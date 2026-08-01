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स्कूल में शर्मनाक हरकत : गुम हुई बाली ढूंढने शिक्षिका ने लिया तंत्र का सहारा, प्राचार्य पर छेड़छाड़ का आरोप

जांजगीर चांपा में एक शिक्षिका ने गुम हुई बाली ढूंढने तंत्र का सहारा लिया,तो दूसरी जगह प्राचार्य पर छेड़छाड़ का आरोप है.

Shameful act at school female teacher
गुम हुई बाली ढूंढने शिक्षिका ने लिया तंत्र का सहारा (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : August 1, 2026 at 12:41 PM IST

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Updated : August 1, 2026 at 1:11 PM IST

3 Min Read
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जांजगीर चांपा : जांजगीर चांपा जिले में शिक्षा के मंदिर को शर्मसार करने की घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं.इस बार पामगढ़ और बलौदा विकासखंड के स्कूल में शिक्षकों का चेहरा दागदार हुआ है.

शिक्षिका ने स्कूल में करवाया तंत्र

जांजगीर चांपा जिला के बलौदा ब्लॉक के काठापालीं गांव में शिक्षिका ने स्कूल के बच्चों के सामने तंत्र का सहारा लिया. बताया जा रहा है कि शिक्षिका का सोने का जेवर गुम गया है. जब ढूंढने पर भी वो नहीं मिला,तो उसने बाबा के कहने पर लाल कपड़े में नारियल बांधकर स्कूल पहुंची.इसके बाद बच्चों के पास पहुंचकर कहा कि जिस किसी ने भी सोने की बाली को चोरी किया है वो वापस कर दे नहीं तो परिणाम भुगतना होगा.

शिक्षिका से मांगा गया जवाब
शिक्षिका के इस करतूत की जानकारी परिजन और हेड मास्टर को दी गई. इसके बाद हेड मास्टर ने बीईओ और डीईओ तक बात पहुंचाई. मामले की गंभीरता को देखते हुए जिला शिक्षा अधिकारी ने शिक्षिका गीता कुम्भकार को कारण बताओ नोटिस जारी किया है. वहीं स्कूल में बच्चों के सामने किसी तरह से तंत्र मन्त्र करने को गलत बताया.

काठापालीं गांव की घटना हमारे संज्ञान में आई है.जिसमें हमने ब्लॉक खंड शिक्षाधिकारी को जांच करने के निर्देश दिए हैं.इस मामले में शिक्षिका की कान की बाली स्कूल में कहीं खो गई थी.इसलिए वो लाल कपड़े में नारियल और चावल लेकर बच्चों को कसम दिलवा रही थी. इसे लेकर हमने कारण बताओ नोटिस जारी किया है.जवाब और जांच रिपोर्ट आने के बाद उचित कार्रवाई की जाएगी- अशोक सिन्हा, जिला शिक्षा अधिकारी

स्कूल में शर्मनाक हरकत (Etv Bharat)

दूसरी घटना और भी चिंताजनक

पामगढ़ ब्लाक के डोंगाकोहरौद में शासकीय प्राथमिक शाला के प्राचार्य भुवनेश्वर कौशिक की घिनौनी हरकत कैमरे में कैद हुई. प्राचार्य पर आरोप है कि वो बच्चों को पढ़ाने के बजाए आधे कपड़ों के स्कूल में बैठे थे. इस दौरान उसने स्कूल में पढ़ने वाली बच्चियों को अपने पास बुलाने का प्रयास किया.लेकिन छात्राएं डर गई और अपने परिजनों को पूरी बात बता दी.

परिजनों ने बनाया वीडियो

परिजनों को पहले यकीन नहीं हुआ लेकिन उन्होंने और भी ग्रामीणों को साथ लेकर स्कूल जाने का फैसला किया.जब सभी स्कूल पहुंचे तो नजारा हैरान करने वाला था. स्कूल में बच्चों को पढ़ाने वाला प्राचार्य बिना कपड़ों के बैठा था.जब अभिभावकों ने उससे पूछा कि ऐसा क्यों है तो प्राचार्य बोले क्या होता है. इसके बाद प्राचार्य ने अपनी पैंट पहनी और हंगामा करने के बाद परिजनों ने इसकी शिकायत थाने में की.

स्कूल के अंदर हेडमास्टर के इस करतूत की सूचना मिलने पर डायल 112 की टीम मौके पर पहुंची और हेडमास्टर को थाना पहुंचाया.इसके बाद डोंगाकोहरौद से बच्चों के अभिभावक भी बच्चों के साथ पामगढ़ थाना पहुंचे. पामगढ़ पुलिस ने छात्राओं और परिजनों के बयान लिए और आरोपी हेडमास्टर के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर उसे हिरासत में लिया है- सावन सारथी,थाना प्रभारी पामगढ़


शिक्षा के मंदिर में इस तरह की घटनाएं कहीं ना कहीं शिक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े करती है.मासूम बच्चों के सामने ऐसी हरकतें निश्चित तौर पर शर्मनाक है औऱ कही ना कहीं उनके बाल मन में गहरा असर डालती हैं.

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Last Updated : August 1, 2026 at 1:11 PM IST

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