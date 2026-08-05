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शामली: कैराना पलायन केस से जुड़ा 1 लाख का इनामी बदमाश फुरकान मुठभेड़ में ढेर; मुकीम काला गैंग का शूटर था, सिपाही घायल

शामली के झिंझाना क्षेत्र में हुई पुलिस मुठभेड़ में कैराना पलायन केस से जुड़ा 1 लाख रुपये का इनामी बदमाश फुरकान मारा गया.

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झिंझाना के जंगल में पुलिस और बदमाशों की मुठभेड़, मुकीम काला गैंग का शूटर फुरकान मारा गया (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : August 5, 2026 at 4:34 PM IST

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Updated : August 5, 2026 at 4:57 PM IST

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शामली: कैराना पलायन प्रकरण से जुड़े कुख्यात अपराधी और एक लाख रुपये के इनामी बदमाश फुरकान को बुधवार को पुलिस ने मुठभेड़ में मार गिराया. मुठभेड़ थाना झिंझाना क्षेत्र की अहमदगढ़ चौकी के अंतर्गत गांव खानपुर कला-रंगाना रोड के जंगल में हुई.

शामली पुलिस अधीक्षक नरेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि फुरकान का एक साथी गन्ने के खेत का फायदा उठाकर फरार हो गया, जिसकी तलाश में पुलिस ने कांबिंग अभियान चलाया. पुलिस के मुताबिक फुरकान (पुत्र फैमुद्दीन) निवासी कैराना, कुख्यात मुकीम काला गैंग का सक्रिय सदस्य था.

जानकारी देते शामली पुलिस अधीक्षक नरेंद्र प्रताप सिंह. (Video Credit: ETV Bharat)

कई संगीन मामलों में वांटेड था: उसके खिलाफ हत्या, लूट, रंगदारी, गैंगस्टर समेत कई गंभीर धाराओं में मुकदमे दर्ज थे. लंबे समय से फरार चल रहे फुरकान पर पुलिस ने एक लाख रुपये का इनाम घोषित कर रखा था. पुलिस अधीक्षक ने कहा कि बदमाशों के बारे में सूचना मिलने पर पुलिस की टीम गांव खानपुर कला के जंगल में पहुंची थी. घेराबंदी के दौरान बदमाशों ने पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी, जिसके बाद पुलिस ने जवाबी कार्रवाई की.

मुठभेड़ में सिपाही के पेट में लगी गोली: मुठभेड़ में फुरकान गोली लगने से घायल हो गया. पुलिस उसे उपचार के लिए अस्पताल लेकर पहुंची, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया. वहीं मुठभेड़ के दौरान सिपाही हरविंदर के पेट में गोली लगने से वह घायल हो गया, जिसे प्राथमिक उपचार के बाद हायर सेंटर रेफर किया गया है. फुरकान का नाम कैराना में दो व्यापारियों की हत्या के चर्चित मामले में भी सामने आया था.

मौके से कार्बाइन और कारतूस बरामद: इन हत्याओं के बाद क्षेत्र में भय का माहौल बना था और व्यापारिक परिवारों के पलायन का मुद्दा प्रदेश स्तर पर चर्चा में आया था. पुलिस के अनुसार फुरकान संगठित अपराध से जुड़ा था और लूट व रंगदारी जैसी वारदातों में सक्रिय भूमिका निभाता था. मुठभेड़ की सूचना मिलते ही पुलिस अधीक्षक शामली, अपर पुलिस अधीक्षक और क्षेत्राधिकारी समेत भारी पुलिस बल मौके पर पहुंचा.

नेटवर्क की जांच में जुटीं पुलिस की टीमें: अधिकारियों ने एनकाउंटर की जगह का निरीक्षण कर मामले की पूरी जानकारी ली. पुलिस ने मौके से एक कार्बाइन, कारतूस और अन्य सामान बरामद किया है. फरार बदमाश की तलाश में पुलिस की टीमें लगातार जुटी हुई हैं. इसके साथ ही पुलिस फुरकान के आपराधिक इतिहास और उसके पूरे नेटवर्क की भी जांच कर रही है.

यह भी पढ़ें- शामली ऑनर किलिंग; भाई ने की थी बहन की हत्या; प्रेमी ने खोला राज, तब एक्शन में आई पुलिस

Last Updated : August 5, 2026 at 4:57 PM IST

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