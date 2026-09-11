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शामली में अंकित बलियान के पिता ने बुलाई पंचायत; नरेश टिकैत बोले- प्रशासन ठीक से काम नहीं कर रहा

शामली में अंकित बलियान के पिता ने बुलाई पंचायत. ( Photo Credit: ETV Bharat )

शामली: हरियाणवी सिंगर अंकित बालियान के पिता सतबीर फौजी ने पंचायत बुलाई. उन्होंने कहा कि मेरा मकसद सिर्फ इतना है कि मेरा बेटा तो चला गया, लेकिन यह किसी और के बेटे के साथ न होने पाए. पंचायत में 36 बिरादरी के मुखिया बालियान खाप के चौधरी नरेश टिकैत सहित सैकड़ों ग्रामीण शामिल रहे. अंकित बालियान के पिता सतबीर फौजी ने गांव में पंचायत बुलाई और कहा कि जैसा उनके बेटे अंकित के साथ हुआ है ऐसा वह किसी और के बेटे के साथ नहीं होने देंगे. अगर पुलिस अपना काम नहीं करती है, तो वह अपनी FIR वापस लेकर खुद ही मामले को अंजाम तक पहुंचाएंगे. शामली जिले के बाबरी थाना क्षेत्र के गांव बनतीखेड़ा के रहने वाले हरियाणवी सिंगर अंकित बालियान की 26 अगस्त को शामली शहर में गोलियों से भूनकर हत्या कर दी गई थी. अंकित बालियान की हत्या हुए 15 दिन बीत चुके हैं, लेकिन अभी भी अंकित बालियान की हत्या करने वाले 2 शूटर पुलिस की पकड़ से बाहर हैं. शामली में अंकित बलियान के पिता ने बुलाई पंचायत. (Video Credit: ETV Bharat) 15 दिन बीत जाने के बाद भी शूटरों की गिरफ्तारी न होने से नाराज अंकित बालियान के पिता ने गुरुवार दोपहर में बालियान खाप के चौधरी व भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष नरेश टिकैत को फोन किया. उनसे आग्रह किया कि वह उनके गांव पहुंचें, क्योंकि वह अपने बेटे को लेकर एक पंचायत कर रहे हैं.