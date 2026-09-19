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यूपी में बीजेपी के जिला मंत्री अनिल उपाध्याय से मारपीट, महिला ने गिरेबान पकड़कर थाने में घसीटा

शामली में पानी की निकासी को लेकर हुए विवाद में बीजेपी के जिला मंत्री अनिल उपाध्याय के साथ मारपीट हुई.

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नगर पालिका में जलभराव के विवाद पर हाथापाई: बीजेपी जिला मंत्री अनिल उपाध्याय से मारपीट. (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : September 19, 2026 at 4:41 PM IST

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शामली: यूपी के शामली में बीजेपी के जिला मंत्री के साथ मारपीट की घटना सामने आई है. जहां एक व्यक्ति ने जिला मंत्री अनिल उपाध्याय के साथ मारपीट की. वहीं एक महिला जिला मंत्री को गिरेबान से पकड़ कर खींचते हुए सीधे थाने ले गई.

शुरुआत में जिला मंत्री पर महिला से छेड़छाड़ के आरोप में मारपीट की बात कही गई, लेकिन पिटाई करने वाली महिला ने खुद ही छेड़छाड़ की बात से इंकार कर दिया.

शामली में बीजेपी नेता के साथ अभद्रता. (Video Credit: ETV Bharat)

जलभराव की समस्या पर हुआ था विवाद: पीड़ित अनिल उपाध्याय ने महिला और एक अन्य व्यक्ति के खिलाफ थाने में लिखित तहरीर देकर कानूनी कार्रवाई की मांग की है. दरअसल जिला मंत्री अनिल उपाध्याय शामली में वार्ड सभासद भी हैं. उनके वार्ड में पानी निकासी को लेकर काफी लंबे समय से विवाद चला आ रहा है. इसी सिलसिले में नगर पालिका के ईओ से मिलने के लिए 11 बजे का समय तय किया गया था.

थाने के मुख्य द्वार पर महिला ने दबोचा: जब अनिल उपाध्याय और वार्ड के लोग नगर पालिका पहुंचे, तो वहां अध्यक्ष अरविंद संगल की मौजूदगी में तीखी बहस हो गई. इसके बाद जिला मंत्री अनिल उपाध्याय नगर पालिका अध्यक्ष के कक्ष से बाहर निकल आए. लेकिन पीछे-पीछे आए लोगों ने उनके साथ मारपीट शुरू कर दी. अपनी जान बचाने के लिए भागते हुए अनिल उपाध्याय सदर कोतवाली पहुंचे, लेकिन वहां मुख्य द्वार पर ही एक महिला ने उन्हें पकड़ लिया.

पीड़ित ने पालिका अध्यक्ष पर लगाया साजिश का आरोप: महिला उन्हें गिरेबान से घसीटते हुए थाने के अंदर ले गई, जबकि साथ चल रहे एक व्यक्ति ने भी उनके साथ मारपीट की. महिला का कहना है कि वार्ड में जलभराव की समस्या को लेकर बहस हुई थी और उसने कोई गलत आरोप नहीं लगाया है. वहीं अनिल उपाध्याय का कहना है कि उन पर लगाए गए आरोप झूठे हैं. उन्होंने इस पूरी घटना के पीछे शामली नगर पालिका अध्यक्ष अरविंद संगल का हाथ होने का आरोप लगाया है.

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