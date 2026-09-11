ETV Bharat / state

शामली में खेतों के ऊपर संदिग्ध ड्रोन उड़ता देख किसानों में दहशत; नलकूपों के रेकी की आशंका

शामली में दिखा संदिग्ध ड्रोन. ( Photo Credit : ETV Bharat )