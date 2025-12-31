ETV Bharat / state

गैंगस्टर फिरोज ने कहा- पुलिस मेरा एनकाउंटर करना चाहती है; एसपी ने किया खंडन, 30 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क की गई थी

पुलिस एनकाउंटर करना चाहती है: मामला जनपद शामली के थाना झींझाना क्षेत्र के कस्बा झींझाना का है. यहां पर गैंगस्टर फिरोज खान ने वीडियो में दावा किया कि पुलिस उसका एनकाउंटर करना चाह रही है. वीडियो में उसने दूसरे मंडल के डीआईजी पर उनके एनकाउंटर करने के लिए एक करोड़ रुपये की सुपारी लेने का आरोप लगाया है. उसके खिलाफ फर्जी गैंगस्टर एक्ट लगाया गया.

एसपी नागेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि यह कार्रवाई उसके खिलाफ दर्ज मामलों और चल रही जांच के आधार पर की गई थी.

शामली: शामली के झिंझाना निवासी गैंगस्टर फिरोज खान का वीडियो सामने आया है. इसमें उसने पुलिस पर एनकाउंटर के लिए एक करोड़ रुपये की सुपारी लेने का आरोप लगाया है. छह दिन पहले ही प्रशासन ने गैंगस्टर फिरोज खान की करीब 30 करोड़ की संपत्ति कुर्क की थी.

स्टे होने के बावजूद संपत्ति कुर्क की गई: गैंगस्टर फिरोज खान ने वीडियो में दावा कि कोर्ट से गिरफ्तारी पर स्टे होने के बावजूद उसकी संपत्ति कुर्क की गई. कुछ अधिकारी उसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं. अगर उसके साथ कोई हादसा हुआ, तो इसके लिए वो अधिकारी ही जिम्मेदार होंगे. वीडियो में उसने दीवार पर चस्पा स्टे ऑर्डर, लिखे हुए नामों वाला कागज और कमरे में बंधी एक रस्सी भी दिखाई है.

फिरोज खान के खिलाफ 21 मुकदमे दर्ज हैं: एसपी शामली नागेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि 30 दिसंबर 2025 को माफिया हिस्ट्रीशीटर फिरोज खान पुत्र अजीम खान कस्बा झिंझाना जनपद शामली का एक वीडियो सामने आया है. उसने वीडियो में आरोप लगाया है कि Gसका एनकाउंटर किया जा सकता है. वह हिस्ट्रीशीटर है और उसके खिलाफ 21 मुकदमे दर्ज हैं. उसने सरकारी संपत्ति पर भी कब्जा किया था.

अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी: एसपी ने कहा कि गैंगस्टर एक्ट के तहत 30 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क की गई थी. जिलाधिकारी के आदेश उसकी 14 प्रॉपर्टीज को कुर्क किया गया था. वीडियो में फिरोज खान ने कोर्ट स्टे की बात कही है. अगर वो माननीय न्यायालय का आदेश भेज दें, तो हम अदालत के आदेश के मुताबिक काम करेंगे. अपराधियों पर शिकंजा कसा जाएगा और उनके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी. उन्हें किसी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा.

