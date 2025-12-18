ETV Bharat / state

सहारनपुर के उलेमा बोले- बुर्का न पहनने पर हत्या बहुत बड़ा गुनाह; इस्लाम में जबरदस्ती की जगह नहीं

दारुल उलूम देवबंद. ( Photo Credit: ETV Bharat )

सहारनपुर: शामली जिले में बुर्का न पहनने से नाराज सनकी पति ने पत्नी और दो बेटियों की गोली मारकर हत्या कर दी. सेफ्टी टैंक में शवों को ठिकाने लगा दिया. पुलिस ने हत्यारे को गिरफ्तार कर जब पूछताछ की तो सब हैरान रह गए. उसने कहा कि पत्नी और बेटियां बुर्का और हिजाब नहीं पहनतीं थीं, इसलिए मार डाला. देवबंदी उलेमाओं ने इस जघन्य हत्याकांड की न सिर्फ कड़ी निंदा की है, बल्कि आरोपी को फांसी को सजा की मांग की है. मौलाना कारी इश्हाक गौरा ने कहा कि हिजाब न पहनने पर किसी की हत्या करना बहुत बड़ा अपराध है. इस्लाम इसकी इजाजत हरगिज नहीं देता. ऐसे शख्स को फांसी की सजा दी जानी चाहिए. इस्लाम में किसी का भी कत्ल करना बहुत बड़ा गुनाह है. यह इंसानियत का भी कत्ल है. इस्लाम इस बात की कतई इजाजत नहीं देता कि आप किसी के साथ कोई जोर जबदस्ती करें. देवबंदी उलेमाओं ने की घटना की निंदा. (Video Credit: ETV Bharat) मौलाना ने कहा कि यह सच है कि इस्लाम महिलाओं को कीमती माना गया है. कीमती वस्तुओं को छिपाकर रखा जाता है. इसलिए इस्लाम कहता है, कि महिलाएं पर्दा करें, बुर्का और हिजाब पहनें. हालांकि यह उन्हें अपनी मर्जी से करने को कहा गया है. किसी पर जोर जबरदस्ती करने की इजाजत नहीं है. जिसने भी बुर्का न पहनने पर हत्या जैसा घिनौना गुनाह किया है, उसे इस्लाम की जानकारी नहीं है.