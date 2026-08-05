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शामली: कैराना पलायन केस से जुड़ा 1 लाख का इनामी बदमाश फुरकान मुठभेड़ में ढेर; मुकीम काला गैंग का शूटर था, सिपाही घायल

झिंझाना के जंगल में पुलिस और बदमाशों की मुठभेड़, मुकीम काला गैंग का शूटर फुरकान मारा गया ( Photo Credit: ETV Bharat )

शामली: कैराना पलायन प्रकरण से जुड़े कुख्यात अपराधी और एक लाख रुपये के इनामी बदमाश फुरकान को बुधवार को पुलिस ने मुठभेड़ में मार गिराया. मुठभेड़ थाना झिंझाना क्षेत्र की अहमदगढ़ चौकी के अंतर्गत गांव खानपुर कला-रंगाना रोड के जंगल में हुई. शामली पुलिस अधीक्षक नरेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि फुरकान का एक साथी गन्ने के खेत का फायदा उठाकर फरार हो गया, जिसकी तलाश में पुलिस ने कांबिंग अभियान चलाया. पुलिस के मुताबिक फुरकान (पुत्र फैमुद्दीन) निवासी कैराना, कुख्यात मुकीम काला गैंग का सक्रिय सदस्य था. जानकारी देते शामली पुलिस अधीक्षक नरेंद्र प्रताप सिंह. (Video Credit: ETV Bharat) कई संगीन मामलों में वांटेड था: उसके खिलाफ हत्या, लूट, रंगदारी, गैंगस्टर समेत कई गंभीर धाराओं में मुकदमे दर्ज थे. लंबे समय से फरार चल रहे फुरकान पर पुलिस ने एक लाख रुपये का इनाम घोषित कर रखा था. पुलिस अधीक्षक ने कहा कि बदमाशों के बारे में सूचना मिलने पर पुलिस की टीम गांव खानपुर कला के जंगल में पहुंची थी. घेराबंदी के दौरान बदमाशों ने पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी, जिसके बाद पुलिस ने जवाबी कार्रवाई की.