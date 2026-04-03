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शामली में जेल से छूटते ही कालू कुरैशी ने बीच सड़क पर की आतिशबाजी, वांटेड बेटे ने मनाया जश्न

कोतवाली प्रभारी सचिन शर्मा ने बताया कि कालू कुरैशी के सड़क पर आतिशबाजी करने का मामला सामने आया है. मामले की जांच हो रही है.

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कानूनों को ताक पर रखकर सड़क पर मनाया जश्न. (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : April 3, 2026 at 3:39 PM IST

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Updated : April 3, 2026 at 4:59 PM IST

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शामली: उत्तर प्रदेश के जनपद शामली में दुकान पर कब्जा करने के आरोपी का सड़कों पर दबंगई देखने को मिली. जेल से रिहा होने के बाद आरोपी ने अपने समर्थकों के साथ सड़क पर जमकर आतिशबाजी की और जश्न मनाया. खास बात यह रही कि इस पूरे तामझाम का इंतजाम आरोपी के बेटे ने किया था, जो खुद इसी मामले में वांछित चल रहा है. सोशल मीडिया पर इस जश्न का वीडियो वायरल होने के बाद अब पुलिस महकमे में खलबली मच गई.

दुकान कब्जाने के मामले में गया था जेल: मामला शामली के सदर कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला तैमूर शाह का है, जहां इखलाक उर्फ कालू कुरैशी पर दबंगई के गंभीर आरोप हैं. कालू को गत 19 फरवरी को दुकान का ताला तोड़कर कब्जा करने और जान से मारने की धमकी देने के आरोप में गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था. गुरुवार देर शाम जैसे ही वह जमानत पर रिहा होकर बाहर आया, उसके समर्थकों ने नियम-कानूनों को ताक पर रखकर सड़क को अखाड़ा बना दिया. पीड़ित पक्ष का कहना है कि आरोपी का खौफ इलाके में इतना है कि लोग विरोध करने से कतराते हैं.

वांटेड बेटे ने किया स्वागत, पुलिस पर उठे सवाल: इस भव्य स्वागत और जश्न की रूपरेखा कालू के बेटे शाहनवाज ने तैयार की थी. शाहनवाज खुद दुकान कब्जाने के मामले में पुलिस रिकॉर्ड में वांटेड अपराधी है, लेकिन पुलिस उसे एक महीने बाद भी गिरफ्तार नहीं कर पाई है. जेल से बाहर आने के बाद कालू कुरैशी और उसके साथियों द्वारा बीच सड़क पर की गई आतिशबाजी का वीडियो अरशद कुरैशी नाम के व्यक्ति ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है. इस वाकये के बाद पीड़ित पक्ष दहशत में है और पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल उठा रहा है.

पुलिस ने शुरू की जांच: इरफान पुत्र हाजी यूसुफ ने 18 फरवरी को तहरीर देकर बताया था कि कालू और उसके साथियों ने उनके भतीजे की दुकान का ताला तोड़कर सामान निकाल लिया था. वारदात को एक महीने से अधिक समय बीत जाने के बाद भी मुख्य साजिशकर्ता (बेटे) की गिरफ्तारी नहीं हुई. कोतवाली प्रभारी सचिन शर्मा ने बताया कि सड़क पर आतिशबाजी का संज्ञान लिया गया है. पुलिस की टीमें गठित कर दी गई हैं. जल्द ही वांटेड आरोपी को गिरफ्तार कर सख्त कार्रवाई की जाएगी.

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Last Updated : April 3, 2026 at 4:59 PM IST

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