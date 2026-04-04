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शामली: मेरठ में जहरीली शराब से मौत के बाद आबकारी विभाग अलर्ट, हरियाणा बॉर्डर पर सघन चेकिंग

मेरठ में जहरीली शराब से हुई मौतों के बाद शामली आबकारी विभाग ने हरियाणा बॉर्डर पर सघन चेकिंग की. दुकानों से सैंपल लिए गये हैं.

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ब्रांड्स के सैंपल लेकर जांच के लिए लैब भेजे जा रहे. (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : April 4, 2026 at 4:31 PM IST

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शामली: उत्तर प्रदेश के मेरठ में कथित तौर पर जहरीली शराब पीने से तीन लोगों की मौत के बाद शामली का आबकारी विभाग पूरी तरह अलर्ट मोड पर आ गया है. विभाग ने जिले की सीमा से सटे हरियाणा के करनाल और पानीपत बॉर्डर के पास स्थित शराब की दुकानों पर सघन चेकिंग अभियान छेड़ दिया है. जिला आबकारी अधिकारी अजय कुमार ने बताया कि शुक्रवार को मेरठ के दौराला में शराब के सेवन के बाद दो लोगों की जान चली गई थी, जबकि एक अन्य व्यक्ति ने अगले दिन दम तोड़ दिया था. इस सूचना के बाद शामली प्रशासन ने सीमावर्ती क्षेत्रों में अवैध और मिलावटी शराब की बिक्री रोकने के लिए कमर कस ली है.

देसी और विदेशी शराब की दुकानों पर सैंपलिंग तेज: आबकारी विभाग की टीमें जिले के विभिन्न क्षेत्रों में देसी, अंग्रेजी और बीयर की दुकानों पर जाकर स्टॉक का भौतिक सत्यापन कर रही हैं. निरीक्षकों को विशेष रूप से निर्देश दिए गए हैं कि वे बोतलों के बारकोड और सील की बारीकी से जांच करें ताकि मिलावट की गुंजाइश न रहे. संदिग्ध प्रतीत होने वाले ब्रांड्स के सैंपल लेकर उन्हें जांच के लिए लैब भेजा जा रहा है ताकि भविष्य में किसी भी अनहोनी से बचा जा सके. इस अभियान का मुख्य केंद्र बिंदु हरियाणा राज्य की सीमा से सटे पानीपत और करनाल मार्ग की दुकानें हैं, जहां से तस्करी की संभावनाएं अधिक रहती हैं.

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स्टॉक का भौतिक सत्यापन किया गया. (Photo Credit: ETV Bharat)

शामली में 2018 के शराब कांड की कड़वी यादें: जहरीली शराब को लेकर शामली जिला प्रशासन की यह सख्ती बेवजह नहीं है, क्योंकि जनपद पूर्व में भी ऐसी त्रासदी झेल चुका है. वर्ष 2018 में शामली के झिंझाना थाना क्षेत्र के गांव कमालपुर में जहरीली शराब पीने से 5 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई थी. उस दौरान तीन लोगों ने अपनी आंखों की रोशनी हमेशा के लिए गंवा दी थी और दर्जनों लोग महीनों तक अस्पताल में जिंदगी और मौत के बीच जूझते रहे थे. पुरानी घटनाओं से सबक लेते हुए जिला आबकारी अधिकारी ने सभी निरीक्षकों को अपने-अपने क्षेत्र में 24 घंटे निगरानी रखने के आदेश दिए हैं.

जन जागरूकता और ब्रांड्स की निगरानी पर जोर: जिला आबकारी अधिकारी अजय कुमार ने बताया कि रात से ही बॉर्डर की दुकानों की चेकिंग शुरू कर दी गई थी और वर्तमान में स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में है. मेरठ में चर्चा में रहा 'बंटी जीरा' जैसा कोई ब्रांड शामली में अधिकृत रूप से नहीं आता है, यहां मुख्य रूप से महबूबा और मिस रंगीली जैसे ब्रांड्स की आपूर्ति होती है. विभाग जन जागरूकता अभियान भी चला जा रहा है, ताकि लोग केवल अधिकृत दुकानों से ही खरीदारी करें. अधिकारियों ने अपील की है कि यदि किसी को अवैध शराब की बिक्री या संदिग्ध गतिविधि दिखे, तो तुरंत पुलिस या आबकारी विभाग को सूचित करें.

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