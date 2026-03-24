बेटी की शादी में Gas Crisis; सिलिंडर के लिए दर-दर भटक रहा पिता, प्रशासन ने फेरा मुंह
शामली कैराना के मोहल्ला दरबार खुर्द निवासी सईद की बेटी की शादी 27 मार्च को है. एसडीएम कार्यालय से भी नहीं मिली राहत
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : March 24, 2026 at 2:15 PM IST
शामली : कैराना के मोहल्ला दरबार खुर्द निवासी सईद की बेटी के निकाह की घड़ी नजदीक है. दूसरे तमाम इंतजामों के बीच गैस संकट से सईद की नींद उड़ी हुई है. गैस के इंतजाम के लिए सईद को दरदर भटकना पड़ रहा है. राहत की उम्मीद लेकर एसडीएम कार्यालय पहुंचे, लेकिन वहां से निराश ही मिली. वहीं जिला आपूर्ति अधिकारी सिलिंडर बुकिंग की स्थिति पर कुछ राहत देने की बात कह रहे हैं.
कैराना के मोहल्ला दरबार खुर्द के रहने वाले सईद का कहना है कि बेटी की शादी 27 मार्च को है. मेहमानों के खाना बनवाने के लिए चार गैस सिलिंडरों की जरूरत है. फिलवक्त काॅमर्शियल गैस सिलिंडर कहीं नहीं मिल रहा है. ऐसे में अतिरिक्त सिलिंडरों के लिए सोमवार को तहसील पहुंच कर एसडीएम निधि भारद्वाज को शिकायती पत्र सौंपा. सईद का कहना है कि उन्होंने स्थानीय गैस एजेंसी के कई चक्कर लगाए, लेकिन वहां से खाली हाथ लौटना पड़ा. हर जगह से निराशा मिलने के बाद उम्मीद लेकर तहसील पहुंचे थे, लेकिन वहां से भी उन्हें राहत नहीं मिल सकी. सईद के अनुसार एसडीएम ने कह दिया है कि इस मामले में प्रशासन कुछ नहीं कर सकता.
जिला पूर्ति अधिकारी अंकुर कुमार यादव ने बताया कि यदि कोई व्यक्ति सिलिंडर की मांग करता है तो बुकिंग दिखानी होगी. अगर किसी कारण बुकिंग नहीं हो पा रही है या केवाईसी या फिर कोई अन्य समस्या है तो समस्या का समाधान कर बुकिंग सुनिश्चित कराएंगे. डिलीवरी कोड जनरेट होने के बाद तत्काल सिलिंडर डिलीवर कर दिया जाएगा. बहरहाल यह एक प्राइवेट कंपनी का मामला है. गैस एजेंसी का पूरा सिस्टम एक्सचेंज है जो गैस कंपनी द्वारा तय किया जाता है. गैस वितरण व्यवस्था कंपनी के माध्यम से सीधे केंद्र सरकार के अधीन है. उसी हिसाब से गैस की डिलीवरी की जाती है.
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