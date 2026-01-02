ETV Bharat / state

लखनऊ के बड़ा इमामबाड़े में शर्मनाक हरकत, युवक ने किया पेशाब, ट्रस्ट की तहरीर पर केस दर्ज

लखनऊ : राजधानी के ऐतिहासिक बड़ा इमामबाड़ा में एक शर्मनाक घटना सामने आई है. नए साल पर इमामबाड़ा में एक युवक ने पेशाब कर दिया. इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. मामले को गंभीरता से लेते हुए हुसैनाबाद एवं सम्बद्ध ट्रस्ट की ओर से चौक कोतवाली में अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई है. पुलिस ने प्रकरण में जांच शुरू कर दी है.

सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में एक युवक भूलभुलैया के भीतर खुलेआम पेशाब करता नजर आ रहा है. वीडियो सामने आने के बाद धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचने और ऐतिहासिक धरोहर की मर्यादा भंग होने को लेकर लोगों में भारी गुस्सा देखा गया. बड़ा इमामबाड़ा के कार्यालय सहायक हबीबुल हसन ने चौक थाने में अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत कराया है.

हबीबुल हसन ने बताया, इमामबाड़ा राजधानी लखनऊ की प्राचीन इमारत है जो कि लखनऊ की प्राचीन सभ्यता को दर्शाता है तथा मुस्लिम लोगों की धार्मिक भावनाएं इस भवन से जुड़ी हुई हैं. युवक द्वारा किया गया यह कृत्य धार्मिक भावनाओं को आहत करता है. उसका यह कृत्य धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाला है. हुसैनाबाद ट्रस्ट ने धार्मिक स्थल की पवित्रता व गरिमा बनाए रखने के लिए सख्त कदम उठाने की बात कही है.