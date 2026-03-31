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पूजा-पाठ के नाम पर ठगों ने कारोबारी को फंसाया; 20 लाख रुपए के गहने लेकर हुए फरार

पूजा-पाठ के नाम पर ठगों ने कारोबारी को फंसाया. ( Photo Credit: ETV Bharat )

शामली: हरिद्वार और मथुरा से पूजा-पाठ कराने शामली पहुंचे दो ठगों ने कारोबारी के करीब 20 लाख रुपए के आभूषण पार कर दिए. ठगी का अहसास होने के बाद पीड़ित कारोबारी ने पुलिस अधीक्षक से शिकायत की. पुलिस ने केस दर्ज करके मामले की जांच पड़ताल शुरू की है. शामली कोतवाली प्रभारी सचिन शर्मा ने बताया कि घटना सदर कोतवाली के मोहल्ला नया बाजार की है. व्यापारी से आभूषणों की ठगी के मामले में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है. पूरे मामले की जांच-पड़ताल की जा रही है. जल्द ही आरोपियों की गिरफ्तारी की जाएगी. घर पर ही पूजा-पाठ: पुलिस को मिली शिकायत के मुताबिक, करीब 8 दिन पहले हरिद्वार निवासी गंगाशरण, मथुरा निवासी गोपालशरण और उनके दो चेले कारोबारी अशोक कुमार गर्ग के घर आए थे. उन्होंने पहले कारोबारी को पितृ दोष होने का डर दिखाया. फिर पूजा-पाठ से ठीक करने का दावा किया. पीड़ित कारोबारी अशोक कुमार गर्ग. (Video Credit: ETV Bharat) ठगों ने खुद को पंडित और तांत्रिक बताया था. कारोबारी का परिवार ठगों के झांसे में आ गया. उन्होंने पूजा-पाठ आदि की कुछ विधि बताई. इसमें पूजन सामग्री के साथ-साथ सोने के 9 आभूषण भी रखने की बात कही.