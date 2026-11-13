शामली में भैया दूज पर आए युवक की हत्या का खुलासा: जीजा और पिता गिरफ्तार, जानें वजह
आदर्श मंडी थाना क्षेत्र में भैया दूज पर आए युवक अंकुश की हत्या के केस में जीजा और उसके पिता को पुलिस ने गिरफ्तार किया.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 13, 2026 at 10:04 PM IST
शामली: उत्तर प्रदेश के शामली जनपद से एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया था. यहां भैया दूज के दिन अपनी बहन से मिलने आए एक युवक की हत्या का पुलिस ने पर्दाफाश किया है. थाना आदर्श मंडी क्षेत्र के कस्बा बनत में हुई इस वारदात में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए युवक के जीजा और उसके ससुर यानी जीजा के पिता को गिरफ्तार कर लिया है.
पुलिस ने मामले का खुलासा करते हुए बताया कि यह वारदात पुरानी पारिवारिक रंजिश और कहासुनी के चलते अंजाम दी गई थी. बीते 11 नवंबर 2026 को थाना आदर्शमंडी क्षेत्र के कस्बा बनत मोहल्ला गांधीनगर निवासी मनीषा का भाई अंकुश भैया दूज के अवसर पर अपनी बहन से मिलने उसकी ससुराल आया था.
रक्षाबंधन के पुराने विवाद और रंजिश का खौफनाक बदला: पूछताछ में मुख्य आरोपी अरुण कुमार ने पुलिस को बताया कि उसकी पत्नी मनीषा, जिसका मायका कूकड़ा मंडी मुजफ्फरनगर है, के साथ रक्षाबंधन के दौरान किसी बात को लेकर विवाद हो गया था. उस दौरान अरुण ने अपनी पत्नी के साथ मारपीट कर दी थी जिससे नाराज होकर मनीषा के भाई अंकुश ने अरुण का गिरेबान पकड़ लिया था. हालांकि उस वक्त दोनों पक्षों में आपसी सुलह हो गई थी और मनीषा वापस अपनी ससुराल लौट आई थी, लेकिन इस पूरे घटनाक्रम से अरुण का छोटा भाई आकाश काफी ज्यादा नाराज चल रहा था. आकाश ने मनीषा के मायके पक्ष के लोगों से इस अपमान का बदला लेने की पूरी ठान ली थी और सही मौके की तलाश में था.
भैया दूज के दिन सुनसान जगह ले जाकर की गई थी पिटाई: बीती 12 नवंबर को जब भैया दूज के पवित्र पर्व पर अंकुश अपनी बहन के घर मिलने आया, तो इसी रंजिश के तहत आकाश ने अपने साथी रविकांत उर्फ रवि के साथ मिलकर उसे घेर लिया. आरोपी अंकुश को बहला-फुसलाकर एक सुनसान जगह पर ले गए और वहां उसके साथ डंडों से बेरहमी से मारपीट की जिससे उसकी हालत बेहद गंभीर हो गई. शाम के वक्त आरोपी उसे लहूलुहान और घायल हालत में उसकी बहन के घर के बाहर ही छोड़कर मौके से फरार हो गए. परिजनों ने तुरंत उसे नजदीकी अस्पताल पहुंचाया जहाँ उपचार के दौरान उसकी दर्दनाक मौत हो गई, जिससे पूरे परिवार में कोहराम मच गया.
पुलिस की गिरफ्त में आरोपी और शेष बदमाशों की तलाश जारी: घटना के बाद मृतक के पिता की लिखित तहरीर पर थाना आदर्श मंडी में सुसंगत धाराओं के तहत मुकदमा पंजीकृत किया गया था और पुलिस की कई टीमें आरोपियों की धरपकड़ में जुट गई थीं. सीओ शामली जितेंद्र कुमार यादव ने मीडिया को बताया कि पुलिस ने इस मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी संजीव और अरुण को गिरफ्तार कर लिया है. उन्होंने स्पष्ट किया कि इस पूरी हत्या की मुख्य वजह रक्षाबंधन के दिन हुआ पारिवारिक झगड़ा ही था. फिलहाल पुलिस इस मामले में शामिल बाकी अन्य शेष अभियुक्तों की तलाश में लगातार दबिश दे रही है और उन्हें भी जल्द दबोच लिया जाएगा.
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