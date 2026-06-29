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शामली: लव जिहाद और धर्मांतरण मामले में नया मोड़, आयुष मलिक ने फिर अपनाया हिंदू धर्म

चांदनी कुरैशी के प्रेम जाल में फंसकर किया था धर्म परिवर्तन, अब आयुष ने घर के मंदिर में की पूजा. ( Photo Credit: ETV Bharat )