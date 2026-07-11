ETV Bharat / state

स्वामी आनंद स्वरूप ने बीजेपी को घेरा, मंदिरों को सरकारी नियंत्रण से मुक्त करने की मांग

शांभवी पीठाधीश्वर स्वामी आनंद स्वरूप महाराज पहुंचे हल्द्वानी ( Photo-ETV Bharat )