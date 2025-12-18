सहारनपुर के उलेमा बोले- बुर्का न पहनने पर हत्या बहुत बड़ा गुनाह; इस्लाम में जबरदस्ती की जगह नहीं
मौलाना कारी इश्हाक गौरा ने कहा कि हिजाब न पहनने पर हत्या करना बहुत बड़ा अपराध है. इस्लाम इसकी इजाजत नहीं देता.
सहारनपुर: शामली जिले में बुर्का न पहनने से नाराज सनकी पति ने पत्नी और दो बेटियों की गोली मारकर हत्या कर दी. सेफ्टी टैंक में शवों को ठिकाने लगा दिया. पुलिस ने हत्यारे को गिरफ्तार कर जब पूछताछ की तो सब हैरान रह गए. उसने कहा कि पत्नी और बेटियां बुर्का और हिजाब नहीं पहनतीं थीं, इसलिए मार डाला. देवबंदी उलेमाओं ने इस जघन्य हत्याकांड की न सिर्फ कड़ी निंदा की है, बल्कि आरोपी को फांसी को सजा की मांग की है.
मौलाना कारी इश्हाक गौरा ने कहा कि हिजाब न पहनने पर किसी की हत्या करना बहुत बड़ा अपराध है. इस्लाम इसकी इजाजत हरगिज नहीं देता. ऐसे शख्स को फांसी की सजा दी जानी चाहिए. इस्लाम में किसी का भी कत्ल करना बहुत बड़ा गुनाह है. यह इंसानियत का भी कत्ल है. इस्लाम इस बात की कतई इजाजत नहीं देता कि आप किसी के साथ कोई जोर जबदस्ती करें.
मौलाना ने कहा कि यह सच है कि इस्लाम महिलाओं को कीमती माना गया है. कीमती वस्तुओं को छिपाकर रखा जाता है. इसलिए इस्लाम कहता है, कि महिलाएं पर्दा करें, बुर्का और हिजाब पहनें. हालांकि यह उन्हें अपनी मर्जी से करने को कहा गया है. किसी पर जोर जबरदस्ती करने की इजाजत नहीं है. जिसने भी बुर्का न पहनने पर हत्या जैसा घिनौना गुनाह किया है, उसे इस्लाम की जानकारी नहीं है.
वहीं मुफ्ती असद कासमी ने कहा कि शामली में बुर्का ना पहनने पर पत्नी और बच्चियों की हत्या की जितनी निंदा की जाए कम है. ऐसे लोगों को गिरफ्तार करके फांसी की सजा देनी चाहिए, ताकि भविष्य में कोई भी व्यक्ति ऐसी गलती न करे.
ऐसे लोग इस्लाम, मुसलमानों, कुरआन और हदीस को बदनाम करने का काम करते हैं. मुफ्ती असद कासमी ने कहा कि मजहब-ए-इस्लाम जानवर की हत्या करने को भी गुनाह समझता है. ऐसे में इस्लाम इंसान की हत्या करने को कैसे जायज समझ लेगा? उसने बहुत बड़ा अपराध किया है, जिसकी सजा उसको मिलनी चाहिए.
क्या थी शामली की घटना: शामली जिले के थाना कांधला इलाके में गांव गढ़ी दौलत निवासी फारुख ने बुर्का और हिजाब न पहनने पर पत्नी ताहिरा (32) और बेटियों आफरीन (12), सारीन (5) की गोली मारकर हत्या कर दी थी. हत्या के बाद फारुख ने शवों को शौचालय के सेफ्टी टैंक में दफना दिया था.
पुलिस और अन्य परिजनों को गुमराह करने के लिए फारुख ने पत्नी और दोनों बेटियों के लापता होने का ड्रामा किया, लेकिन पुलिस ने सख्त पूछताछ से तिहरे हत्याकांड का खुलासा हुआ. पुलिस पूछताछ में हत्यारोपी फारुख ने बताया कि उसकी पत्नी ताहिरा बुर्का और हिजाब पहनने से मना करती थी. इसकी वजह से गुस्से में आकर उसने हत्या कर दी.
