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शामली जिला संयुक्त चिकित्सालय; पर्चा काउंटर पर मरीजों की लंबी कतार, ओपीडी में डाॅक्टर नहीं, कई चिकित्सक लंबी छुट्टी पर

सीएमएस डाॅ. किशोर कुमार आहूजा ने बताया, स्थानांतरण के बाद नए चिकित्सकों की तैनाती नहीं हो सकी है.

शामली जिला अस्पताल में स्वास्थ्य सेवाएं बदहाल.
शामली जिला अस्पताल में स्वास्थ्य सेवाएं बदहाल. (Photo Credit : ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : April 7, 2026 at 1:51 PM IST

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शामली : यूपी की स्वास्थ्य सेवाओं में निरंतर सुधार और आधुनिक तकनीक से इलाज के तमाम दावों के बीच शामली के जिला संयुक्त अस्पताल बदहाली व्यवस्था का शिकार है. पर्चा काउंटर पर मरीजों की लंबी कतार के बावजूद ओपीडी में मरीजों को देखने के लिए डाॅक्टर नहीं हैं. खाली कुर्सियों पर डाॅक्टर के इंतजार में मरीज घंटों खड़े रहते हैं और फिर मायूस होकर लौट जाते हैं. ईटीवी भारत ने अस्पताल की व्यवस्थाओं को खंगाला तो बेहद चौंकाने वाली तस्वीर सामने आई. देखें पूरी खबर...

शामली जिला संयुक्त चिकित्सालय का हाल. देखें पूरी खबर (Video Credit : ETV Bharat)

जिला संयुक्त चिकित्सालय में एंट्री करते ही पर्चा काउंटर पर मरीजों की भीड़ है. पर्चा बनवाने के लिए मारामारी है. आगे बढ़ने पर डाॅक्टरों के केबिन खाली पड़े हैं और बाहर मरीज पर्चा लिए डाॅक्टर का इंतजार कर रहे हैं. कई मरीज दो-दो घंटे से खड़े होने की बात कह रहे थे. केबिन के बाहर किसी प्रकार को नोटिस भी नहीं है. जिससे यह पता चले कि डॉक्टर छुट्टी पर हैं या ड्यूटी पर. त्वचा रोग विशेषज्ञ डॉ. केवी सिंह, सर्जन डाॅ. नरेश सैनी, बीड़ीएस डाॅ. अर्चना, फिजियोथैरेपिस्ट रवि श्रीवास्तव, बच्चों के डॉ. अनुराग व डाॅ. अशोक कुमार के केबिन में कुर्सियां खाली पड़ी थीं. कोई कुछ बताने वाला नहीं था.




कैराना क्षेत्र के गांव मलकपुर निवासी सरफराज ने बताया कि वे दो-ढाई घंटे से लाइन में लगे हैं, लेकिन डॉक्टर नदारद हैं. बाहर पर्चा बनवाने में काफी मशक्कत झेलनी पड़ी थी. पर्चा बनवाने में करीब 2 घंटे लग गए, लेकिन ओपीडी में डॉक्टर साहब नहीं हैं. रजिस्टर के अनुसार 4 अप्रैल के बाद संबंधित डाॅक्टर ने कोई मरीज देखा ही नहीं है. छुट्टी आदि का जिक्र न रजिस्टर पर है और किसी प्रकार का नोटिस लगाया गया है. ऐसे में अब हमें वापस जाना पड़ रहा है.




ग़ुज्जरपुर गांव निवासी कृष्ण ने बताया कि पेट में दिक्कत के चलते अल्ट्रासाउंड कराने के बाद डॉक्टर को दिखाना था, लेकिन डॉक्टर नहीं मिल रहे. डॉक्टर का कुछ पता नहीं चल रहा. उनके केबिन की कुर्सी खाली है. काफी देर से लाइन में खड़े होकर इंतजार कर रहे हैं, लेकिन डाॅक्टर कब आएंगे कोई बताने वाला भी नहीं है. सुन्ना गांव निवासी देवेंद्र ने बताया कि वह अपने बेटे बहू को लेकर पेट का इलाज कराने आए हैं. पर्चा के अनुसार 29 नंबर कमरे में दिखाना है, लेकिन यहां पर कोई डॉक्टर ही नहीं है. खाली कुर्सी के अलावा कोई कर्मचारी भी नहीं है.




जिला संयुक्त चिकित्सालय के डाॅ. सीएमएस किशोर कुमार आहूजा का कहना है कि डॉ. कर्मवीर सहारनपुर गए हुए हैं. फिजिशियन डॉ. सचिन मलिक की पत्नी की तबीयत खराब है. वे छुट्टी पर हैं और पत्नी को लेकर दिल्ली गए हैं. डॉ. सानिया अपने पारिवारिक कार्यक्रम की वजह से छुट्टी पर हैं. डॉ. नरेश सैनी ऑपरेशन रूम में हैं. बहरहाल अस्पताल में सिटीजन चार्टर के हिसाब से डाॅक्टरों की ड्यूटी लगी है. त्वचा रोग विशेषज्ञ, ईएनटी, हड्डी रोग विशेषज्ञ सभी की ड्यूटी निर्धारित है. उसी के हिसाब से ड्यूटी दे रहे हैं. कुछ डॉक्टर छुट्टी पर होने की वजह से थोड़ी अव्यवस्था है.

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