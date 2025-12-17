हैवानियत; बुर्का न पहनने से नाराज पति ने पत्नी और दो बेटियों को उतारा मौत के घाट
कांधला थाना क्षेत्र के गढ़ी दौलत गांव की घटना. छह दिन बाद पुलिस ने आरोपी से उगलवाया राज.
शामली : कांधला थाना क्षेत्र के गढ़ीदौलत गांव के एक शख्स ने बिना बुर्का पहने मायके जाने पर पत्नी और दो बेटियों की गोली मार कर हत्या कर दी. आरोपी ने प्लान के तहत शव को घर में खोदे गए शौचालय के गड्ढे में दफन कर दिया. पत्नी और दो बेटियों के अचानक लापता होने पर परिजनों ने पुलिस से शिकायत की. पुलिस ने जांच के दौरान महिला के पति से पूछताछ की तो चौंकाने वाला खुलासा हुआ. पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है.
एसपी नरेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि कांधला थाना क्षेत्र के गांव गढ़ीदौलत निवासी फारुख पुत्र दाउद के पांच बच्चे हैं. वह अपने पिता दाऊद से अलग रहता है. फारुख की पत्नी ताहिरा (32) और दो बेटियों आफरीन (12) एवं छोटी सारीन (5) बीते 10 दिसंबर से लापता थीं. इस बाबत मंगलवार शाम फारुख के पिता दाऊद ने शिकायत की थी. इसके बाद फारुख को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई. फारुख ने पहले गुमराह करने की कोशिश की, लेकिन सख्ती से पूछताछ में उसने पत्नी और बेटियों की हत्या की बात कुबूल की.
फारुख ने बताया कि पत्नी ताहिरा अक्सर झगड़ती थी. एक महीने पहले विवाद होने पर वह बिना बुर्का पहने मायके चली गई थी. यह बात काफी अखर रही थी. तभी से पत्नी की हत्या का मन बना लिया था. एक महीने बाद पत्नी घर लौटी तो प्लान के तहत बीते 10 दिसंबर की रात तीन बच्चों को दादा के घर भेज दिया था. घर में दो बेटियां व पत्नी थी. रात में चाय बनाने पत्नी को उठाया और आंगन में पहुंचने पर गोली मार दी. गोली की आवाज सुनकर बड़ी बेटी मौके पर आ गई तो उसे भी गोली मार दी. इसके बाद छोटी बेटी की गला दबाकर हत्या कर दी और सभी के शव घर में खोदे गए सेफ्टी टैंक के गड्ढे में दफन कर दिए.
एसपी नरेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि फारुख घर में बने गड्ढे की खुदाई कराकर तीनों शव बरामद कर लिए गए हैं. शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है. आरोपी की निशानदेही पर वारदात में प्रयुक्त तमंचा व खाली कारतूस भी बरामद किए गए हैं. घटना के अन्य पहलुओं की भी जांच की जा रही है.
