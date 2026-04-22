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शामली में CCTV में कैद हुई हैवानियत, युवक ने युवती को बेरहमी से पीटा, जान से मारने की दी धमकी

शामली के गढ़ी अब्दुल्ला में एक सिरफिरे युवक ने सरेबाजार युवती का हाथ मरोड़कर उसे गली में खींच लिया और मारपीट की.

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गढ़ी अब्दुल्ला में दहशत: सिरफिरे युवक ने युवती को लातों से पीटा, जान से मारने की दी धमकी. (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : April 22, 2026 at 4:25 PM IST

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शामली: उत्तरप्रदेश के जनपद शामली में महिला सुरक्षा को सरेआम चुनौती देने वाली एक रूह कंपा देने वाला वाकया सामने आया है. यहां एक सिरफिरे युवक ने सरेबाजार एक युवती को जबरन खींचकर ले गया और उसके साथ बेरहमी से मारपीट की.

यह वारदात पास में लगे सीसीटीवी (CCTV) कैमरे में कैद हो गई है, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बना हुआ है. इस वीडियो के सामने आने के बाद पूरे क्षेत्र में हड़कंप मच गया है और लोगों में रोष है.

एएसपी सुमित शुक्ला का दावा: आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज, गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीमें रवाना. (Video Credit: ETV Bharat)

दवाई लेने गई युवती पर हमला: मामला जनपद शामली के गढ़ीपुख्ता क्षेत्र के गांव गढ़ी अब्दुल्ला का है. यहां एक युवती अपनी भाभी के साथ घर से दवाई लेने बाजार आई थी. जैसे ही वह बाजार से गुजर रही थी, तभी एक युवक ने सरेराह युवती का हाथ पकड़ लिया. आरोपी युवक युवती के हाथ को मरोड़ते हुए उसे जबरन खींचकर पास की एक सुनसान गली में ले गया. वहां उसने न केवल युवती के साथ छेड़छाड़ की, बल्कि उसे बेरहमी से पीटा और डराया-धमकाया.

जान से मारने की धमकी दी: युवती के साथ मारपीट के दौरान आरोपी ने उसे लात मारी और पूरी बात किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी देकर मौके से फरार हो गया. दिनदहाड़े हुई इस घटना ने स्थानीय लोगों में दहशत का माहौल पैदा कर दिया है और पुलिस की गश्त पर भी सवालिया निशान खड़े कर दिए हैं. पीड़ित युवती के पिता ने इस मामले में तत्काल गढ़ीपुख्ता पुलिस को तहरीर देकर कठोर कानूनी कार्रवाई की मांग की है. पुलिस ने तहरीर के आधार पर आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उसकी तलाश शुरू कर दी है.

आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज: इस मामले में अपर पुलिस अधीक्षक सुमित शुक्ला ने बताया कि पीड़ित पक्ष की शिकायत के आधार पर संबंधित धाराओं में केस दर्ज कर लिया गया है. आरोपी युवक की शिनाख्त कर ली गई है. उसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस की विशेष टीमें गठित कर दी गई हैं. पुलिस अधिकारियों का दावा है कि शीघ्र ही आरोपी को गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे भेज दिया जाएगा. फिलहाल, पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपी के ठिकानों पर दबिश दे रही है.

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