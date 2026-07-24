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चौधरी चरण सिंह की मंत्री सुरेश राणा से तुलना पर बिफरे शामली के किसान, कही ये बात

चौधरी चरण सिंह की मंत्री सुरेश राणा से तुलना पर बिफरे शामली के किसान, कही ये बात

shamli farmers furious over comparison of chaudhary charan singh with minister suresh rana
चौधरी चरण सिंह की मंत्री सुरेश राणा से तुलना पर बिफरे शामली के किसान. (etv bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : July 24, 2026 at 12:10 PM IST

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शामली: किसानों के मसीहा चौधरी चरण सिंह की तुलना यूपी के मंत्री सुरेश राणा से करने पर शामली के किसान नाराज हो गए हैं. उन्होंने धरना देकर सीएम योगी के खिलाफ गुस्से का इजहार किया है. किसानों का कहना है कि चौधरी जी की तुलना सुरेश राणा से नहीं की जानी चाहिए.


बता दें कि बीते दिनों शामली की जनसभा के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पूर्व गन्ना मंत्री सुरेश राणा की तुलना चौधरी चरण सिंह से कर दी थी. इस बयान के बाद से ही पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसानों में नाराजगी की लहर दौड़ गई है. इस तुलना के विरोध में शामली के किसानों ने धरना देकर अपनी नाराजगी जाहिर की.

चौधरी चरण सिंह की मंत्री सुरेश राणा से तुलना पर बिफरे शामली के किसान. (etv bharat)



किसान अशोक चौधरी ने कहा कि ​राजनीति में आने से पहले सुरेश राणा पर कई तरह के आरोप रहे हैं. साथ हा कहा कि जब वे खुद उत्तर प्रदेश के गन्ना मंत्री थे, तब वे शामली जिले की चीनी मिलों का किसानों को समय पर गन्ना भुगतान तक नहीं करा पाए थे. ऐसे में उनकी तुलना किसानों के मसीहा चौधरी चरण सिंह से करना ठीक नहीं है.


किसानों का कहना है कि नेता की छवि चमकाने के लिए भारत रत्न चौधरी चरण सिंह जैसे महान व्यक्तित्व का वैचारिक अवमूल्यन किया जा रहा है. ​ग्रामीण भारत और किसानों की मांग बिल्कुल स्पष्ट है कि ​मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी शामली में की गई इस तुलना पर सार्वजनिक रूप से खेद व्यक्त करें और ​भविष्य में राजनीतिक लाभ के लिए देश के महान सपूतों और भारत रत्नों को संकीर्ण राजनीतिक बहसों में न घसीटा जाए.



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