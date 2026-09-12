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शामली धर्मांतरण मामले में बड़ा ट्विस्ट, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आयुष मलिक को 16 सितंबर को पेश करने का दिया आदेश

शामली धर्मांतरण प्रकरण में हाईकोर्ट का सख्त रुख. ( Photo Credit: ETV Bharat )

शामली: उत्तर प्रदेश के शामली जिले में हुए आयुष मलिक के धर्मांतरण मामले में एक नया मोड़ सामने आया है. आयुष के दोस्त ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दाखिल करके उसके पिता पर अवैध हिरासत में रखने का आरोप लगाया है. हाईकोर्ट ने प्रदेश सरकार और आयुष के पिता को आदेश जारी किया है कि वे 16 सितंबर को आयुष मलिक को अदालत के सामने पेश करें. शामली के दयानंद नगर निवासी देवराज मलिक ने 6 जून 2026 को पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी. पेश न करने पर एसपी शामली को देना होगा हलफनामा (Video Credit: ETV Bharat) पुलिस ने चांदनी कुरैशी और उसके पिता को भेजा था जेल: पिता ने आरोप लगाया था कि उनके बेटे आयुष मलिक को चांदनी कुरैशी नाम की युवती ने प्रेम जाल में फंसाकर उसका धर्मांतरण करा दिया. पुलिस ने इस तहरीर के आधार पर कार्रवाई करते हुए आरोपी चांदनी कुरैशी, उसके पिता इस्लाम कुरैशी और एक रिश्तेदार को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया था.