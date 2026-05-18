शामली में करप्शन की खुली पोल: 4 महीने पहले बना 15 लाख का घाट ढहा, SDO बोले- भैंस के सींग मारने से टूटा
उत्तर प्रदेश के शामली जिले के भैंसवाल गांव में पूर्वी यमुना नहर पर बना नया पक्का घाट महज 4 महीने के भीतर ढह गया.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : May 18, 2026 at 5:30 PM IST
शामली: उत्तर प्रदेश के शामली जिले में विकास कार्यों और सरकारी निर्माण की गुणवत्ता की पोल खोलती हुई एक बेहद शर्मनाक तस्वीर सामने आई है. यहां पूर्वी यमुना नहर के किनारे लाखों रुपये की लागत से बनाया गया एक नया पक्का घाट महज 4 महीने के भीतर ही भरभराकर नहर में समा गया.
भ्रष्टाचार और लापरवाही का आलम यह है कि जिस नए घाट को दशकों तक टिकना था, वह पहली ही तिमाही में जमींदोज हो गया. चौंकाने वाली बात यह है कि इस मलबे के ठीक बराबर में अंग्रेजों के जमाने का बना पुराना पुल आज भी जस का तस खड़ा है.
पहली ही तिमाही में घाट हुआ जमींदोज: पूरा मामला जनपद शामली का है जहां मुख्य यमुना नहर परियोजना के अंतर्गत शामली की पूर्वी यमुना नहर का पुनर्स्थापना का काम हो रहा है. इसमें नहर की पुनर्स्थापना के लिए घाट, पुल, सिल्ट की सफाई आदि और पूरे नहर के सौंदर्यकरण का काम चल रहा है. मुख्य यमुना नहर परियोजना की पुनर्स्थापना के अंतर्गत गांव भैंसवाल में नहर के किनारे एक घाट बनाया गया था. जहां पर घाट के दौरान रैंप बनाया गया था ताकि गांव के पशु या गांव के लोग रैंप के सहारे नहर में उतरकर नहा सके अथवा जो भी जरूरी हो वह काम कर सके.
आधुनिक इंजीनियरिंग पर उठे सवाल: लेकिन सिंचाई विभाग द्वारा बनाया गया यह घाट महज 4 महीने के अंदर ही धराशाई होकर नहर में समा गया और रैंप ने नहर में जल समाधि ले ली. लाखों के बजट से बनाया गया यह घाट अपनी पहली तिमाही में ही धराशाई हो गया जबकि इस घाट को इसलिए बनाया गया था ताकि यह सालों तक चले और लोगों का सहारा बने. घाट पर जो स्लैब डाला गया था वह स्लैब भी भरभरा कर यमुना में समा गया और घाट बनाने के लिए ईंट और सीमेंट से जो दीवार बनाई गई थी वह भी नहर में समा गई. यह घटना आधुनिक निर्माण तकनीक और सरकारी ठेकेदारी प्रथा पर एक बड़ा सवालिया निशान खड़ी करती है.
अंग्रेजों का पुल आज भी है मजबूत: घाट की बराबर में बना पुल बिना किसी आधुनिक तकनीक और सीमेंट के केवल चुना, सुर्खी और पारंपरिक ईंट से बना आज भी पानी के तेज थपेड़ों को शान से झेल रहा है. जबकि आज के घाट का निर्माण लाखों रुपये का बजट, सीमेंट, कंक्रीट और आधुनिक इंजीनियरिंग मात्र 4 महीने में मलबे के ढ़ेर में तब्दील हो गया. ग्राम भैंसवाल के ग्रामीण श्याम पाल सिंह ने बताया कि घाट का निर्माण हुए अभी तीन-चार महीने हुए हैं और अब इसकी स्थिति यह है कि यह सारा गिर गया और नहर में समा गया. ग्रामीण ने बताया कि इसकी जो बराबर में पुल बना है वह अंग्रेजों के जमाने का है और उनके बाबा-दादा के समय का है.
निर्माण कार्य में लापरवाही का आरोप: उनकी पैदाइश से भी पहले का है, मेरी उम्र भी 70 साल हो चुकी है और मैं 71 में लग रहा हूं. ग्रामीण का कहना है कि इसके निर्माण में भारी लापरवाही की गई है क्योंकि 3 महीने नहीं हुए इसे बने और यह गिर गया. पूरे मामले पर सिंचाई विभाग के एसडीओ अमित कुमार ने घाट टूटने के मामले में जो तर्क दिया है उसे सुनकर खुद भैंस भी शर्मा जाए. एसडीओ साहब का कहना है कि घाट पर भैंस आ गई थी और भैंसों ने अपने सिंग घाट में मार दिए जिस कारण घाट टूट गया.
15 लाख का बजट हुआ पानी में साफ: हमारे संज्ञान में घाट टूटने का मामला आया है और उसका दोबारा निर्माण कराया जाएगा. मुख्य यमुना नहर परियोजना के तहत नहर पुनर्स्थापना का जो कार्य चल रहा है उसमें कई जगह पर घाट बनाए जा रहे हैं और सिल्ट आदि निकालने का कार्य किया जा रहा है. इस सब का जो मूल्य है वह एक साथ अंकित किया जाता है लेकिन अगर इस घाट की बात करें तो करीब 15 लाख रुपये का इस घाट का बजट है. पूरी परियोजना का बजट 19 करोड़ है जिसमें पूर्वी यमुना नहर का सौंदर्यकरण, पुनर्स्थापना का कार्य होना है जिसके तहत घाट बनाए जाने हैं और सिल्ट आदि की सफाई का कार्य शामिल है.
इतिहास की गवाह रही है पूर्वी यमुना नहर: इसका निर्माण कार्य जनवरी 2026 में शुरू हुआ था और अप्रैल माह में पूरा हुआ था. इस घाट के बराबर में नहर से होते हुए ग्राम भैंसवाल में रास्ता जाता है जो कि अंग्रेजो के जमाने में जब इस नहर की स्थापना की गई थी तभी इस पुल का भी निर्माण किया गया था. उस समय चुना, सुर्खी और लखोरी ईंटों (बारीक़ वाली ईंट) से पुल का निर्माण किया जाता था तब सीमेंट, सरिया आदि की कोई व्यवस्था नहीं होती थी. इस पुल के साथ ही पुराने जमाने में यहां पर एक आटा चक्की भी चलती थी जो की नहर के पानी से चलती थी और दूर दराज से लोग यहां आटा चक्की पर अपना गेहूं का आटा बनवाने के लिए आते थे.
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