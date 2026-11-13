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शामली में भैया दूज पर आए युवक की हत्या का खुलासा: जीजा और पिता गिरफ्तार, जानें वजह

डंडों से पीट-पीटकर की गई थी अंकुश की हत्या. ( Photo Credit: ETV Bharat )

शामली: उत्तर प्रदेश के शामली जनपद से एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया था. यहां भैया दूज के दिन अपनी बहन से मिलने आए एक युवक की हत्या का पुलिस ने पर्दाफाश किया है. थाना आदर्श मंडी क्षेत्र के कस्बा बनत में हुई इस वारदात में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए युवक के जीजा और उसके ससुर यानी जीजा के पिता को गिरफ्तार कर लिया है.

पुलिस ने मामले का खुलासा करते हुए बताया कि यह वारदात पुरानी पारिवारिक रंजिश और कहासुनी के चलते अंजाम दी गई थी. बीते 11 नवंबर 2026 को थाना आदर्शमंडी क्षेत्र के कस्बा बनत मोहल्ला गांधीनगर निवासी मनीषा का भाई अंकुश भैया दूज के अवसर पर अपनी बहन से मिलने उसकी ससुराल आया था.

सीओ शामली जितेंद्र कुमार यादव. (Video Credit: ETV Bharat) रक्षाबंधन के पुराने विवाद और रंजिश का खौफनाक बदला: पूछताछ में मुख्य आरोपी अरुण कुमार ने पुलिस को बताया कि उसकी पत्नी मनीषा, जिसका मायका कूकड़ा मंडी मुजफ्फरनगर है, के साथ रक्षाबंधन के दौरान किसी बात को लेकर विवाद हो गया था. उस दौरान अरुण ने अपनी पत्नी के साथ मारपीट कर दी थी जिससे नाराज होकर मनीषा के भाई अंकुश ने अरुण का गिरेबान पकड़ लिया था. हालांकि उस वक्त दोनों पक्षों में आपसी सुलह हो गई थी और मनीषा वापस अपनी ससुराल लौट आई थी, लेकिन इस पूरे घटनाक्रम से अरुण का छोटा भाई आकाश काफी ज्यादा नाराज चल रहा था. आकाश ने मनीषा के मायके पक्ष के लोगों से इस अपमान का बदला लेने की पूरी ठान ली थी और सही मौके की तलाश में था.