराई थी. जिसमें उन्होंने बताया था कि गांव खेती बैरागी के मंदिर पर कुछ लोगों ने एक युवती से उनकी शादी पैसे लेकर कराई गई थी. युवती का गांव चूनसा बताया था. शादी के तीन-चार दिन बाद दुल्हन एक लाख कैश और ज्वेलरी लेकर फरार हो गई थी. पीड़ित की शिकायत पर बाबरी पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच पड़ताल शुरू कर दी थी. पुलिस की जांच के दौरान पुलिस को पता चला कि जो महिला शादी के बाद हरियाणा गई थी, उसके दो अन्य साथी भी हैं, जो मिलकर गिरोह चलाते हैं.

एसपी ने बताया कि गुरुवार को बाबरी पुलिस सूचना मिली थी कि गैंग फिर किसी को निशाना बनाने के लिए मुजफ्फरनगर हाईवे पर स्थित बाबरी बस स्टॉप पर आया हुआ है. इसके बाद पुलिस ने लुटेरी दुल्हन पूजा और उसके साथी अरविंद निवासी सोनीपत व रविंद्र निवासी मुज़फ्फरनगर को गिरफ्तार कर लिया. पूछताछ के दौरान आरोपियों ने बताया कि अपनी और दुल्हन की पहचान छुपाने के लिए फर्जी दस्तावेज तैयार कराकर शादियां कर देते हैं. शादी में गिफ्ट में जो भी आभूषण और रुपए मिलते हैं, उसे बराबर हिस्सों में बांट लेते हैं. बरामद गहने भिवानी के सुरेंद्र के घर से लूटे गए थे.

लुटेरी दुल्हन और उसके साथियों के पास से पुलिस ने गाड़ी भी बरामद की है. आरोपियों ने बताया कि गाड़ी डेढ़ महीने अमरोहा से चोरी की थी. इस गाड़ी को वह फर्जी तरीके से शादियां करने में इस्तेमाल करते हैं. पूजा की इससे पहले तीन शादी हो चुकी है. एक बड़ौत में की थी, जिसमें एक लाख लिया था. दूसरी शादी बिजनौर के नजीबाबाद में की थी, जहां से डेढ़ लाख रुपये के सोने की चेन लाई थी. तीसरी शादी शामली के खेड़ी बैरागी के मंदिर में हुई थी.

पूछताछ के दौरान लुटेरी दुल्हन ने बताया कि उसकी असली शादी करीब 13 वर्ष पूर्व हुई थी, जिसमें उसके दो बच्चे भी हैं. रविंद्र ने बताया कि अरविंद और एक अन्य अंकित पूजा के विभिन्न फर्जी नाम एवं पता कराकर आधार कार्ड को पूजा को उपलब्ध कराता था. लुटेरी दुल्हन और उसके साथी अब तक उत्तर प्रदेश व हरियाणा के विभिन्न जनपदों में शादी के नाम पर धोखाधड़ी की करीब 8 से 10 घटनाएं कर चुके हैं.

एसपी शामली नागेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि लुटेरी दुल्हन पूजा मूलतः जालौन की रहने वाली है लेकिन वर्तमान में हरिद्वार में रहती है. उसके दो बच्चे हैं और पति की डेथ हो गई है. यह गिरोह ऐसे लोगों को ढूंढते हैं, जो किसी तरह से भी शादी करना चाहते हैं. इसके बाद अंकित पूजा का फर्जी आधार कार्ड बनाता है. बाद में पैसे लेकर किसी भी मंदिर में पूजा की शादी करा देते हैं. महिला ससुराल जाती है और घर पर कुछ दिन रहने के बाद पैसे और गिफ्ट में जो सामान मिलता है, उसे लेकर फरार हो जाती है. भिवानी से करीब 1 लाख रुपए और कुछ आभूषण लेकर भागी थी.


इसे भी पढ़ें- एक बैंक मैनेजर और 2 दरोगा से शादी करने वाली लुटेरी दुल्हन गिरफ्तार; करोड़ों के लेन-देन वाले सभी खाते फ्रीज, पूरे गैंग का होगा पर्दाफाश

TAGGED:

SHAMLI POLICE
ROBBER BRIDE ARRESTED SHAMLI
FAKE MARRIAGE GANG BUSTED
SHAMLI NEWS
FAKE MARRIAGE GANG

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.