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शामली के उद्यमियों ने पर्यावरण आयोग के दो फर्जी अधिकारी पकड़े, एक फरार

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन आयोग का अधिकारी बताकर फैक्ट्रियों में वसूली करने पहुंचे थे.

उद्यमियों ने दो फर्जी अधिकारी पकड़े.
उद्यमियों ने दो फर्जी अधिकारी पकड़े. (Photo Credit : ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : April 14, 2026 at 1:18 PM IST

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शामली : खुद को पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन आयोग का अधिकारी बताकर फैक्ट्रियों में वसूली करने पहुंचे दो फर्जी अधिकारियों को उद्यमियों ने पकड़ लिया. हालांकि इस दौरान उनका एक साथी मौके से फरार हो गया. उद्यमियों ने आरोपियों को जिलाधिकारी अरविन्द कुमार चौहान के समक्ष पेश किया. डीएम ने पूछताछ के बाद केन्द्रीय पर्यावरण अधिकारी मुजफ्फरनगर को तीनों फर्जी अधिकारियों के खिलाफ शहर कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराकर जेल भेजने के निर्देश दिए हैं.

कोतवाली प्रभारी सचिन शर्मा ने बताया कि दो कथित अधिकारियों को उद्यमियों ने पकड़ा था जो खुद को पॉल्यूशन विभाग का अधिकारी बता रहे थे. इस बाबत पॉल्यूशन विभाग के क्षेत्रीय प्रबंधक से तहरीर प्राप्त हुई है. जिसके आधार पर मुकदमा लिखा गया है. प्राथमिक जानकारी के अनुसार मामला शहर के दिल्ली रोड स्थित सुखमाल चंद मेटल इंडस्ट्रीज का है. सोमवार को एक सफेद गाड़ी से तीन लोग फैक्ट्री में पहुंचे थे और खुद को पर्यावरण आयोग का अधिकारी बताते हुए जांच शुरू कर दी. कथित अधिकारियों ने फैक्ट्री प्रबंधन पर प्रदूषण नियमों के उल्लंघन का दबाव बनाते हुए कार्रवाई की धमकी दी और मामले को रफा-दफा करने के एवज में रुपये की मांग की. इस पर फैक्ट्री प्रबंधन को संदेह हुआ तो पूछताछ शुरू कर दी और अन्य उद्यमियों को सूचना दी.

इसी बीच सूचना पाकर लघु उद्योग भारती के मंडल अध्यक्ष अंकित गोयल और दिल्ली रोड़ इंडस्ट्री के अध्यक्ष राजीव जैन मौके पर पहुंच गए. उन्होंने तीनों लोगों से पूछताछ की और आई कार्ड चेक किए. जिसमें अधिकारियों के फर्जी होने का पता चला. जिसके बाद उद्यमियों ने हंगामा और नारेबाजी शुरू कर दी. सूचना पाकर शहर कोतवाली पुलिस भी मौके पर पहुंच गई. पुलिस को देख आरोपियों ने भागने का भी प्रयास किया, लेकिन उद्यमियों ने दो को मौके पर दबोच लिया, जबकि एक आरोपी भागने में कामयाब रहा. पकड़े गए आरोपियों के नाम आबिद व ऋषिराज मलिक हैं और जीशान मौके से भाग गया है.




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