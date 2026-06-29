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शामली: लव जिहाद और धर्मांतरण मामले में नया मोड़, आयुष मलिक ने फिर अपनाया हिंदू धर्म

यूपी के शामली में दवा व्यापारी के बेटे आयुष मलिक ने इस्लाम छोड़ वापस सनातन धर्म अपना लिया है. उसने अपने परिवार से माफी मांगी

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चांदनी कुरैशी के प्रेम जाल में फंसकर किया था धर्म परिवर्तन, अब आयुष ने घर के मंदिर में की पूजा. (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : June 29, 2026 at 10:33 PM IST

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शामली: उत्तर प्रदेश के जनपद शामली में दवा व्यापारी देवराज मलिक के बेटे आयुष मलिक के धर्म परिवर्तन करने के मामले में अब एक नया मोड़ आया है. आयुष मलिक ने इस्लाम धर्म छोड़कर वापस सनातन धर्म में वापसी कर ली है और आयुष मलिक का एक वीडियो भी सामने आया है जिसमें वह बहुत ही भावुक होकर सनातन धर्म में वापसी करने की बात कह रहा है.

आयुष मलिक का कहना कि अपने मां-बाप की परेशानी को देखते हुए और अपने मन से उसने वापस सनातन धर्म अपना लिया है. आयुष मलिक का एक वीडियो भी सामने आया है जिसमें वह अपने माता-पिता के साथ घर में बने मंदिर के सामने बैठकर पूजा करता हुआ दिखाई दे रहा है.

जानकारी देते आयुष मलिक. (Video Credit: ETV Bharat)

भावुक होकर मांगी माता-पिता से माफी: इतना ही नहीं आयुष मलिक ने इस्लाम मजहब की सभी वस्तुओं को अपने घर से निकाल दिया है. आयुष मलिक के पिता देवराज मलिक के द्वारा जारी किए गए वीडियो में आयुष मलिक ने कहा मेरा नाम आयुष मालिक है मैं इस्लाम धर्म में चला गया था लेकिन मैंने आपकी परेशानी को देखते हुए, परिवार के हिसाब से अपने मन से परिवार के मूल धर्म हिंदू धर्म में आकर आपके और पापा के पैरों की छांव में रहना चाहता हूं मुझे माफ़ करना.

प्रेम जाल में फंसाकर धर्मांतरण: शहर के मंदिर हनुमान धाम के निकट स्थित दवा व्यवसायी देवराज मलिक के बेटे आयुष मलिक ने सनातन धर्म छोड़कर इस्लाम धर्म अपना लिया था. आयुष मालिक के पिता देवराज मलिक ने पुलिस को तहरीर देते हुए बताया था की चांदनी कुरैशी नाम की एक युवती ने पहले तो उनके बेटे को अपने प्रेम जाल में फंसाया और फिर अपने परिवार के साथ मिलकर उसका धर्मांतरण करा दिया.

चांदनी कुरैशी और उसका पिता गिरफ्तार: इस मामले में पुलिस ने चांदनी कुरैशी उसके परिवार और धर्म परिवर्तन करने वाले मौलाना पर मुकदमा दर्ज कर लिया था और पुलिस ने इस पूरे मामले में चांदनी कुरैशी और उसके पिता को गिरफ्तार करते हुए जेल भेज दिया था. वहीं पुलिस ने बाद में चांदनी कुरैशी के फुफेरे भाई तौफीक उर्फ़ भोला को आयुष मलिक का जबरन धर्म परिवर्तन कराने की साजिश रचने तथा देवराज मलिक के पूरे परिवार को सरेआम जान से मारने की धमकी देने का संगीन आरोप में गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था.

आयुष ने घर के मंदिर में की पूजा: चांदनी कुरैशी के परिवार के बाकी सदस्य व मौलाना अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है. इसी धर्मांतरण के मुद्दे को उठाने वाले बघरा आश्रम के पीठाधीश्वर यशवीर महाराज ने आयुष मालिक के सनातन धर्म में घर वापसी करने पर धन्यवाद करते हुए कहा कि पूरा हिंदू समाज उनका स्वागत करेगा और उन्होंने जो लड़ाई प्रारंभ की थी आयुष मलिक को सनातन धर्म में घर वापस लाने की वह लड़ाई उनकी आज सफल हुई है.

पीठाधीश्वर ने जताया सरकार का आभार: यशवीर महाराज ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ व शामली पुलिस प्रशासन का हृदय की गहराइयों से धन्यवाद किया है. आयुष मलिक के पिता देवराज मलिक ने जानकारी दी कि उनके बेटे आयुष ने इस्लाम धर्म छोड़कर वापस सनातन धर्म में वापसी कर ली है और उसने इस्लाम धर्म की जो भी चीज घर में रखी थी उनको घर से बाहर निकाल दिया है. उसने सनातन धर्म के हिसाब से उनके साथ पूजा अर्चना भी की है.

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