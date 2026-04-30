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ICSE-ISC Result 2026: जमशेदपुर की शांभवी ने रचा इतिहास, हासिल किए शत-प्रतिशत अंक

ICSE और ISC परीक्षा के नतीजों में झारखंड ने अपना परचम लहराया है.

Shambhavi Tiwari from Jamshedpur emerged as National Topper in ICSE and ISC 2026 results
ICSE में नेशनल टॉपर शांभवी तिवारी अपने माता-पिता के साथ (पुरानी तस्वीर) (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : April 30, 2026 at 5:50 PM IST

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Updated : April 30, 2026 at 6:20 PM IST

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रांचीः ICSE (10वीं) और ISC (12वीं) परीक्षा 2026 के नतीजों ने इस बार झारखंड को राष्ट्रीय स्तर पर नई पहचान दिलाई है. प्रदेश के बच्चों ने राष्ट्रीय स्तर पर अपना परचम लहराया है.

काउंसिल फॉर द इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन (CISCE) द्वारा 30 अप्रैल को जारी किए गए परिणामों में राज्य के छात्रों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए सफलता का नया रिकॉर्ड कायम किया है. खासकर कोल्हान क्षेत्र जमशेदपुर और चाईबासा ने इस बार अपनी प्रतिभा का लोहा पूरे देश में मनवाया है.

इस परीक्षा की सबसे बड़ी उपलब्धि जमशेदपुर की शांभवी तिवारी के नाम रहीं, जिन्होंने 100 प्रतिशत अंक हासिल कर नेशनल टॉपर बनने का गौरव प्राप्त किया. सेक्रेड हार्ट कॉन्वेंट स्कूल की छात्रा शांभवी ने विज्ञान वर्ग के कठिन विषयों में शत-प्रतिशत अंक लाकर यह साबित कर दिया कि समर्पण और अनुशासन से कोई भी लक्ष्य हासिल किया जा सकता है. उनकी इस उपलब्धि ने न सिर्फ उनके परिवार और स्कूल को गौरवान्वित किया, बल्कि पूरे राज्य का मान बढ़ाया है.

कोल्हान के छात्रों का दमदार प्रदर्शन

राज्य स्तर पर भी कोल्हान के छात्रों का दबदबा साफ नजर आया. ICSE 10वीं में संयुक्त रूप से टॉप करने वालों में चाईबासा के चितेश सरकार और जमशेदपुर के वेदांग वत्सल, अहान राय और प्रज्ञा सिंह शामिल हैं, जिन्होंने 99.2 प्रतिशत अंक प्राप्त किए. इसके अलावा धनबाद की अंशिका मोदी और कोशिकी दत्ता ने भी 99 प्रतिशत अंक लाकर अपनी प्रतिभा का शानदार परिचय दिया.

शांभवी का लक्ष्य—डॉक्टर बनकर समाज सेवा

अपनी इस ऐतिहासिक सफलता पर शांभवी तिवारी ने कहा कि यह उपलब्धि उनके लिए एक सपने के सच होने जैसा है. उन्होंने अपनी सफलता का श्रेय अपने माता-पिता और शिक्षकों को दिया. उनकी मां केमिस्ट्री की शिक्षिका हैं, जबकि पिता आकाशवाणी से जुड़े हैं. शांभवी फिलहाल मेडिकल प्रवेश परीक्षा (NEET) की तैयारी कर रही हैं और भविष्य में डॉक्टर बनकर समाज की सेवा करना चाहती हैं.

Shambhavi Tiwari from Jamshedpur emerged as National Topper in ICSE and ISC 2026 results
सफल छात्रा को मिठाई खिलातीं टीचर (ETV Bharat)

राजधानी रांची के स्कूल भी पीछे नहीं

जहां कोल्हान ने राष्ट्रीय स्तर पर पहचान बनाई, वहीं राजधानी रांची के स्कूलों ने भी शानदार प्रदर्शन कर अपनी गुणवत्ता साबित की. रांची के लोरेटो कॉन्वेंट स्कूल के छात्राओं ने 10वीं और 12वीं दोनों में बेहतरीन अंक हासिल किए. 10वीं में प्रभलीन कौर ने 98.8 प्रतिशत अंक के साथ बढ़त बनाई, जबकि कृत्वी किरण, यामिनी सिंह और रावी सिंह ने भी 97 प्रतिशत से अधिक अंक प्राप्त किए. 12वीं में शामिया खान, एलिजा रहमान और सौम्या ने उल्लेखनीय प्रदर्शन किया.

ICSE रिजल्ट पर छात्र-छात्राओं और शिक्षकों ने जताई खुशी (ETV Bharat)

रांची के मेटास एड्वेंटिस्ट स्कूल का बेस्ट परिणाम 97 प्रतिशत रहा, जो उसकी मजबूत शैक्षणिक व्यवस्था को दर्शाता है. वहीं रांची के ही संत थॉमस स्कूल की अंशिका गुप्ता ने 99 प्रतिशत अंक के साथ रांची सिटी टॉपर का खिताब अपने नाम किया. बिशप स्कॉट गर्ल्स स्कूल की इकरा फातिमा ने 98.6 प्रतिशत अंक हासिल कर टॉप सूची में जगह बनाई. संत जेवियर स्कूल के विद्यार्थियों ने भी टॉप-10 में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई.

Shambhavi Tiwari from Jamshedpur emerged as National Topper in ICSE and ISC 2026 results
संत जेवियर्स के सफल स्टूडेंट्स की तस्वीर (ETV Bharat)

डिजिटल प्लेटफॉर्म पर रिजल्ट की सुविधा

रिजल्ट जारी होते ही वेबसाइट पर भारी ट्रैफिक देखने को मिला. हालांकि छात्रों के लिए ऑनलाइन माध्यमों से परिणाम देखना आसान रहा. कई स्कूलों ने भी अपने स्तर पर छात्रों को परिणाम उपलब्ध कराए.

Shambhavi Tiwari from Jamshedpur emerged as National Topper in ICSE and ISC 2026 results
छात्र को मिठाई खिलाते संत जेवियर्स स्कूल के प्रिंसिपल (ETV Bharat)

ICSE-ISC 2026 के परिणामों ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि झारखंड के छात्र किसी भी स्तर पर पीछे नहीं हैं. कोल्हान से लेकर रांची तक प्रतिभा की यह चमक यह संकेत देती है कि राज्य में शिक्षा का स्तर लगातार ऊंचा हो रहा है. आने वाले समय में झारखंड के छात्र राष्ट्रीय ही नहीं, अंतरराष्ट्रीय मंच पर भी अपनी पहचान मजबूत करेंगे.

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Last Updated : April 30, 2026 at 6:20 PM IST

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