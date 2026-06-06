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शामली में चंद्रशेखर आजाद की परिवर्तन न्याय यात्रा, यूपी में अकेले चुनाव लड़ने का एलान, बोले- ट्रेड डील से किसानों को नुकसान

आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर ने एलान किया कि उनकी पार्टी उत्तर प्रदेश में आगामी चुनाव अकेले अपने दम पर लड़ेगी.

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सांसद चंद्रशेखर आज़ाद का बड़ा बयान, कहा- '15 साल से गरीब-मजदूर के हक के लिए सड़क पर लड़ रहा हूं' (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : June 6, 2026 at 7:29 PM IST

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शामली: उत्तर प्रदेश के जनपद शामली में आज़ाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं नगीना लोकसभा सीट से सांसद चंद्रशेखर आज़ाद पहुंचे. यहां उन्होंने अपनी 'परिवर्तन न्याय यात्रा' निकाली, जिसमें उनके समर्थक भी शामिल हुए. इस यात्रा के दौरान उन्होंने केंद्र की मोदी सरकार और उत्तर प्रदेश की योगी सरकार पर निशाना साधा.

उन्होंने कहा कि वे लंबे समय से देश की जनता के बुनियादी अधिकारों के लिए सड़क पर उतरकर संघर्ष कर रहे हैं.

शामली में आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर. (Video Credit: ETV Bharat)

वंचितों के अधिकारों के लिए 15 साल से संघर्ष: उन्होंने कहा कि कुछ लोग अभी राजनीति और जनांदोलन की शुरुआती पाठशाला में हैं, जबकि उनका संघर्ष पुराना है. सांसद चंद्रशेखर आज़ाद ने कहा कि वे पिछले 15 वर्षों से लगातार गांव, गरीब, किसान, मजदूर, पिछड़े और अति पिछड़े वर्गों के हक के लिए लड़ रहे हैं. समाज के अंतिम छोर पर खड़े व्यक्ति को न्याय दिलाने की यह बड़ी लड़ाई भविष्य में भी इसी तरह मजबूती से जारी रहेगी. उनका पूरा राजनीतिक जीवन और संघर्ष समाज के शोषित व वंचित वर्गों के अधिकारों को समर्पित है.

केंद्र सरकार की नीतियों पर उठाए सवाल: सांसद चंद्रशेखर आजाद ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार की वर्तमान नीतियां सीधे तौर पर किसानों के हितों के खिलाफ जा रही हैं. उन्होंने कहा कि अंतरराष्ट्रीय ट्रेड डील के नाम पर देश के अन्नदाताओं को भारी आर्थिक नुकसान पहुंचाया जा रहा है. ये फैसले भारतीय कृषि क्षेत्र के सुनहरे भविष्य के लिए बेहद हानिकारक साबित हो सकते हैं.सरकार की गलत नीतियों के कारण पहले देश के युवा और अल्पसंख्यक वर्ग को भारी नुकसान उठाना पड़ा था.

किसानों से एकजुट होने की अपील: चंद्रशेखर आज़ाद ने कहा कि युवाओं के बाद अब देश का रीढ़ माना जाने वाला किसान भी सरकार की कॉरपोरेट-परस्त आर्थिक नीतियों के कारण सबसे ज्यादा प्रभावित हो रहा है. उन्हें अपने वजूद को बचाने के लिए अब एकजुट होना होगा. किसानों को अपने संवैधानिक अधिकारों के लिए एक बार फिर से दिल्ली की सीमाओं की तरह जमीनी स्तर पर बड़ा संघर्ष करना होगा. उनकी पार्टी हमेशा किसानों, दलितों, पिछड़ों और समाज के कमजोर वर्गों के साथ हर परिस्थिति में मुस्तैदी से खड़ी रहेगी.

यूपी का आगामी चुनाव अकेले लड़ेगी ASP: आगामी राजनीतिक रणनीति को लेकर कहा कि आज़ाद समाज पार्टी उत्तर प्रदेश के आगामी विधानसभा चुनाव में किसी भी बड़े दल के साथ गठबंधन नहीं करेगी. उनकी पार्टी यूपी का अगला चुनाव अकेले अपने दम पर लड़ने जा रही है. चंद्रशेखर ने कार्यकर्ताओं से कहा कि पार्टी संगठन को बूथ स्तर पर मजबूत करने और जमीनी स्तर पर सीधे जनता से जुड़ने का काम बहुत तेजी से चल रहा है. आज़ाद ने दावा किया कि उत्तर प्रदेश की जनता भी यही चाहती है कि वे किसी के बैसाखी के सहारे नहीं बल्कि अकेले चुनाव मैदान में उतरें.
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