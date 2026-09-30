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शामली धर्मांतरण मामले में नया मोड़: दवा व्यापारी के बेटे के अपहरण की प्राथमिकी दर्ज, हाईकोर्ट के आदेश के बाद से लापता

दवा व्यापारी के बेटे आयुष मलिक के अपहरण का मुकदमा दर्ज हुआ है. पिता ने धर्मांतरण और संपत्ति हड़पने की धमकी देने का आरोप लगाया.

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हाईकोर्ट के फैसले के बाद लापता हुआ दवा व्यापारी का बेटा, अपहरण की प्राथमिकी दर्ज. (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : September 30, 2026 at 4:10 PM IST

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शामली: उत्तर प्रदेश के शामली जिले में चर्चित दवा व्यापारी के बेटे आयुष मलिक के धर्म परिवर्तन मामले में एक नया मोड़ सामने आया है. प्रसिद्ध दवा व्यापारी देवराज मलिक ने दो कारियों के खिलाफ अपने बेटे के अपहरण का गंभीर आरोप लगाते हुए पुलिस में मुकदमा दर्ज कराया है. पीड़ित पिता का कहना है कि इलाहाबाद हाईकोर्ट में बयान देने के बाद से उनका बेटा लापता है और उसका कोई सुराग नहीं मिल पा रहा है. पुलिस ने तहरीर के आधार पर मामला दर्ज कर गहन जांच-पड़ताल शुरू कर दी है.

हाईकोर्ट से आदेश मिलने के बाद से लापता है बेटा: देवराज मलिक ने कोतवाली पुलिस को दी अपनी तहरीर में बताया कि उनके बेटे आयुष को बहला-फुसलाकर और डरा-धमकाकर पहले धर्मांतरण कराया गया था. परिवार के समझाने पर आयुष ने वापस अपना धर्म अपना लिया था, लेकिन सुल्तान कारी नाम के व्यक्ति ने उसे हाईकोर्ट में याचिका दाखिल करने के लिए उकसाया. अदालत ने बालिग होने के नाते उसे स्वतंत्र रूप से रहने का आदेश दिया था, लेकिन उसी दिन से वह संदिग्ध परिस्थितियों में गायब है. बेटे के अचानक गायब होने से उनकी दुकान का कारोबार पूरी तरह ठप हो गया है.

धर्म परिवर्तन और संपत्ति नाम करने की धमकी: पीड़ित पिता का आरोप है कि 18 सितंबर को सुल्तान कारी उनके पास आया और खुलेआम धमकी दी कि उसने आयुष का फिर से धर्म परिवर्तन करा दिया है. आरोपी ने धमकी दी कि अगर पूरे परिवार ने इस्लाम स्वीकार नहीं किया और संपत्ति उसके तथा मुफ्ती अब्दुल्ला के नाम नहीं की तो उन्हें जान से मार दिया जाएगा. देवराज मलिक ने आशंका जताई है कि उनके बेटे के साथ कोई अनहोनी हो सकती है. पुलिस ने इस पूरे षड्यंत्र में शामिल अन्य लोगों की भूमिका की जांच शुरू कर दी है.

पहले से दर्ज मुकदमे में जोड़ी जा रही हैं धाराएं: मामले की गंभीरता को देखते हुए शामली पुलिस प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद हो गया है. एसपी शामली नरेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि यह नई शिकायत पहले से दर्ज मामले से जुड़ी हुई है. तकनीकी त्रुटि के कारण अलग से मुकदमा दर्ज हो गया था, जिसे अब मूल मुकदमे में शामिल किया जा रहा है. पुलिस की टीमें लापता युवक का पता लगाने और आरोपियों की तलाश में संभावित ठिकानों पर दबिश दे रही हैं.

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