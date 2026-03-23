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शामली में 90 साल की महिला की हत्या का खुलासा; दो आरोपी गिरफ्तार, पॉलिटेक्निक छात्र ने कुंडल के लिए ली जान

बुजुर्ग महिला के हाथ चारपाई से बंधे हुए थे और मुंह में कपड़ा ठूंसा गया था, जो प्रथम दृष्टया हत्या की ओर इशारा कर रहा था. महिला के चार बेटे हैं. जो काम के सिलसिले में घर से बाहर रहते थे. महिला घर पर अकेली ही रहती थी.

बुजुर्ग महिला की की मौत: शामली के बाबरी थाना क्षेत्र के गांव रायपुर में सोमवार सुबह उस समय हड़कंप मच गया, जब 90 वर्षीय बुजुर्ग महिला रामप्यारी का शव उनके घर में चारपाई पर पड़ा मिला. सूचना मिलते ही अपर पुलिस अधीक्षक सुमित शुक्ला और बाबरी पुलिस की टीम ने फॉरेंसिक विशेषज्ञों के साथ घटनास्थल का बारीकी से निरीक्षण किया.

शामली: उत्तर प्रदेश के शामली में 90 वर्षीय महिला की लूट के बाद हत्या का सनसनीखेज मामला सामने आया है. शामली अपर पुलिस अधीक्षक सुमित शुक्ला ने बताया कि पड़ोसी युवक समेत दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लूटा गया सामान भी बरामद कर लिया गया है.

लूट के इरादे से की गई हत्या: परिजनों ने मौके पर पहुंचकर पुलिस को बताया कि रामप्यारी के कानों के सोने के कुंडल गायब हैं, जिससे पुलिस का शक लूट के बाद हत्या की थ्योरी पर गहरा गया. पुलिस ने तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर जब गांव में अपनी जांच आगे बढ़ाई, तो एक चौंकाने वाला नाम सामने आया. जांच में पता चला कि महिला की हत्या करने वाला कोई बाहरी व्यक्ति नहीं, बल्कि उनके घर से महज चार घर दूर रहने वाला पड़ोसी सुमित है. पुलिस ने सुमित को हिरासत में लिया और कड़ाई से पूछताछ की, तो उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया.

हुक्का पीते समय डोल गई नीयत: अभियुक्त सुमित ने बताया कि वह अक्सर शाम को रामप्यारी के घर हुक्का पीने जाता था और उनके कानों के कुंडल देखकर उसकी नीयत खराब हो गई थी. लूट की योजना को अंजाम देने के लिए उसने मुजफ्फरनगर के बहेड़ी निवासी अपने बुआ के लड़के आदित्य को भी बुला लिया था. शुक्रवार शाम जब अन्य लोग हुक्का पीकर चले गए, तो दोनों वापस घर में घुसे और महिला के हाथ बांधकर मुंह में कपड़ा ठूंस दिया. आरोपियों का दावा है कि उनकी मंशा केवल लूट की थी, लेकिन मुंह में कपड़ा अधिक दब जाने के कारण दम घुटने से बुजुर्ग महिला की मौत हो गई.

पॉलिटेक्निक छात्र निकला मुख्य आरोपी: अपर पुलिस अधीक्षक सुमित शुक्ला ने बताया कि मुख्य आरोपी सुमित पॉलिटेक्निक अंतिम वर्ष का छात्र है. पुलिस ने सुमित और उसके साथी आदित्य को गिरफ्तार कर लिया है. बुजर्ग महिला के लूटे गए कुंडल भी बरामद कर लिए गए हैं. पुलिस अब आरोपियों के आपराधिक इतिहास को खंगाल रही है और उन्हें जेल भेजने की वैधानिक प्रक्रिया पूरी की जा रही है. इस वारदात के बाद से गांव में बुजुर्गों की सुरक्षा को लेकर चिंता लोगों को सता रही है. पुलिस ने ग्रामीणों से सतर्क रहने की अपील की है.

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