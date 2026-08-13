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शामली का पवन हत्याकांड; 4 दोषियों को फांसी की सजा, 12 साल बाद फैसला

दरअसल ये पूरा मामला 14 जुलाई 2014 का है. शामली के भभीसा गांव में पवन कुमार के घर पर हथियारों से लैस होकर कई लोग पहुंचे थे. आरोप था कि हमलावरों का निशाना पवन का भाई अशोक था, लेकिन अशोक ने खुद को बचाने के लिए कमरे के अंदर जाकर कुंडी लगा ली. इसके बाद हमलावरों ने पवन कुमार पर गोलियां बरसा दी थीं. जिसमें पवन की मौके पर ही मौत हो गई थी, जबकि उसका भाई घायल हो गया था.

शामली : बहुचर्चित पवन कुमार हत्याकांड में 12 साल बाद अदालत ने बड़ा फैसला सुनाया है. घर में घुसकर अंधाधुंध गोलीबारी कर पवन कुमार की हत्या करने के मामले में अदालत ने चार दोषियों को फांसी की सजा सुनाई है. अदालत ने चारों पर कुल 1 लाख 70 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है.

बताया जा रहा है कि पवन के परिवार और आरोपी विपुल की मां के बीच हुई कहासुनी के बाद रंजिश पैदा हुई थी, जिसके चलते इस वारदात को अंजाम दिया गया. मामला अदालत पहुंचा तो अभियोजन पक्ष की ओर से नौ गवाह पेश किए गए. इनमें वादी मुकदमा अशोक और मृतक की पत्नी सोनबीरी की गवाही भी अहम रही. अदालत में पेश किए गए साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर मामले की सुनवाई आगे बढ़ी. बता दें कि इस मामले में के मुख्य आरोपी विपुल खूनी की पुलिस मुठभेड़ में पहले ही मौत हो चुकी है और अमित नाम के अभियुक्त की पत्रावली को अलग कर दिया गया था.

गुरुवार को जनपद की फ़ास्ट ट्रैक कोर्ट ने इस मामले को गंभीर से गंभीरतम श्रेणी का अपराध मानते हुए चार दोषियों रामवीर, राजीव उर्फ छोटू, राहुल उर्फ घोसी और हरेंद्र को फांसी की सजा सुनाई है.

चारों दोषियों पर 1 लाख 70 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है.

जानकारी देते हुए सरकारी अधिवक्ता कुलदीप सिंह ने बताया कि यह सजा सुनाई गई है. ये मामला 14 जुलाई 2014 का है. इसमें अभियुक्त विपुल उर्फ खूनी, रामबीर, राजू उर्फ छोटू ,अमित, राहुल और हरेंद्र, ये 6-7 लोग अशोक भाभीसा के घर पर गए. इन लोगों ने उसके बड़े भाई पवन कुमार की हत्या कर दी. हमने नौ गवाह पेश किए. न्यायालय ने इस घटना को गंभीर से गंभीर स्थिति मानते हुए फांसी की सजा सुनाई है.

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