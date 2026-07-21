दिल्ली कूच से पहले शंभू बॉर्डर बंद, आम लोगों की राह थमी, परेशानियों भरा हुआ सफर
किसान संगठनों के दिल्ली कूच के ऐलान के बाद प्रशासन ने शंभू बॉर्डर बंद कर दिया. इससे हजारों यात्रियों की परेशानी बढ़ गई है.
Published : July 21, 2026 at 1:46 PM IST
अंबाला: अमेरिका के साथ प्रस्तावित ट्रेड डील के विरोध में किसान संगठनों के दिल्ली कूच के ऐलान के बाद प्रशासन ने हरियाणा-पंजाब सीमा पर स्थित शंभू बॉर्डर को एहतियातन के तौर पर बंद कर दिया है. इसका सीधा असर दिल्ली-अमृतसर नेशनल हाईवे पर देखने को मिला, जहां सुबह से ही बड़ी संख्या में यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ा है. ऑफिस, व्यापार और अन्य जरूरी कामों के लिए निकले लोग बॉर्डर पर पहुंचकर आगे नहीं जा सके.
सुरक्षा को लेकर प्रशासन की सख्ती: प्रशासन ने संभावित आंदोलन को देखते हुए शंभू बॉर्डर पर भारी पुलिस बल तैनात किया और बैरिकेडिंग कर आवाजाही पूरी तरह रोक दी. सुरक्षा एजेंसियां पूरे क्षेत्र में निगरानी बनाए हुए हैं ताकि कानून व्यवस्था प्रभावित न हो. बॉर्डर बंद होने के कारण हाईवे पर कई वाहन वापस लौटते दिखाई दिए, जबकि कुछ लोगों ने वैकल्पिक मार्गों का सहारा लिया.
"पहले से जानकारी होती तो दूसरा रास्ता चुनते": शंभू बॉर्डर पर पहुंचे यात्रियों ने प्रशासन से पहले सूचना नहीं मिलने पर नाराजगी जताई. एक यात्री ने कहा कि, "हमें पहले से मालूम नहीं था कि बॉर्डर बंद रहेगा. यहां पहुंचने के बाद वापस लौटना पड़ रहा है." वहीं, दूसरे नागरिक ने कहा, "ऑफिस समय पर पहुंचना मुश्किल हो गया है. अगर पहले जानकारी मिलती तो हम दूसरा रास्ता चुन लेते." एक अन्य यात्री ने कहा कि, "अचानक बॉर्डर बंद होने से पूरा कार्यक्रम प्रभावित हो गया और काफी समय भी बर्बाद हुआ."
कामकाज और सफर दोनों प्रभावित: बॉर्डर बंद होने का सबसे अधिक असर रोजाना आने-जाने वाले कर्मचारियों, व्यापारियों और अन्य यात्रियों पर पड़ा. कई लोगों को बीच रास्ते से वापस लौटना पड़ा, जबकि कुछ ने लंबा वैकल्पिक मार्ग अपनाया. यात्रियों का कहना है कि ऐसी परिस्थितियों में प्रशासन को पहले से सार्वजनिक सूचना जारी करनी चाहिए, ताकि लोगों को अनावश्यक परेशानी का सामना न करना पड़े.
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