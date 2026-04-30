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ICSE-ISC Result 2026: जमशेदपुर की शांभवी ने रचा इतिहास, हासिल किए शत-प्रतिशत अंक

ICSE में नेशनल टॉपर शांभवी तिवारी अपने माता-पिता के साथ (पुरानी तस्वीर) ( Etv Bharat )