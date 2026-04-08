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शिक्षा के क्षेत्र में शामली को मिली बड़ी सौगात, करीब 15 साल का इंतजार खत्म, मिला केंद्रीय विद्यालय

शामली : शामली जिले को शिक्षा के क्षेत्र में बड़ी सौगात मिली है, वहां इसी शैक्षणिक सत्र से केंद्रीय विद्यालय का संचालन शुरू हो गया है. इस पर राष्ट्रीय लोकदल के अध्यक्ष और भारत सरकार में कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्री जयंत चौधरी ने शामली की जनता को बधाई दी है. उन्होंने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा, "शामली के लिए अच्छी खबर! हाल ही में स्वीकृत 57 नए केंद्रीय विद्यालयों में से एक, कृष्णा विद्या मंदिर उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, ग्राम कबाडौत, जिला शामली, उत्तर प्रदेश अब धरातल पर साकार हो चुका है! यह विद्यालय शैक्षणिक सत्र 2026-27 से चालू हो गया है. शामली के बच्चों को अब उनके दरवाजे पर ही विश्वस्तरीय शिक्षा मिलेगी."

दरअसल, 28 सितंबर 2011 को शामली जनपद की स्थापना की गई थी और इस शहर को मुजफ्फरनगर जनपद से अलग कर तत्कालीन मुख्यमंत्री मायावती ने जनपद घोषित किया था. इसके बाद से यहां केंद्रीय विद्यालय की भी मांग शुरू हो गई थी. शामली जनपद की यह मांग करीब 15 साल बाद पूरी हुई है और अब जिले को केंद्रीय विद्यालय की सौगात मिल गई है. इसकी जानकारी राष्ट्रीय लोकदल के अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री जयंत चौधरी ने ×(एक्स)के माध्यम से दी है. जयंत चौधरी ने एक्स पर पोस्ट करके बताया कि 57 नए केंद्रीय विद्यालयों को स्वीकृत किया गया है. जिनमें से एक जनपद शामली में भी केंद्रीय विद्यालय है, जो की काबड़ौत गांव स्थित कृष्णा विद्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में धरातल पर साकार हो गया है और शैक्षणिक सत्र 2026-27 से यह विद्यालय चालू हो गया है. अब यहां के बच्चों को अब विश्वस्तरीय शिक्षा प्राप्त करने के लिए बाहर नहीं जाना पड़ेगा, उन्हें विश्वस्तरीय शिक्षा अब घर के पास ही मिलेगी. जयंत चौधरी ने कहा कि शामली जनपद के लोगों के लिए यह अच्छी खबर है. इधर जिले के लोग भी जयंत चौधरी का आभार व्यक्त करते हुए कह रहे हैं कि उनके प्रयास से ही यह सब सफल हो पाया है और यहां केंद्रीय विद्यालय की सौगात मिली है.



कहां है केंद्रीय विद्यालय

अभी काबड़ौत गांव के कृष्णा विद्या मंदिर उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में अस्थाई रूप से केंद्रीय विद्यालय का संचालन किया जाएगा, इसके लिए केंद्रीय विद्यालय की टीम पहले ही स्कूल का निरीक्षण कर चुकी है. दिल्ली से आई केंद्रीय विद्यालय की टीम ने बताया था कि केंद्रीय विद्यालय का संचालन करने के लिए कृष्णा विद्या मंदिर उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में कुछ परिवर्तन होना है और साथ ही कुछ मरम्मत आदि का कार्य भी होना है, इसके बाद ही स्कूल में केंद्रीय विद्यालय का संचालन शुरू हो पाएगा. टीम के निरीक्षण के बाद स्कूल में मरम्मत आदि का कार्य शुरू कर दिया गया था, जो कि लगभग अंतिम चरण में है. उम्मीद की जा रही है कि एक महीने के अंदर केंद्रीय विद्यालय का संचालन पूर्ण रूप से शुरू हो जाएगा.

