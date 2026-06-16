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शामली: AI तकनीक से बनाया फर्जी धर्म परिवर्तन का वीडियो, सभासद की शिकायत पर FIR दर्ज

शामली में AI तकनीक के जरिए एक युवक का फर्जी धर्म परिवर्तन का वीडियो सोशल मीडिया पर दिखने का मामला सामने आया है.

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मोहम्मद नूर शामा ने पोस्ट किया था फेक वीडियो. (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : June 16, 2026 at 6:04 PM IST

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शामली: उत्तर प्रदेश के शामली जिले में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तकनीक के माध्यम से बनाए गये फर्जी वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट करने का मामला सामने आया है. इस डिजिटल धोखाधड़ी को लेकर स्थानीय वार्ड सभासद ने पुलिस को लिखित तहरीर देकर दोषियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की मांग की. शहर के मोहल्ला धर्मपुरा निवासी सभासद निशिकांत संगल इस मामले की शिकायत दर्ज कराने खुद शामली कोतवाली पहुंचे थे.

पुलिस को दी गई तहरीर में आरोप लगाया गया है कि मोहम्मद नूर शामा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर एक युवक का AI जनरेटेड फर्जी वीडियो प्रसारित किया गया है.

जानकारी देते सभासद. (Video Credit: ETV Bharat)

धर्म परिवर्तन का झूठा दावा: तहरीर के अनुसार, जिस पीड़ित युवक का वीडियो बनाया गया है उसकी पहचान दयानंद नगर निवासी आयुष मलिक पुत्र देवराज मलिक के रूप में हुई है. वीडियो में AI तकनीक का शातिर इस्तेमाल कर कथित रूप से आयुष मलिक को यह कहते हुए दिखाया गया है कि उसने एक युवती चांदनी कुरैशी से प्रेम विवाह करने के लिए इस्लाम धर्म स्वीकार कर लिया है. जबकि शिकायतकर्ता सभासद का दावा है कि यह वीडियो पूरी तरह से फेक है और एआई तकनीक से युवक की आवाज और चेहरा बदलकर तैयार किया गया है. युवक आयुष मलिक ने असल जिंदगी में ऐसा कोई भी धर्म परिवर्तन या भ्रामक बयान नहीं दिया है.

धार्मिक सौहार्द बिगड़ने की आशंका: सभासद निशिकांत संगल ने पुलिस को बताया कि इस प्रकार की संवेदनशील और पूरी तरह झूठी सामग्री को इंटरनेट पर वायरल करने से समाज में धार्मिक वैमनस्य फैल सकता है. इसके साथ ही जिले में सांप्रदायिक माहौल खराब होने और लोक शांति भंग होने की गंभीर आशंका भी उत्पन्न हो सकती है. इसी खतरे को भांपते हुए सभासद ने पुलिस प्रशासन से इस पूरे साइबर अपराध मामले की निष्पक्ष जांच कर समाज में नफरत फैलाने वाले दोषियों के विरुद्ध सख्त कानूनी कार्रवाई करने की पुरजोर मांग की है.

कोतवाली प्रभारी ने शुरू की साइबर जांच: शिकायत मिलने के तुरंत बाद शामली कोतवाली पुलिस ने तहरीर के आधार पर सुसंगत व गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है और मामले की तकनीकी जांच शुरू कर दी है. इस पूरे हाई-प्रोफाइल मामले पर शामली कोतवाली प्रभारी सचिन शर्मा ने आधिकारिक जानकारी देते हुए बताया कि सभासद निशिकांत संगल द्वारा एक तहरीर सौंपी गई थी. इस तहरीर के आधार पर पुलिस ने तत्काल आईटी एक्ट और अन्य संबंधित धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर लिया है. फिलहाल पुलिस की साइबर सेल टीम वीडियो के मूल स्रोत और इसे बनाने वाले शातिर अपराधियों की सरगर्मी से तलाश कर रही है.

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