शामली में अंकित बलियान के पिता ने बुलाई पंचायत; नरेश टिकैत बोले- प्रशासन ठीक से काम नहीं कर रहा
अंकित बलियान को न्याय दिलाने के लिए शुक्रवार को फिर से एक महापंचायत बुलाई गई है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : September 11, 2026 at 7:13 AM IST
शामली: हरियाणवी सिंगर अंकित बालियान के पिता सतबीर फौजी ने पंचायत बुलाई. उन्होंने कहा कि मेरा मकसद सिर्फ इतना है कि मेरा बेटा तो चला गया, लेकिन यह किसी और के बेटे के साथ न होने पाए. पंचायत में 36 बिरादरी के मुखिया बालियान खाप के चौधरी नरेश टिकैत सहित सैकड़ों ग्रामीण शामिल रहे.
अंकित बालियान के पिता सतबीर फौजी ने गांव में पंचायत बुलाई और कहा कि जैसा उनके बेटे अंकित के साथ हुआ है ऐसा वह किसी और के बेटे के साथ नहीं होने देंगे. अगर पुलिस अपना काम नहीं करती है, तो वह अपनी FIR वापस लेकर खुद ही मामले को अंजाम तक पहुंचाएंगे.
शामली जिले के बाबरी थाना क्षेत्र के गांव बनतीखेड़ा के रहने वाले हरियाणवी सिंगर अंकित बालियान की 26 अगस्त को शामली शहर में गोलियों से भूनकर हत्या कर दी गई थी. अंकित बालियान की हत्या हुए 15 दिन बीत चुके हैं, लेकिन अभी भी अंकित बालियान की हत्या करने वाले 2 शूटर पुलिस की पकड़ से बाहर हैं.
15 दिन बीत जाने के बाद भी शूटरों की गिरफ्तारी न होने से नाराज अंकित बालियान के पिता ने गुरुवार दोपहर में बालियान खाप के चौधरी व भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष नरेश टिकैत को फोन किया. उनसे आग्रह किया कि वह उनके गांव पहुंचें, क्योंकि वह अपने बेटे को लेकर एक पंचायत कर रहे हैं.
गांव में भी मैसेज किया गया कि अंकित को लेकर एक पंचायत का आयोजन किया जा रहा है. इसके बाद ग्रामीण अंकित बालियान के घर पर इकट्ठा होने शुरू हो गए और गांव के 36 बिरादरी के मुखिया पंचायत में पहुंचे. जहां पर अंकित बालियान के पिता सतबीर फौजी के आग्रह के बाद नरेश टिकैत भी पंचायत में शामिल हुए उनके साथ गठवाला खाप के थाम्बेदार बाबा श्याम सिंह भी मौजूद रहे.
पंचायत में निर्णय हुआ कि कल दोबारा से अंकित बालियान के घर पर पंचायत की जाएगी. इसे अंकित बालियान न्याय पंचायत का नाम दिया गया है. इसमें पश्चिम उत्तर प्रदेश के तीन जिले मुजफ्फरनगर, शामली और बागपत जिले में आने वाली खाप के चौधरी को बुलाया जाएगा और सभी चौधरी की मौजूदगी में एक तारीख निश्चित की जाएगी कि आगे अंकित बालियान को न्याय दिलाने के लिए क्या कदम उठाना है.
बालियान खाप चौधरी नरेश टिकैत ने पंचायत के बाद कहा कि फैसला तो सलाह मशवरा करने के बाद करेंगे. जो चौधरी हैं, जिम्मेदार हैं, उनसे सलाह मशवरा करेंगे. पता नहीं कौन किस तरह की अच्छी बात बता दे. प्रशासन से जितनी उम्मीद थी प्रशासन इतना खरा नहीं उतर रहा.
कुछ न कुछ करके इनके आंसू तो पोछे जाएं. कुछ आर्थिक मदद करते कुछ परिवार में किसी की नौकरी दी जाए. बातचीत हो कुछ उनको आश्वासन दिया जाए. वहां पर हरियाणा सरकार से बात करें कि यह गैंग चल रहे हैं, पहले तो हरियाणा में बहुत अच्छा माहौल था, लेकिन अब वहां से खुला चैलेंज कर रहे हैं. यह तो सरकार की जिम्मेदारी है कि इन पर अंकुश लगाए.
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