शामली ऑनर किलिंग; भाई ने की थी बहन की हत्या; प्रेमी ने खोला राज, तब एक्शन में आई पुलिस
पुलिस अधीक्षक ने बताया कि हत्यारोपी और पूरे परिवार को हिरासत में लिया गया है. पूछताछ की जा रही है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : August 2, 2026 at 7:04 AM IST
शामली: जिले के झिंझाना थाना क्षेत्र में गांव नोनानंगली में ऑनर किलिंग का मामला सामने आया है. यहां भाई ने अपनी बहन की हत्या सिर्फ इसलिए कर दी, क्योंकि वह एक लड़के से प्यार करती थी और शादी करना चाहती थी. फिलहाल, पुलिस ने हत्यारोपी और उसके परिवार को हिरासत में ले लिया है. पूछताछ और जांच की जा रही है.
पुलिस अधीक्षक शामली नरेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि 29 जुलाई 2026 को एक सूचना प्राप्त हुई थी. लगभग 3 बजे 112 पर कॉल आई कि नोनानंगली गांव में गरिमा चौधरी (24) नामक युवती की हत्या कर दी गई है.
परिवार के लोग उसका शव अंतिम संस्कार के लिए गांव लेकर गए हैं. यह सूचना देने वाले युवक का नाम हिमांशु खैवाल है, जो गरिमा चौधरी से शादी करना चाहता था. दोनों का करीब 8 वर्ष से प्रेम प्रसंग चल रहा था.
हिमांशु खैवाल ने पुलिस को बताया कि युवती गरिमा का भाई अर्जुन भी उसका दोस्त है. अर्जुन से दोस्ती की वजह से हिमांशु का गरिमा के घर आना-जाना होता था. इसी दौरान दोनों में प्यार हो गया. दोनों शादी करना चाहते थे, लेकिन युवती गरिमा के घरवालों को यह मंजूर नहीं था.
गरिमा के परिजनों ने उसकी शादी किसी दूसरी जगह पर तय कर दी थी. इसी बीच हिमांशु ने गरिमा के होने वाले ससुराल में फोन कर दिया और अपने प्यार की बात बताई. इससे नाराज होकर दूल्हा पक्ष ने शादी तोड़ दी. इस वजह से गरिमा का भाई अर्जुन बहुत नाराज हो गया.
इसी गुस्से में उसने गरिमा की गला घोंटकर हत्या कर दी. इसके बाद पूरे परिवार ने मामले को छिपाया. इनका एक मकान शामली नगर में भी है और तुरंत यह लोग डेड बॉडी लेकर गांव चले गए और अंतिम संस्कार की तैयारी की.
अंतिम संस्कार से पहले ही हिमांशु ने पुलिस को फोन करके हत्या की बात बता दी. पुलिस तत्काल उनके गांव पहुंची और शव का पोस्टमार्टम कराया गया. पीएम रिपोर्ट से साफ हो गया कि युवती की हत्या दम घुटने यानी गला दबाने से हुई है.
पुलिस अधीक्षक ने बताया कि हत्यारोपी अर्जुन और पूरे परिवार को हिरासत में लिया गया है. पूछताछ की जा रही है. घटना में पूरा परिवार संलिप्त है. पूछताछ और जांच के बाद आवश्यक विधिक कार्रवाई की जाएगी.
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