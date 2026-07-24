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चौधरी चरण सिंह की मंत्री सुरेश राणा से तुलना पर बिफरे शामली के किसान, कही ये बात

चौधरी चरण सिंह की मंत्री सुरेश राणा से तुलना पर बिफरे शामली के किसान. ( etv bharat )

शामली: किसानों के मसीहा चौधरी चरण सिंह की तुलना यूपी के मंत्री सुरेश राणा से करने पर शामली के किसान नाराज हो गए हैं. उन्होंने धरना देकर सीएम योगी के खिलाफ गुस्से का इजहार किया है. किसानों का कहना है कि चौधरी जी की तुलना सुरेश राणा से नहीं की जानी चाहिए.



बता दें कि बीते दिनों शामली की जनसभा के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पूर्व गन्ना मंत्री सुरेश राणा की तुलना चौधरी चरण सिंह से कर दी थी. इस बयान के बाद से ही पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसानों में नाराजगी की लहर दौड़ गई है. इस तुलना के विरोध में शामली के किसानों ने धरना देकर अपनी नाराजगी जाहिर की.