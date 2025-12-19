बुरका न पहनने पर पत्नी-दो बेटियों की हत्या: बीवी की फोटो न लगे इसलिए नहीं बनवाया था राशन कार्ड, बस-टैक्सी से मायके नहीं भेजता था

ETV Bharat / state

शामली में दिल दहला देने वाले हत्याकांड में पुलिस की पूछताछ में अहम खुलासे, अभी और परतें खोलेगी पुलिस.

shamli husband killed wife 2 daughters not wearing burqa gave many shocking information police.
शामली पुलिस की हिरासत में हत्यारोपी पति. (shamli police media cell.)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : December 19, 2025 at 11:13 AM IST

3 Min Read
शामली: जिले में घरेलू कलह के चलते पति ने पत्नी और 14 व 6 साल की दो मासूम बेटियों को मौत के घाट उतार दिया था. इस मामले का खुलासा बुधवार को शामली पुलिस ने किया था. मां और दोनों बेटियां 9 दिसंबर से लापता थी. पति ने तीनों शवों को घर के अंदर शौचालय के गड्ढे में दबा दिया था. पुलिस ने हत्यारोपी पति को गिरफ्तार कर तीनों शव बरामद कर लिया था. इस मामले में पूछताछ में सामने आया है कि पति पत्नी के बुर्का न पहनने से नाराज था. इसके अलावा यह भी सामने आया है कि वह पत्नी से इतनी नफरत करता था कि राशन कार्ड तक नहीं बनवाया था. वह नहीं चाहता था कि पत्नी की फोटो राशन कार्ड पर लगे. इसके अलावा वह पत्नी को प्राइवेट वाहन से ही मायके भेजता था. वह बस और टैक्सी से नहीं भेजता था.


18 साल पहले हुई थी शादी: एसपी शामली नागेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि मुजफ्फरनगर की ताहिरा और कांधला के गढ़ी दौलत गांव के फारूक का निकाह 18 साल पहले हुआ था. उनके 5 बच्चे हैं. पुलिस पूछताछ में सामने आया था कि घरेलू कलह के चलते ताहिरा मायके चली गई थी. 15 दिन पहले फारुक उसे वापस लाया था. पता चला है कि ताहिरा के बुर्का न पहनने के कारण वह नाराज रहता था. इसी के चलते उसने यह खौफनाक साजिश रची. उनके मुताबिक बीती 9 दिसंबर को ताहिरा और दोनों बेटियां लापता हो गई थीं. पुलिस ने जांच के बाद तीनों के शव घर के शौचालय के गड्डे से बरामद कर लिए थे. जब आरोपी पति फारुक को गिरफ्तार किया गया तो उसने कई चौंकाने वाले खुलासे किए.

गिरफ्तारी के बाद नहीं गिरे आंसू: एसपी के मुताबिक जब आरोपी पति को गिरफ्तार किया गया तो उसकी आंखों में एक बार भी आंसू नजर नहीं आए. वह निर्दयता से पुलिस के सवालों के जवाब देता रहा. उसे अपने किए पर कोई पछतावा नहीं है.

पत्नी का नाम-फोटो न लगे इसलिए नहीं बनवाया राशन कार्ड: एसपी के मुताबिक फारुक ने पूछताछ में बताया है कि पत्नी का नाम और फोटो राशन कार्ड में न चढ़े इस वजह से न तो उसने उसका आधार कार्ड बनवाया और न ही कोई राशन कार्ड. किसी भी सरकारी दस्तावेज में वह पत्नी का नाम और फोटो नहीं चढ़वाना चाहता था.

बस और टैक्सी से नहीं भेजता था मायके: पुलिस के मुताबिक फारुक ने ये भी बताया है कि जब भी पत्नी मायके जाने के लिए कहती थी तो वह प्राइवेट गाड़ी से ही उसे भेजता था. बस और टैक्सी से वह पत्नी को मायके नहीं भेजता था. वह अपनी पत्नी को किसी से भी मिलने-जुलने नहीं देना चाहता था. यहां तक की अगर मायके से भी अगर कोई भी चाचा, ताऊ या फिर अन्य लोग मिलने के लिए आते थे तो वह अपनी पत्नी को खुले चेहरे के साथ उनके सामने नहीं आने देता था. फारूक की जब से शादी हुई थी तब से ही वह अपने पिता और परिवार से अलग रहता था. एसपी शामली नागेंद्र प्रताप सिंह के मुताबिक पूछताछ के बाद फारुक को जेल भेज दिया गया है.

