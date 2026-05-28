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शामली में ट्रांसफार्मर ठीक करने गए JE प्रेम सिंह पर हमला, नमाजियों और महिलाओं पर भी मारपीट का आरोप, देखें वीडियो

रास्ते में रोकी बाइक: जेई प्रेम सिंह सुबह अपने लाइनमैन के साथ गांव में पहुंचे और ट्रांसफार्मर को पूरी तरह सही करके वापस लौट रहे थे. तभी गांव के ही एक व्यक्ति असलम ने अपने परिजनों के संग मिलकर अचानक जेई की बाइक को बीच रास्ते में रोक लिया. बाइक रोकते ही उन्होंने जेई के साथ गाली-गलौज करते हुए ताबड़तोड़ मारपीट शुरू कर दी. आरोपियों ने उन्हें लात-घूसों से तब तक पीटा जब तक कि वह अधमरे होकर जमीन पर नहीं गिर गए.

ट्रांसफार्मर ठीक करने गए थे: मारपीट की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है. यह मामला जनपद शामली के कैराना कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले गांव गोगवान का बताया जा रहा है. यहां गुरुवार की सुबह जेई प्रेम सिंह अपनी टीम के लाइनमैन के साथ गांव में रखे ट्रांसफार्मर को ठीक करने के लिए पहुंचे थे. ग्रामीणों से बिजली विभाग को सूचना मिली थी कि ट्रांसफार्मर में कुछ तकनीकी दिक्कत आ गई है, जिस कारण पूरे गांव की बत्ती गुल है.

हमलावर जेई को तब तक पिटते रहे जब तक कि वो बेहोश होकर जमीन पर नहीं गिर गए. इतना ही नहीं, नमाज़ अदा कर वापस लौट रहे कुछ नमाजियों पर भी जेई से बेरहमी से मारपीट करने का आरोप लगा है.

शामली: उत्तर प्रदेश के शामली जिले में हुआ वारदात ने सरकारी कर्मचारियों की सुरक्षा पर एक बार फिर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है. यहां ड्यूटी करने गए विद्युत विभाग के एक जूनियर इंजीनियर पर ग्रामीणों ने अचानक जानलेवा हमला कर दिया.

मारपीट का वीडियो आया सामने: इस पूरी बर्बरता और मारपीट का एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर सामने आया है जिसमें आरोपी की करतूत साफ देखी जा सकती है. वीडियो में दिख रहा है कि विद्युत विभाग के अधिकारी को एक व्यक्ति द्वारा किस कदर बेरहमी से पीटा जा रहा है. आरोप है कि इसी दौरान नमाज पढ़कर लौट रहे कुछ लोगों और स्थानीय ग्रामीणों ने भी जेई को चारों तरफ से घेर लिया था. इसके बाद सबने मिलकर असहाय सरकारी कर्मचारी पर लात-घूसों की बरसात कर दी.

हायर सेंटर रेफर किये गये: वारदात की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पीआरवी 112 पुलिस ने लहूलुहान जेई को कैराना के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया. यहां डॉक्टरों ने उनकी गंभीर हालत को देखते हुए प्राथमिक उपचार के बाद तुरंत हायर सेंटर के लिए रेफर कर दिया. पीड़ित जेई प्रेम सिंह ने होश में आने के बाद बताया कि वे सुबह 5 बजे ही गांव पहुंच गए थे. कार्य पूरा होने के बाद कुछ लाइनमैन तो दूसरे रास्ते से बिजली घर निकल गए थे.

महिलाएं भी थीं शामिल: वे जब साबिर नाम के लाइनमैन के साथ कैराना रोड पर गांव से बाहर की तरफ निकले, तभी असलम ने हमला बोल दिया. असलम के साथ उसके परिवार की महिलाएं और अन्य पुरुष परिजन भी इस मारपीट में पूरी तरह शामिल थे. उसी समय वहां से गुजर रहे कुछ नमाजियों ने भी बीच-बचाव करने के बजाय जेई से मारपीट शुरू कर दी. कैराना कोतवाली के एसएसआई ने बताया कि गांव गोगवान में मारपीट की सूचना मिली है.

तहरीर का इंतजार कर रही पुलिस: शामली एसपी नरेंद्र प्रताप सिंह ने कहा कि अभी इस मामले में बिजली विभाग या पीड़ित की तरफ से कोई लिखित तहरीर प्राप्त नहीं हुई है. जैसे ही मारपीट की सूचना मिली थी, तत्काल पीड़ित को मेडिकल परीक्षण और इलाज के लिए अस्पताल भेज दिया गया था. इसके तुरंत बाद हलका दरोगा को भी मौके पर कानून व्यवस्था संभालने और जांच के लिए रवाना किया गया था. पुलिस का कहना है कि विभाग के उच्च अधिकारियों से बात होने के बाद ही वास्तविक वजह स्पष्ट हो पाएगी.

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