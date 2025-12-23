ETV Bharat / state

शामली में बुर्का विवाद में हुए तिहरे हत्याकांड का हथियार सप्लायर गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक एनके सिंह ने बताया कि कांधला पुलिस ने आरोपी मुबारिक को चेकिंग के दौरान गिरफ्तार किया है.

शामली में बुर्का विवाद में हुए तिहरे हत्याकांड का हथियार सप्लायर गिरफ्तार.
शामली में बुर्का विवाद में हुए तिहरे हत्याकांड का हथियार सप्लायर गिरफ्तार. (Photo Credit: ETV Bharat)
Published : December 23, 2025 at 8:05 AM IST

शामली: बुर्का न पहनने पर पत्नी और दो बेटियों की हत्या मामले में एक और गिरफ्तारी हुई है. पुलिस ने हत्यारे को हथियार सप्लाई करने वाले आरोपी मुबारिक को गिरफ्तार किया है. इसके पास से एक तमंचा और अवैध कारतूस बरामद किए गए हैं.

पुलिस अधीक्षक एनके सिंह ने बताया कि कांधला पुलिस ने आरोपी मुबारिक को चेकिंग के दौरान गिरफ्तार किया है. उसके पास से पुलिस ने एक अवैध तमंचा 315 बोर, दो जिंदा कारतूस 315 बोर और दो जिंदा कारतूस 7.62 बोर प्रतिबंध भी बरामद किए हैं.

हत्यारोपी ने पुलिस पूछताछ में बताया था, कि उसने कैराना कोतवाली निवासी मुबारिक से हथियार और कारतूस लिए थे. इसके बाद से ही पुलिस मुबारिक की तलाश कर रही थी. चेकिंग के दौरान उसे गिरफ्तार कर लिया गया है.

शामली में हुई थी सनसनीखेज हत्याएं: शामली के कांधला थाना क्षेत्र के गांव गढ़ी दौलत में 9 दिसंबर 2025 को फारूख ने अपनी पत्नी और दो बेटियों की गोली मारकर हत्या कर दी थी. हत्या के बाद उसने तीनों शवों को घर के आंगन में बने सेफ्टी टैंक में दफना दिया था. सूचना मिलने पर पुलिस ने 16 दिसंबर को तीनों शवों को बरामद किया था.

पुलिस ने आरोपी फारूख को पत्नी और दो बेटियों की हत्या के मामले में गिरफ्तार किया था. उसके कब्जे से तीन तमंचे और भारी मात्रा में कारतूस भी बरामद किए थे. पुलिस पूछताछ में फारूख ने बताया था कि उसने यह हथियार कैराना कोतवाली क्षेत्र के गांव गंदराऊ निवासी मुबारिक से खरीदे थे. इसके बाद से ही पुलिस मुबारिक की तलाश में थी. पुलि ने आरोपी को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया. जहां से उसे जेल भेज दिया गया है.

