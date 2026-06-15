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बस्तर में परिवहन व्यवस्था बदहाल, मालवाहक वाहन दुर्घटनाग्रस्त, 15 ग्रामीण घायल

बस्तर में परिवहन व्यवस्था आज भी चरमराई हुई है. दरभा क्षेत्र में मालवाहक वाहन के दुर्घटनाग्रस्त होने पर 15 ग्रामीण घायल हुए हैं.

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बस्तर में परिवहन व्यवस्था बदहाल (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : June 15, 2026 at 1:30 PM IST

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बस्तर : दरभा क्षेत्र में बड़ी दुर्घटना सामने आई है. मेले में शामिल होने जा रहे ग्रामीणों से भरा एक ट्रैक्टर अनियंत्रित होकर पलट गया था. बताया जा रहा है कि ट्रैक्टर में क्षमता से कई गुना अधिक 45 से ज्यादा लोग सवार थे. इस हादसे में 15 ग्रामीण घायल हो गए थे.

कहां हुई दुर्घटना ?

लोहंडीगुड़ा थाना क्षेत्र के ढाबामारी गांव में शादी समारोह से लौट रही एक पिकअप वाहन पलट गई. वाहन में 45 से अधिक लोग सवार थे. इस दर्दनाक हादसे में 37 ग्रामीण घायल हुए जबकि दो लोगों की मौत हो गई. बस्तर ASP माहेश्वर नाग ने बताया कि समय समय पर यातायात जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है.

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मालवाहक वाहन दुर्घटनाग्रस्त (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

नियम तोड़ने गाड़ियों पर नियमों के तहत कार्रवाई भी की जा रही है. वर्ष 2025-26 में 35-40 वाहनों पर जो यात्रियों को भरकर परिवहन कर रहे थे. उनके ऊपर चालानी कार्रवाई भी की गई है.आगे भी कार्रवाई जारी रहेगी- माहेश्वर नाग, ASP

बस्तर में परिवहन व्यवस्था बदहाल (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

मालवाहक वाहनों पर होती है कार्रवाई

परिवहन विभाग और पुलिस प्रशासन समय-समय पर मालवाहक वाहनों में सवारी ढोने के खिलाफ कार्रवाई करते हैं और इसे गैरकानूनी बताते हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर हालात जस के तस बने हुए हैं. कार्रवाई के बावजूद ग्रामीण इलाकों में आज भी ट्रैक्टर और पिकअप वाहनों में क्षमता से अधिक यात्रियों को ढोने का सिलसिला जारी है. लेकिन ये घटनाएं केवल हादसा नहीं हैं, बल्कि ग्रामीण क्षेत्रों में परिवहन व्यवस्था की बदहाल स्थिति की तस्वीर पेश करती हैं. गांवों तक नियमित और पर्याप्त सार्वजनिक परिवहन की सुविधा नहीं होने के कारण लोगों के पास जोखिम भरे साधनों का सहारा लेने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचता.

अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर कब तक ग्रामीण अपनी जान हथेली पर रखकर सफर करने को मजबूर रहेंगे. हर बड़े हादसे के बाद जांच और कार्रवाई की घोषणाएं तो होती हैं. लेकिन सुरक्षित और नियमित सार्वजनिक परिवहन की व्यवस्था कब तक ग्रामीणों तक पहुंचेगी. बस्तर के हजारों ग्रामीण आज भी इसी सवाल के जवाब का इंतजार कर रहे हैं.

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