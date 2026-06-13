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शामली धर्मांतरण प्रकरण: चांदनी कुरैशी के भाई तौफीक उर्फ भोला को पुलिस ने किया गिरफ्तार, संदिग्ध निकाहनामा बरामद

शामली: उत्तर प्रदेश के शामली जनपद के धर्मांतरण प्रकरण में स्थानीय पुलिस प्रशासन ने मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है. पुलिस ने इस आरोपी के पास से एक निकाहनामा भी बरामद किया है, जिसकी कानूनी पड़ताल की जा रही है. इस मामले में मुख्य आरोपी चांदनी कुरैशी और उसके पिता को पुलिस पहले ही गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे भेज चुकी है. हालांकि, इस मामले के 6 अन्य नामजद आरोपी, जिनमें मुख्य निकाह कराने वाला मौलाना और एक अज्ञात मददगार व्यक्ति शामिल हैं, अब भी पुलिस गिरफ्त से बाहर चल रहे हैं.

मेडिकल स्टोर संचालक ने दर्ज कराया था मुकदमा: यह मामला जनपद शामली के सदर कोतवाली क्षेत्र का है, जहां हनुमान धाम के पास मेडिकल स्टोर संचालित करने वाले देवराज मलिक ने मुकदमा दर्ज कराया था. उन्होंने शहर के मोहल्ला काजीवाड़ा की रहने वाली युवती चांदनी कुरैशी, उसके पूरे परिवार और स्थानीय मौलाना के खिलाफ गंभीर धाराओं में नामजद तहरीर दी थी. देवराज मलिक ने आरोप लगाया था कि चांदनी कुरैशी ने उनके बेटे आयुष मलिक को पहले अपने प्रेम जाल में फंसाया. इसके बाद एक सोची-समझे प्लान के तहत अपने पूरे परिवार के साथ मिलकर उसे ब्लैकमेल किया गया और दबाव बनाकर उसका अवैध धर्मांतरण कराया गया.

चांदनी का फुफेरा भाई तौफीक उर्फ भोला गिरफ्तार: पीड़ित पिता की शिकायत के आधार पर पुलिस ने एक्शन लेते हुए पूर्व में ही मुख्य अभियुक्त चांदनी कुरैशी और उसके पिता को गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया था. इसी कानूनी कार्रवाई को आगे बढ़ाते हुए आज शामली पुलिस ने चांदनी कुरैशी के सगे फुफेरे भाई तौफीक उर्फ भोला को गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की है. गिरफ्तार आरोपी तौफीक उर्फ भोला, रफीक का पुत्र है और वह शहर के ही मोहल्ला आजाद चौक का मूल निवासी बताया जा रहा है. तौफीक पर मुख्य रूप से आयुष मलिक का जबरन धर्म परिवर्तन कराने की साजिश रचने तथा देवराज मलिक के पूरे परिवार को सरेआम जान से मारने की धमकी देने का संगीन आरोप है.