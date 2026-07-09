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​शामली नगरपालिका ने मृत गोवंश को खुले में फेंका, कुत्तों ने नोचा शव, ग्रामीणों में आक्रोश

मृत गोवंश को कुत्तों के झुंड ने नोच कर क्षत-विक्षत कर दिया, स्थानीय लोगों में भारी आक्रोश.

​शामली नशागरपालिका की लापरवाही
​शामली नशागरपालिका की लापरवाही (photo Credit:ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : July 9, 2026 at 2:15 PM IST

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Updated : July 9, 2026 at 3:58 PM IST

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शामली: जनपद से इंसानियत को शर्मसार कर देने वाली एक दुखद तस्वीर सामने आई है. शहर के आदर्शमंडी थाना क्षेत्र स्थित कूड़ा प्लांट में बुधवार को नगरपालिका ने मृत गाय को फेंक दिया, जिसके बाद कुत्तों के झुंड ने शव पर हमला बोल कर क्षत-विक्षत कर दिया. नगरपालिका की इस असंवेदनशीलता के कारण स्थानीय लोगों में भारी आक्रोश है.

जानकारी के अनुसार, शहर के मोहल्ला पंसारियांन में बुधवार को एक गाय की मौत हो गई. स्थानीय लोगों ने इसकी सूचना नगरपालिका को दी, जिसके बाद कर्मचारी मृत गोवंश को उठाने पहुंचे. आरोप है कि कर्मचारियों ने मृत गाय का अंतिम संस्कार या उसे दफनाने के बजाय, शहर के बाहर स्थित कूड़ा प्लांट में खुले आसमान के नीचे फेंक दिया.


​स्थानीय लोगों ने जब कर्मचारियों को गाय कि शव को खुले में न छोड़कर गड्ढा खोदकर दफनाने की बात कही, तो कर्मचारियों ने उनकी एक न सुनी और मौके से फरार हो गए. इसके कुछ ही देर बाद वहां कुत्तों का जमात पहुंचा और गाय के शव को नोचना शुरू कर दिया. इस हृदयविदारक घटना की तस्वीरें सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही हैं, जिसमें कुत्तों द्वारा शव को नोचते हुए साफ देखा जा सकता है.

घटना की सूचना उच्च अधिकारियों तक पहुंचते ही नगरपालिका प्रशासन में हड़कंप मच गया. आनन-फानन में मौके पर पहुंची जेसीबी मशीन की मदद से मृत गोवंश को गड्ढे में दफनाया गया. ​मामले पर सफाई देते हुए नगरपालिका शामली के ईओ विनोद कुमार सोलंकी ने कहा कि हमें मोहल्ला पंसारियांन से मृत गोवंश की सूचना मिली थी.

इसके बाद कर्मचारी शव लेकर दफनाने गए थे, जेसीबी मशीन भी पीछे से जी रही थी, लेकिन जब तक मशीन पहुंचती, कुत्तों ने शव को घेर कर नोचना शुरू कर दिया. हमारे कर्मचारियों ने हमें इस स्थिति के बारे में पहले अवगत नहीं कराया. सफाई कर्मचारियों की इस मामले में घोर लापरवाही सामने आई है. दोषियों के खिलाफ नियमानुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी.

नगरपालिका की इस लापरवाही पर लोगों का कहना है कि गोवंश का सम्मान के साथ अंतिम संस्कार करना प्रशासन की जिम्मेदारी है, लेकिन कर्मचारियों द्वारा अपनाई गई यह उदासीनता न केवल नियमों के विरुद्ध है, बल्कि यह जनभावनाओं को आहत करने वाली है. अब देखना यह होगा कि नगरपालिका प्रशासन केवल आश्वासन देता है या वास्तव में दोषी कर्मचारियों पर कोई ठोस कार्रवाई भी करता है.

ये भी पढ़ें: UP: अमेठी की गोशाला में मृत गोवंशों को नोच रहे कुत्ते, VIDEO वायरल

Last Updated : July 9, 2026 at 3:58 PM IST

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