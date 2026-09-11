शामली में खेतों के ऊपर संदिग्ध ड्रोन उड़ता देख किसानों में दहशत; नलकूपों के रेकी की आशंका
आदर्शमंडी थाना क्षेत्र के गोहरपुर गांव के जंगल की ओर खेतों में गुरुवार सुबह खेत में काम कर रहे किसानों का दावा.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : September 11, 2026 at 1:58 PM IST
शामली : थाना आदर्शमंडी क्षेत्र के गांव गोहरपुर के जंगल के खेतों में गुरुवार सुबह खेत में काम कर रहे किसानों ने हवा में ड्रोन उड़ता देखा नलकूपों के रेकी की आशंका जताई है. किसानों के अनुसार बीते कुछ महीनों में गांव और आसपास के जंगलों में बने नलकूपों पर चोरी की कई वारदातें हो चुकी हैं. चोरों ने नलकूपों से बिजली के स्टार्टर, केबल, कट आउट आदि सामान पार कर दिया था. ऐसे में अब किसी शातिर चोर की हरकत हो सकती है. हालांकि एसडीएम ने संदिग्ध ड्रोन के बारे में पुलिस को सूचना देने के साथ सतर्कता बरतने के निर्देश दिए हैं.
थाना आदर्शमंडी क्षेत्र के बनत निवासी किसान जयवीर ने बताया कि गुरुवार सुबह खेतों में काम करने के दौरान एक संदिग्ध ड्रोन खेतों के ऊपर उड़ता देखा गया था. इस क्षेत्र में बड़ी संख्या में नलकूप हैं. आशंका है कि कोई शातिर ड्रोन के माध्यम से नलकूपों की रेकी कर रहा है. इससे ट्यूबवेलों से चोरी की आशंका बढ़ गई है.
जयवीर के अनुसार बीते महीनों करीब 100 नलकूपों पर चोरी की वारदात हो चुकी हैं. इन मामलों में शिकायत के बाद कई आरोपियों को चोरी के आरोप में जेल भेजा गया था. हालांकि चोरी की घटनाएं यदा-कदा होती रही हैं. अब संदिग्ध ड्रोन दिखने से नलकूपों की रेकी की आशंका बढ़ गई है.
वहीं ईटीवी भारत ने एसडीएम शामली सचिन राजपूत से बात की. एसडीएम ने बताया कि क्षेत्र में किसी भी प्रकार का ड्रोन सर्वेक्षण तहसील क्षेत्र में प्रशासन द्वारा नहीं कराया जा रहा है. किसानों को सतर्क रहने की जरूरत है. इसके अलावा ड्रोन उड़ाने की अनुमित किसी के द्वारा ली गई है. अगर कोई संदिग्ध ड्रोन उड़ा रहा है तो इसकी सूचना स्थानीय पुलिस को दें और सतर्क रहें.
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