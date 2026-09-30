ETV Bharat / state

शामली धर्मांतरण मामले में नया मोड़: दवा व्यापारी के बेटे के अपहरण की प्राथमिकी दर्ज, हाईकोर्ट के आदेश के बाद से लापता

हाईकोर्ट के फैसले के बाद लापता हुआ दवा व्यापारी का बेटा, अपहरण की प्राथमिकी दर्ज. ( Photo Credit: ETV Bharat )

शामली: उत्तर प्रदेश के शामली जिले में चर्चित दवा व्यापारी के बेटे आयुष मलिक के धर्म परिवर्तन मामले में एक नया मोड़ सामने आया है. प्रसिद्ध दवा व्यापारी देवराज मलिक ने दो कारियों के खिलाफ अपने बेटे के अपहरण का गंभीर आरोप लगाते हुए पुलिस में मुकदमा दर्ज कराया है. पीड़ित पिता का कहना है कि इलाहाबाद हाईकोर्ट में बयान देने के बाद से उनका बेटा लापता है और उसका कोई सुराग नहीं मिल पा रहा है. पुलिस ने तहरीर के आधार पर मामला दर्ज कर गहन जांच-पड़ताल शुरू कर दी है.