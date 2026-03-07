ETV Bharat / state

निलंबित PCS अधिकारी अलंकार अग्निहोत्री का बड़ा दावा, देशभर में चुनाव लड़ेगी हमारी पार्टी

शामली : निलंबित पीसीएस अधिकारी अलंकार अग्निहोत्री ने केंद्र सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं. उन्होंने मौजूदा सरकार को धर्म और सनातन विरोधी होने का गंभीर आरोप लगाया है. साथ ही बीजेपी को जवाब देने के लिए अपनी नई पार्टी (राष्ट्रीय अधिकार मोर्चा) को हर राज्य के हर चुनाव में उतराने का दावा किया है. बीते शुक्रवार को शामली पहुंचे अलंकार अग्निहोत्री ने मीडिया से तमाम जानकारियां साझा कीं.

अलंकार अग्निहोत्री ने कहा कि भाजपा ने पूरे देश में यूजीसी को लेकर आपसी धर्म में मतभेद पैदा किया है. मौजूदा सरकार सनातन धर्म विरोधी सरकार है. हिंदू मुस्लिम को आपस में लड़ना चाहती है. हमने यूजीसी का विरोध किया, क्योंकि यूजीसी जाति-धर्म को लेकर आपसी सौहार्द बिगड़ने वाला कानून है. हम सनातन धर्म के लोग हैं और किसी भी सूरत में यूजीसी को लागू नहीं होने देंगे.





अग्निहोत्री ने कहा कि जहां पर भी केंद्र सरकार है, वहां पर जनतंत्र फेल हो चुका है. देश की एससी एसटी यूजीसी आदि की आवाज उठाने वाला कोई नहीं है. जितने भी पार्टी के कार्यकर्ता हैं वह सब बंधुआ मजदूर की तरह हैं. पिछली बार जब देश में लोकसभा चुनाव हुआ था तब देश की 23 करोड़ 60 लाख जनता ने केन्द्र सरकार में विदेशी जनता पार्टी की सरकार बनाई थी. हमारे साथ तो 40 करोड़ लोग खड़े हैं, जो इनको जवाब देने का काम करेंगे.









अलंकार अग्निहोत्री ने कहा कि इस सरकार में ब्राह्मण और सवर्ण के साथ अत्याचार हो रहा है. कुछ दिन पहले ब्राह्मण की चोटी काटी गई थी. कोई भी जनप्रतिनिधि सामने नहीं आया था. यह सरकार गूंगी और बहरी है. इस समय डबल इंजन की सरकार है, लेकिन अभी यह लोग यह भी तय नहीं कर पा रहे हैं कि आगे इंजन कौन रहेगा. एससी एसटी एक्ट में इस सरकार ने धारा 18a लाकर सर्वोच्च न्यायालय के तीन निर्देशों का उल्लंघन किया है. केंद्र सरकार गैर सनातन धर्म के लोगों के साथ खड़ी हुई है. इसके विरोध में हमने राष्ट्रीय अधिकार मोर्चा पार्टी का गठन किया है. पार्टी जहां-जहां पर चुनाव होंगे वहां अपने प्रत्याशी उतारेगी.