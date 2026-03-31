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पूजा-पाठ के नाम पर ठगों ने कारोबारी को फंसाया; 20 लाख रुपए के गहने लेकर हुए फरार

शामली कोतवाली प्रभारी सचिन शर्मा ने बताया कि व्यापारी से आभूषणों की ठगी के मामले में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है.

पूजा-पाठ के नाम पर ठगों ने कारोबारी को फंसाया.
पूजा-पाठ के नाम पर ठगों ने कारोबारी को फंसाया. (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : March 31, 2026 at 8:04 AM IST

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शामली: हरिद्वार और मथुरा से पूजा-पाठ कराने शामली पहुंचे दो ठगों ने कारोबारी के करीब 20 लाख रुपए के आभूषण पार कर दिए. ठगी का अहसास होने के बाद पीड़ित कारोबारी ने पुलिस अधीक्षक से शिकायत की. पुलिस ने केस दर्ज करके मामले की जांच पड़ताल शुरू की है.

शामली कोतवाली प्रभारी सचिन शर्मा ने बताया कि घटना सदर कोतवाली के मोहल्ला नया बाजार की है. व्यापारी से आभूषणों की ठगी के मामले में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है. पूरे मामले की जांच-पड़ताल की जा रही है. जल्द ही आरोपियों की गिरफ्तारी की जाएगी.

घर पर ही पूजा-पाठ: पुलिस को मिली शिकायत के मुताबिक, करीब 8 दिन पहले हरिद्वार निवासी गंगाशरण, मथुरा निवासी गोपालशरण और उनके दो चेले कारोबारी अशोक कुमार गर्ग के घर आए थे. उन्होंने पहले कारोबारी को पितृ दोष होने का डर दिखाया. फिर पूजा-पाठ से ठीक करने का दावा किया.

पीड़ित कारोबारी अशोक कुमार गर्ग. (Video Credit: ETV Bharat)

ठगों ने खुद को पंडित और तांत्रिक बताया था. कारोबारी का परिवार ठगों के झांसे में आ गया. उन्होंने पूजा-पाठ आदि की कुछ विधि बताई. इसमें पूजन सामग्री के साथ-साथ सोने के 9 आभूषण भी रखने की बात कही.

कैसे की गई हेराफेरी: पीड़ित अशोक गर्ग ने बताया कि उन्होंने सोने के आभूषण पूजा में रखे जो करीब 125-150 ग्राम के थे. घर में पूजा पाठ करते समय उन्होंने उन सोने के आभूषणों को एक काले कपड़े में बांध दिया. काले कपड़े की पोटली बना दी.

उस पोटली को हमारे सिर के ऊपर से घूमाते हुए पीछे बैठे अपने चेलों की मदद से उस पोटली को बदल दिया. यानी जिस पोटली में आभूषण रखे थे, वह तो वह लोग अपने साथ ले गए. ऐसी ही दूसरी पोटली पूजा के स्थान पर छोड़ गए, जिसमें सिर्फ चावल थे.

8 दिन बाद खुली नकली पोटली: उन्होंने बताया कि इस पोटली को 8 दिन तक कलश में रखकर पूजा करनी है. जब 8 दिन बीत जाने के बाद कलश में रखी पोटली को खोलकर देखा गया तो उसमें आभूषणों की जगह चावल भरे हुए थे.

पोटली में आभूषणों की जगह चावल देखकर व्यापारी के पूरे परिवार के होश उड़ गए. तब व्यापारी और उसके परिजनों को शक हुआ कि उनके साथ ठगी हुई है. उन्होंने दोनों ठगों को फोन किया तो उनके मोबाइल स्विच ऑफ मिले.

इसके बाद पीड़ित व्यापारी ने पूरे मामले की शिकायत पुलिस अधीक्षक नरेंद्र प्रताप सिंह से की. पीड़ित की शिकायत पर एसपी शामली ने कोतवाली पुलिस को मुकदमा दर्ज करने के आदेश दिए. कोतवाली पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है और मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी है.

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