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शामली: कांधला मंडी समिति में शुल्क वसूली के दौरान इंस्पेक्टर को बंधक बनाकर पीटा

शामली के कांधला मंडी समिति में शुल्क वसूली के दौरान मंडी इंस्पेक्टर अरविंद कुमार के साथ मारपीट और अभद्रता की गई.

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इंस्पेक्टर अरविंद कुमार ने मांगी सुरक्षा. (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : April 25, 2026 at 4:41 PM IST

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शामली: जनपद शामली के कांधला कस्बे की कृषि उत्पादन मंडी समिति में शुल्क वसूली के दौरान मंडी इंस्पेक्टर के साथ मारपीट और अभद्रता का मामला सामने आया है. इस वारदात का एक वीडियो भी सोशल पर चर्चा का विषय बना हुआ है, जिसमें कुछ लोग इंस्पेक्टर को गाली-गलौज और धक्का-मुक्की करते नजर आ रहे हैं.

पीड़ित इंस्पेक्टर ने थाने में तहरीर देकर आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है. पूरा मामला कांधला थाना क्षेत्र का है, जहां व्यापारियों ने सरकारी कार्य में बाधा डालते हुए इस वारदात को अंजाम दिया.

जानकारी देते मंडी इंस्पेक्टर अरविंद कुमार. (Video Credit: ETV Bharat')

वसूली के दौरान हुआ विवाद: मंडी इंस्पेक्टर अरविंद कुमार शनिवार सुबह करीब 8 बजे सहारनपुर मंडी परिषद द्वारा निर्धारित लक्ष्यों के आधार पर व्यापारियों से शुल्क वसूल रहे थे. जब वह एक विशिष्ट व्यापारी के प्रतिष्ठान पर पहुंचे, तो वहां मौजूद लोगों ने अधिक वसूली का आरोप लगाकर हंगामा शुरू कर दिया. आरोप है कि इस दौरान शाहनवाज राज, साबिर राज, वाहिद राज और मोहिद राज ने उनके साथ बदसलूकी की. इन लोगों ने इंस्पेक्टर के साथ धक्का-मुक्की की और उन्हें जबरन एक कार्यालय में ले जाकर प्रताड़ित किया.

जान से मारने की धमकी: मौके पर मौजूद अन्य व्यापारियों के हस्तक्षेप के बाद ही पीड़ित इंस्पेक्टर को वहां से सुरक्षित बाहर निकाला जा सका. पीड़ित का आरोप है कि आरोपियों ने मंडी परिसर में उनके खिलाफ नारेबाजी की और उन्हें जान से मारने की धमकी भी दी. शिकायत में यह भी कहा गया है कि आरोपियों ने धार्मिक टिप्पणी करते हुए उन्हें मंडी में दोबारा काम न करने की चेतावनी दी. आरोपियों पर पहले भी मंडी कर्मचारियों के साथ दबंगई करने और ठेके के भुगतान में अनियमितता के आरोप लगते रहे हैं.

इंस्पेक्टर अरविंद कुमार ने मांगी सुरक्षा: मंडी इंस्पेक्टर ने कांधला थाने में रिपोर्ट दर्ज कराते हुए अपनी जान को खतरा बताया है और सुरक्षा की गुहार लगाई है. पुलिस को सौंपी गई तहरीर के साथ वीडियो को भी साक्ष्य के तौर पर पेश किया गया है. हालांकि, कांधला थाना प्रभारी सतीश कुमार का कहना है कि धक्का-मुक्की की जानकारी मिली है, लेकिन अभी औपचारिक तहरीर प्राप्त नहीं हुई है. पुलिस फिलहाल पूरे मामले की जांच कर रही है और तथ्यों के आधार पर विधिक कार्रवाई की बात कह रही है.

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