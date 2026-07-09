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​शामली नगरपालिका ने मृत गोवंश को खुले में फेंका, कुत्तों ने नोचा शव, ग्रामीणों में आक्रोश

​शामली नशागरपालिका की लापरवाही ( photo Credit:ETV Bharat )

शामली: जनपद से इंसानियत को शर्मसार कर देने वाली एक दुखद तस्वीर सामने आई है. शहर के आदर्शमंडी थाना क्षेत्र स्थित कूड़ा प्लांट में बुधवार को नगरपालिका ने मृत गाय को फेंक दिया, जिसके बाद कुत्तों के झुंड ने शव पर हमला बोल कर क्षत-विक्षत कर दिया. नगरपालिका की इस असंवेदनशीलता के कारण स्थानीय लोगों में भारी आक्रोश है.



जानकारी के अनुसार, शहर के मोहल्ला पंसारियांन में बुधवार को एक गाय की मौत हो गई. स्थानीय लोगों ने इसकी सूचना नगरपालिका को दी, जिसके बाद कर्मचारी मृत गोवंश को उठाने पहुंचे. आरोप है कि कर्मचारियों ने मृत गाय का अंतिम संस्कार या उसे दफनाने के बजाय, शहर के बाहर स्थित कूड़ा प्लांट में खुले आसमान के नीचे फेंक दिया.

​स्थानीय लोगों ने जब कर्मचारियों को गाय कि शव को खुले में न छोड़कर गड्ढा खोदकर दफनाने की बात कही, तो कर्मचारियों ने उनकी एक न सुनी और मौके से फरार हो गए. इसके कुछ ही देर बाद वहां कुत्तों का जमात पहुंचा और गाय के शव को नोचना शुरू कर दिया. इस हृदयविदारक घटना की तस्वीरें सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही हैं, जिसमें कुत्तों द्वारा शव को नोचते हुए साफ देखा जा सकता है.