ETV Bharat / state

शिक्षा के मंदिर में स्कूली बच्चों से उठवाई गई गोबर, बीईओ ने एक्शन की कही बात

छत्तीसगढ़ के स्कूल में बच्चों से गोबर उठवाएं जाने का खुलासा होने पर शिक्षा विभाग में हड़कंप मच गया है.

Sambalpur School Of Balod
बालोद का संबलपुर स्कूल (ETV BHARAT)
author img

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : January 16, 2026 at 6:15 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

बालोद: छत्तीसगढ़ के वनांचल जिले बालोद से शिक्षा जगत को शर्मसार करने वाली खबर सामने आई है. यहां के शासकीय विद्यालय में शिक्षकों पर स्कूली बच्चों से गोबर बिनवाने का आरोप लगा है. शुक्रवार 16 जनवरी को स्कूल की साफ सफाई के दौरान बच्चों से गोबर उठवाया गया. बच्चे सड़क पार कर मैदानों के गोबर इकट्ठा कर बाल्टी में भरकर स्कूल लाने लगे.

बालोद के डौंडीलोहारा की घटना

यह पूरी घटना बालोद के डौंडीलोहारा की है. यहां के संबलपुर प्राथमिक विद्यालय में स्कूली बच्चों से गोबर बिनवाया गया. जब ईटीवी भारत ने स्कूल के शिक्षकों से इस मुद्दे पर बात करने की कोशिश की तो किसी ने इस पर कुछ नहीं बोला, स्कूल के प्रधान पाठक अवकाश पर थे इस विषय पर बोलने के लिए कोई शिक्षक आगे नहीं आया.

बीईओ ने कही कार्रवाई की बात

इस पूरे मसले पर बालोद के विकासखंड शिक्षा अधिकारी हिमांशु मिश्रा से ईटीवी भारत ने बात की. उन्होंने ईटीवी से बातचीत में कहा कि उन्हें पत्रकारों से इस बात की जानकारी मिली है. वह इस पर रिपोर्ट मंगाने की बात कहने लगे.

आपके माध्यम से जानकारी मिली है, ऑन कैमरा कुछ नहीं कह पाऊंगा. इस घटना पर मैं रिपोर्ट मंगा लेता हूं. उसके बाद इस पर कार्रवाई की जाएगी- हिमांशु मिश्रा, विकासखंड शिक्षा अधिकारी, बालोद

प्रधान पाठक ने अवकाश की बात कही

इस मुद्दे पर ईटीवी भारत ने संबलपुर प्राथमिक विद्यालय के शिक्षकों से बात की लेकिन उन्होंने इस पर कुछ भी कहने से मना कर दिया. शिक्षकों ने प्रधान पाठक से बात करने की नसीहत दी. प्रधान पाठक से जब इस मुद्दे पर बात करने की कोशिश की गई तो उन्होंने कहा कि मैं आज छुट्टी पर हूं. जो शिक्षक वहां मौजूद हैं वो इस कार्य के लिए जिम्मेदार हैं. स्कूल में मौजूद सभी शिक्षकों ने इस मुद्दे से पल्ला झाड़ लिया.

इस मुद्दे पर स्कूली बच्चों ने बताया कि हर सप्ताह उनसे इस तरह का काम कराया जाता है. बीईओ ने इस मसले पर कार्रवाई की बात कही है. अब देखना होगा कि शिक्षा विभाग की तरफ से क्या एक्शन लिया जाता है.

अब बेमेतरा में 17 करोड़ का धान गायब, भौतिक सत्यापन में 53 हजार क्विंटल कम मिला धान, कवर्धा-महामसुंद के बाद एक और मामला

'पटेल साहब आए और लीपापोती करके चले गए', भ्रष्टाचार की सड़क पर ग्रामीणों का छलका दर्द

धमतरी कलेक्टर की 'क्लास', जिले के स्कूलों का जायजा लेकर विद्यार्थियों को दिए टिप्स, शिक्षकों को भी कई निर्देश

TAGGED:

DAUNDILOHARA SCHOOL
BALOD EDUCATION DEPARTMENT
बालोद का संबलपुर स्कूल
छत्तीसगढ़ में स्कूल शिक्षा
SHAMEFUL INCIDENT IN BALOD

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.