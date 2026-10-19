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आगामी चुनाव प्रभावित करने के लिए बनाई जा रही थी तमंचों की भारी खेप, पुलिस की मुस्तैदी से बड़ा खुलासा

हरियाणा और यूपी के कई जिलों में था नेटवर्क: मात्र 5 हजार रुपये में बेचे जाते थे अवैध तमंचे ( Photo Credit: ETV Bharat )

शामली: उत्तर प्रदेश के शामली जनपद में पुलिस ने आगामी चुनावों को प्रभावित करने के लिए रची जा रही एक खतरनाक साजिश का पर्दाफाश किया है. कैराना कोतवाली पुलिस की मुस्तैदी से अवैध शस्त्र निर्माण करने वाली तमंचा फैक्ट्री का खुलासा हुआ है. एसपी शामली नरेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि पुलिस ने मौके से बड़ी मात्रा में बने और अधबने तमंचे, विभिन्न प्रकार के कारतूस, नाल, बट, स्प्रिंग और शस्त्र बनाने वाले आधुनिक उपकरण बरामद किए हैं.

इसके साथ ही पुलिस ने फैक्ट्री के मुख्य संचालक को भी रंगे हाथों दबोच लिया है, जो अपने खेत के ट्यूबवेल की आड़ में इस गैर-कानूनी काले कारोबार को लंबे समय से अंजाम दे रहा था.

जानकारी देते एसपी शामली नरेंद्र प्रताप सिंह. (Video Credit: ETV Bharat) सूचना के आधार पर ट्यूबवेल पर की गई छापेमारी: जनपद शामली के कैराना कोतवाली क्षेत्र में पुलिस को बीते कई दिनों से लगातार यह सूचना मिल रही थी कि इलाके में अवैध हथियारों की आवाजाही अचानक बढ़ गई है. कुछ असामाजिक तत्व इन तमंचों का खुलकर प्रदर्शन कर रहे थे और दहशत फैलाने के लिए फायरिंग भी कर रहे थे. इस गंभीर सूचना पर पुलिस प्रशासन ने तुरंत एक्शन लेते हुए वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में एक विशेष टीम का गठन किया. कैराना कोतवाली पुलिस ने जब अपनी जांच का दायरा बढ़ाया, तो बरनावी गांव के रहने वाले हारून पुत्र मुंशी का नाम मुख्य संदिग्ध के रूप में सामने आया. इसके बाद पुलिस ने बीती रात उसके खेत की कोठरी पर अचानक छापा मार दिया. छापेमारी में बड़ी मात्रा में हथियार और उपकरण बरामद: पुलिस की इस अचानक की गई कार्रवाई में आरोपी हारून को अवैध रूप से हथियार बनाते हुए रंगे हाथों धर दबोचा गया. ट्यूबवेल की कोठरी से पुलिस ने कुल 21 बने हुए अवैध तमंचे और कारतूस बरामद किए, जिनमें 315 बोर के 12 तमंचे, 12 बोर का एक तमंचा, एक पोनिया तमंचा और 315 बोर के 9 जिंदा कारतूस शामिल हैं. इसके अलावा मौके से 19 अधबने तमंचे, विभिन्न बोर की 13 और 10 नाल, 15 अधबनी बट बाड़ी, ट्रिगर, स्प्रिंग और बड़ी संख्या में लोहे के पार्ट्स तथा लकड़ी के बट मिले हैं. हथियारों को तराशने के लिए इस्तेमाल होने वाली ग्राइंडर मशीन, ड्रिल मशीन, रेती और आरी जैसे तमाम औजार भी पुलिस ने अपने कब्जे में ले लिए हैं.