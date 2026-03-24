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बेटी की शादी में Gas Crisis; सिलिंडर के लिए दर-दर भटक रहा पिता, प्रशासन ने फेरा मुंह

शामली : कैराना के मोहल्ला दरबार खुर्द निवासी सईद की बेटी के निकाह की घड़ी नजदीक है. दूसरे तमाम इंतजामों के बीच गैस संकट से सईद की नींद उड़ी हुई है. गैस के इंतजाम के लिए सईद को दरदर भटकना पड़ रहा है. राहत की उम्मीद लेकर एसडीएम कार्यालय पहुंचे, लेकिन वहां से निराश ही मिली. वहीं जिला आपूर्ति अधिकारी सिलिंडर बुकिंग की स्थिति पर कुछ राहत देने की बात कह रहे हैं.

सिलिंडर के लिए दर-दर भटक रहा सईद. (Video Credit : ETV Bharat)





कैराना के मोहल्ला दरबार खुर्द के रहने वाले सईद का कहना है कि बेटी की शादी 27 मार्च को है. मेहमानों के खाना बनवाने के लिए चार गैस सिलिंडरों की जरूरत है. फिलवक्त काॅमर्शियल गैस सिलिंडर कहीं नहीं मिल रहा है. ऐसे में अतिरिक्त सिलिंडरों के लिए सोमवार को तहसील पहुंच कर एसडीएम निधि भारद्वाज को शिकायती पत्र सौंपा. सईद का कहना है कि उन्होंने स्थानीय गैस एजेंसी के कई चक्कर लगाए, लेकिन वहां से खाली हाथ लौटना पड़ा. हर जगह से निराशा मिलने के बाद उम्मीद लेकर तहसील पहुंचे थे, लेकिन वहां से भी उन्हें राहत नहीं मिल सकी. सईद के अनुसार एसडीएम ने कह दिया है कि इस मामले में प्रशासन कुछ नहीं कर सकता.