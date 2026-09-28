चंद्रशेखर आजाद ने मायावती को दी चुनौती, कहा- सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में कराएं मेरी संपत्ति की CBI जांच
आजाद समाज पार्टी अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद ने बसपा अध्यक्ष मायावती के आरोपों पर पलटवार किया और अपनी संपत्ति की सीबीआई जांच कराने की चुनौती दी.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : September 28, 2026 at 8:24 PM IST
शामली: आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और नगीना से सांसद चंद्रशेखर आजाद ने शामली जिले के थानाभवन में एक चुनावी जनसभा को संबोधित किया. भारी बारिश के बीच गांव भैसानी इस्लामपुर पहुंचे चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि घुटनों तक पानी भरे होने के बावजूद जनता का जोश कम नहीं हुआ.
इसके बाद उन्होंने बसपा सुप्रीमो मायावती की प्रेस कॉन्फ्रेंस में लगाए गए आरोपों पर बेबाकी से अपनी बात रखी. उन्होंने कहा कि वे मायावती का दिल से सम्मान करते हैं क्योंकि वे उम्र और अनुभव में उनसे काफी बड़ी हैं.
गलत खबरें पहुंचा रहे सलाहकार: चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि उन्हें बहन जी की किसी भी आलोचना पर कोई गुस्सा नहीं है, लेकिन उनके पास सही जानकारी नहीं पहुँच रही है. उन्होंने दावा किया कि जो लोग मायावती को प्रेस नोट लिखकर देते हैं, वे उन तक जमीनी हकीकत नहीं जाने देते. अगर उनके पास सही खबरें पहुँचती तो पार्टी से एक और नौजवान को बार-बार निकाले जाने की नौबत नहीं आती. आजाद ने साफ किया कि उनकी असली लड़ाई सांप्रदायिक ताकतों और संविधान विरोधियों से है, अपनों से नहीं.
संपत्ति की सीबीआई जांच और दोबारा चुनाव की चुनौती: मायावती के ईवीएम में गड़बड़ी वाले आरोप पर पलटवार करते हुए चंद्रशेखर ने कहा कि बहन जी ने तो तीन बार भाजपा के साथ मिलकर सरकार बनाई है. उन्होंने चुनौती दी कि मायावती प्रधानमंत्री से बात करके पूरी लोकसभा भंग कराएं और वे सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में अपनी संपत्ति की सीबीआई जाँच के साथ दोबारा चुनाव लड़ने को तैयार हैं. उन्होंने कहा कि नगीना की गरीब जनता ने एक-एक रुपया जुटाकर उन्हें चुनाव लड़ाया और जिताया है. ईवीएम पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि वे हमेशा से इसके विरोधी रहे हैं, लेकिन केवल वही अकेले इससे चुनाव नहीं जीते हैं.
बहुजन महापुरुषों के सपनों के लिए संघर्ष जारी: चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि आजाद समाज पार्टी सिर्फ एक सीट के लिए नहीं, बल्कि पूरे देश में बहुजन महापुरुषों के अधूरे सपनों को पूरा करने के लिए लगातार सड़कों पर संघर्ष कर रही है. उन्होंने विकट परिस्थितियों और भारी बारिश के बीच जनसभा में पहुँचीं माताओं, बहनों, युवाओं और बुजुर्गों का आभार व्यक्त किया. उन्होंने कहा कि वे शामली की जनता के इस अपार प्यार और विश्वास के सदा ऋणी रहेंगे. पार्टी लगातार किसानों, मजदूरों और नौजवानों के हक की आवाज उठाती रहेगी.
यह भी पढ़ें- बसपा सुप्रीमो मायावती ने फिर दोहराई बैलेट पेपर से चुनाव की मांग; सांसद चंद्रशेखर पर जमकर बरसीं