ETV Bharat / state

शामली: मेरठ में जहरीली शराब से मौत के बाद आबकारी विभाग अलर्ट, हरियाणा बॉर्डर पर सघन चेकिंग

ब्रांड्स के सैंपल लेकर जांच के लिए लैब भेजे जा रहे. ( Photo Credit: ETV Bharat )

शामली: उत्तर प्रदेश के मेरठ में कथित तौर पर जहरीली शराब पीने से तीन लोगों की मौत के बाद शामली का आबकारी विभाग पूरी तरह अलर्ट मोड पर आ गया है. विभाग ने जिले की सीमा से सटे हरियाणा के करनाल और पानीपत बॉर्डर के पास स्थित शराब की दुकानों पर सघन चेकिंग अभियान छेड़ दिया है. जिला आबकारी अधिकारी अजय कुमार ने बताया कि शुक्रवार को मेरठ के दौराला में शराब के सेवन के बाद दो लोगों की जान चली गई थी, जबकि एक अन्य व्यक्ति ने अगले दिन दम तोड़ दिया था. इस सूचना के बाद शामली प्रशासन ने सीमावर्ती क्षेत्रों में अवैध और मिलावटी शराब की बिक्री रोकने के लिए कमर कस ली है. देसी और विदेशी शराब की दुकानों पर सैंपलिंग तेज: आबकारी विभाग की टीमें जिले के विभिन्न क्षेत्रों में देसी, अंग्रेजी और बीयर की दुकानों पर जाकर स्टॉक का भौतिक सत्यापन कर रही हैं. निरीक्षकों को विशेष रूप से निर्देश दिए गए हैं कि वे बोतलों के बारकोड और सील की बारीकी से जांच करें ताकि मिलावट की गुंजाइश न रहे. संदिग्ध प्रतीत होने वाले ब्रांड्स के सैंपल लेकर उन्हें जांच के लिए लैब भेजा जा रहा है ताकि भविष्य में किसी भी अनहोनी से बचा जा सके. इस अभियान का मुख्य केंद्र बिंदु हरियाणा राज्य की सीमा से सटे पानीपत और करनाल मार्ग की दुकानें हैं, जहां से तस्करी की संभावनाएं अधिक रहती हैं. स्टॉक का भौतिक सत्यापन किया गया. (Photo Credit: ETV Bharat)