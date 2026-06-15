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शामली धर्मांतरण मामला; आयुष मलिक की बहन बनकर वीडियो बनाने वाली युवती पर केस

बता दें कि शामली के दवा व्यापारी देवराज मलिक के बेटे आयुष मलिक के धर्म परिवर्तन कर अपना नाम मोहम्मद अली रख लिया. इसके बाद आयुष के पिता देवराज मलिक ने चांदनी कुरैशी नामक युवती पर आरोप लगाया कि उसने उनके बेटे को पहले प्यार के जाल में फंसाया और फिर अपने परिवार के साथ मिलकर धर्मांतरण करा दिया. इस मुद्दे पर जहां सियासत गर्म है, वहीं हिंदू संगठन भी मुखर हैं.

शामली: आयुष मलिक के धर्म परिवर्तन करने का मामला इन दिनों चर्चा में है. आयुष के पिता ने मुस्लिम युवती चांदनी कुरैशी पर पर बेटे को प्रेम जाल में फंसाने और उसका धर्मांतरण कराने का आरोप लगाया है. इस मामले में मुकदमा दर्ज कर गिरफ्तारी भी हुई है. इस बीच एक युवती की इस प्रकरण में एंट्री हुई है. आरोप है कि युवती सोशल मीडिया पर खुद को आयुष का भाई बता रही है. साथ ही आयुष के धर्म परिवर्तन को सही ठहरा रही है. पुलिस ने भ्रमित करने वाली इस युवती के खिलाफ सदर कोतवाली में मुकदमा दर्ज कर लिया है. आयुष मलिक के पिता देवराज ने भी एक वीडियो जारी कर कहा है कि युवती आयुष की बहन नहीं है.

इस बीच सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल होता है, जिसमें एक युवती सामने आती है. वह कहती है कि उसका भाई मर सकता है लेकिन हिंदू धर्म में वापसी नहीं कर सकता. वीडियो के सामने आने के बाद भ्रम की स्थिति पैदा हो गई. धर्मांतरण के इस पूरे प्रकरण को उठाने वाले यशवीर महाराज ने प्रशासन से युवती पर मुकदमा दर्ज करने की मां की. चर्चाएं भी सोशल मीडिया पर तेज हो गईं कि आखिर जो लड़की बयान दे रही है, क्या वाकई वह आयुष मलिक की बहन है या फिर कोई और?

इस वीडियो के सामने आने के बाद आयुष मलिक के पिता देवराज मलिक ने एक वीडियो जारी किया. जिसमें कहा है कि इस लड़की का उनके परिवार से कोई लेना-देना नहीं है. यह उनकी बेटी नहीं है. पिता के इनकार और मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए शामली पुलिस प्रशासन तुरंत एक्शन में आया. आयुष के पिता देवराज मलिक की शिकायत पर सदर कोतवाली में आरोपी लड़की के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है.

पुलिस अब इस बात की जांच कर रही है कि युवती आखिर कौन है और कहां की है? इसका असली मकसद क्या था? पूरे मामले पर सदर कोतवाली प्रभारी सचिन शर्मा ने बताया कि आयुष मालिक के पिता देवराज मलिक ने एक लड़की की शिकायत की है, जिसमें उन्होंने कहा है कि सोशल मीडिया पर वह खुद को आयुष की बहन बता रही है, जबकि ऐसा नहीं है.

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