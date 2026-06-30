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शामली: घर वापसी के बाद पुलिस के पहरे में आयुष मलिक, यशवीर महाराज बोले- 15 दिन रहेगा मौन व्रत

शामली में सनातन धर्म में लौटे आयुष मलिक के घर पर भारी पुलिस बल तैनात. किसी को भी मिलने की इजाजत नहीं.

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घर के बाहर सादी वर्दी में पुलिस तैनात. (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : June 30, 2026 at 3:48 PM IST

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शामली: उत्तर प्रदेश के जनपद शामली में व्यापारी देवराज मलिक के बेटे आयुष मलिक के इस्लाम धर्म को छोड़कर वापस सनातन धर्म अपनाने का एक वीडियो सामने आया था, जिसमें वह अपने घर के मंदिर में अपने माता-पिता के साथ बैठकर पूजा पाठ कर रहा था.

उसने वीडियो में भावुक होते हुए कहा था कि वह अपने मन से वापस सनातन धर्म में आया है और अब वह अपने माता-पिता के चरणों में रहना चाहता है.

जानकारी देते व्यापारी देवराज मलिक (Video Credit: ETV Bharat)

आयुष मलिक केस में नया मोड़: इस वीडियो को आयुष मालिक के पिता देवराज मलिक ने ही शेयर किया था, लेकिन अब आयुष मलिक मीडिया के सामने नहीं आ रहा है. जिस दुकान के ऊपर बने मकान में आयुष मलिक रह रहा है, वहां पर पुलिस का पहरा लगाया गया है और आयुष मलिक पुलिस की निगरानी में है. ऑफ कैमरा घर में मौजूद एक पुलिसकर्मी जो कि सादी वर्दी में था उसने बताया कि वह पुलिस स्टाफ से है और आयुष से किसी को भी मिलने की अनुमति नहीं है. उसे ऊपर से आदेश है कि आयुष को किसी से न मिलने दिया जाए.

15 दिनों के मौन व्रत पर रहेगा आयुष: आयुष के इस्लाम धर्म से सनातन धर्म में वापसी करने के बाद पूरे प्रकरण को उठाने वाले यशवीर महाराज शामली के हनुमान धाम पर पहुंचे जहां पर उन्होंने मीडिया कर्मियों से मुलाकात की और जानकारी दी कि पिछले 7 दिनों से आयुष मलिक लगातार पूजा पाठ कर रहा है और वह अगले 15 दिनों तक अभी किसी से नहीं मिलेगा. आयुष मलिक धर्मांतरण प्रकरण को उठाने वाले यशवीर आश्रम के पीठाधीश्वर यशवीर महाराज आज शामली पहुंचे.

अब 7 दिनों से पूजा कर रहा आयुष: उन्होंने आयुष मलिक धर्मांतरण मामले पर कहा कि आयुष किन्हीं कारणों से इस्लाम धर्म चला गया था जिसने कि अब वापसी कर ली है. वह पिछले 7 दिनों से अपने घर पर रहकर पूजा पाठ कर रहा है और उसने वह सारी चीजें जो इस्लाम धर्म से जुड़ी थीं अपने घर से निकालकर बाहर कर दी हैं. अब वह 15 दिन तक मौन व्रत पर रहेगा और किसी के साथ कोई बातचीत नहीं करेगा क्योंकि काफी लंबे समय से वह दूसरे धर्म में था और अब उसने वापसी की है तो थोड़ा अभी और समय लगेगा.

बचे आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग: यशवीर महाराज ने कहा कि आयुष मलिक उस समाज से ताल्लुक रखता है जिसके बारे में एक कहावत है कि जाट मरा जब जानिए जब तेहरवीं हो जाए. महाराज ने कहा कि वह मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का धन्यवाद करते हैं साथ ही शामली पुलिस प्रशासन से यह मांग करते हैं कि इस प्रकरण में जो भी बचे हुए आरोपी हैं उन्हें भी जल्द से जल्द गिरफ्तार कर जेल भेजा जाए.

यह भी पढ़ें- शामली: लव जिहाद और धर्मांतरण मामले में नया मोड़, आयुष मलिक ने फिर अपनाया हिंदू धर्म

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