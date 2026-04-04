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शामली: समाधान दिवस में न्याय मांगने आई युवती को DM की नसीहत- '4500 की नौकरी क्यों करनी है'

चयन प्रक्रिया में धांधली का गंभीर आरोप: रीतू सैनी ने जिलाधिकारी को सौंपे प्रार्थना पत्र में आरोप लगाया कि जमालपुर आंगनबाड़ी केंद्र में सहायिका के पद पर चयन में भारी अनियमितता बरती गई है. रीतू के अनुसार, फरवरी माह में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ था, लेकिन मार्च में बिना मेरिट लिस्ट जारी किए एक अपात्र अभ्यर्थी का चयन कर लिया गया. रीतू का दावा है कि चयनित महिला पूजा के पास पहले से पक्का मकान, प्लॉट और दुकान है और वह पहले से ही कई समूहों में कार्यरत है. जबकि रीतू गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन कर रही है और उसके पास आय का कोई स्थाई स्रोत नहीं है.

लेकिन जब उसने जिलाधिकारी अरविंद कुमार चौहान के सामने अपनी व्यथा रखी, तो जवाब सुनकर वह और उसके परिजन गहरे सन्नाटे में आ गए. जिलाधिकारी ने युवती से कथित तौर पर कहा कि "4500 रुपए की नौकरी पाकर क्या करोगी?"

शामली: उत्तर प्रदेश के शामली जनपद में शनिवार को हुए समाधान दिवस में एक अजीबोगरीब वाकया सामने आया. अपनी फरियाद लेकर आई एक शिक्षित युवती को जिलाधिकारी ने ऐसा जवाब दिया जिसकी उसे रत्ती भर भी उम्मीद नहीं थी. ग्राम मुल्लापुर निवासी रीतू सैनी इस उम्मीद में घर से निकली थी कि जिले के आला अधिकारी उसकी शिकायत पर निष्पक्ष जांच करेंगे.

DM ने बीएड करने की सलाह दी: रीतू ने बताया कि जब उसने अपनी उच्च मेरिट का हवाला देते हुए चयन प्रक्रिया पर सवाल उठाए, तो जिलाधिकारी ने उसकी जांच कराने के बजाय उसे पढ़ाई जारी रखने का पाठ पढ़ाया. रीतू के मुताबिक, डीएम ने कहा कि "जब तुम एम.ए. कर रही हो तो 4500 या 7000 रुपए की नौकरी में क्या रखा है, तुम बी.एड करके मास्टर की तैयारी करो." युवती ने भावुक होते हुए कहा कि गरीब मां-बाप उसे पढ़ा रहे हैं यही बड़ी बात है, और वह छोटे स्तर से ही अपने करियर की शुरुआत करना चाहती है. अब सवाल यह उठ रहा है कि अधिकारी ने धांधली की जांच के बजाय पीड़िता को नसीहत क्यों दी.

प्रशासन की कार्यशैली पर सवाल: पीड़ित छात्रा रीतू सैनी ने अब पूरी चयन प्रक्रिया की दोबारा और निष्पक्ष जांच कराए जाने की पुरजोर मांग की है. रीतू का कहना है कि अगर उसकी मेरिट ज्यादा थी और वह पात्र थी, तो उसे दरकिनार कर रसूखदार व्यक्ति को नौकरी क्यों दी गई? समाधान दिवस का उद्देश्य जनसमस्याओं का त्वरित निस्तारण करना होता है, लेकिन यहाँ फरियादी को समाधान के बजाय निराशा हाथ लगी. फिलहाल इस मामले ने तूल पकड़ लिया है और सोशल मीडिया पर जिलाधिकारी के इस व्यवहार की चर्चा हो रही है. अब देखना होगा कि शासन स्तर पर इस शिकायत का क्या संज्ञान लिया जाता है.

इन अफसरों का एक दिन का वेतन रोका गया: जनपद शामली में आयोजित संपूर्ण समाधान दिवस से नदारद मिले जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, अधिशासी अभियंता विद्युत प्रथम, तृतीय और चतुर्थ का वेतन रोकने के जिलाधिकारी ने निर्देश दिए हैं. सभी से संबंधित शिकायत जब जिलाधिकारी को प्राप्त हुई तो अधिकारियों को आवाज़ लगाई गई लेकिन कोई भी अधिकारी मौके पर उपस्थित नहीं मिला जिसके बाद जिला अधिकारी ने सभी का वेतन रोकने के निर्देश दिए है.



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