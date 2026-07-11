स्वामी आनंद स्वरूप ने बीजेपी को घेरा, मंदिरों को सरकारी नियंत्रण से मुक्त करने की मांग
शांभवी पीठाधीश्वर स्वामी आनंद स्वरूप महाराज ने बड़ा बयान दिया है. उन्होंने मंदिरों को सरकारी नियंत्रण से मुक्त करने की मांग की.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : July 11, 2026 at 10:15 AM IST
हल्द्वानी: नैनीताल जिले के हल्द्वानी पहुंचे हरिद्वार के शांभवी पीठाधीश्वर स्वामी आनंद स्वरूप महाराज ने मंदिरों में चढ़ावे और अन्य सामान की कथित चोरी के मुद्दे पर सरकार को घेरते हुए सभी मठों और मंदिरों को सरकारी नियंत्रण से मुक्त करने की मांग की. उन्होंने आरोप लगाया कि सरकारी हस्तक्षेप के कारण मंदिरों में भ्रष्टाचार और अनियमितताएं बढ़ रही हैं. साथ ही उन्होंने बीजेपी को घेरते हुए कहा कि श्रीराम ही सत्ता दिलाने वाले हैं और वही सत्ता से विदा भी करेंगे.
हल्द्वानी दौरे पर पहुंचे हरिद्वार के शांभवी पीठाधीश्वर स्वामी आनंद स्वरूप महाराज ने मंदिरों के संचालन और सरकारी हस्तक्षेप को लेकर सरकार पर तीखा हमला बोला. उन्होंने कहा कि देश के मठों और मंदिरों को सरकारी नियंत्रण से मुक्त किया जाना चाहिए ताकि धार्मिक संस्थानों का संचालन संत समाज और धार्मिक परंपराओं के अनुरूप हो सके. स्वामी आनंद स्वरूप ने आरोप लगाया कि वर्तमान समय में कई सरकारी अधिकारी मंदिरों और धार्मिक संस्थानों में तैनाती पाने के लिए प्रयासरत रहते हैं, लेकिन उनका उद्देश्य धार्मिक सेवा नहीं बल्कि मंदिरों के संसाधनों पर नियंत्रण स्थापित करना होता है.
उन्होंने कहा कि ऐसे लोग भ्रष्टाचार के जरिए आर्थिक लाभ कमाने की कोशिश करते हैं, जिससे मंदिरों की व्यवस्था प्रभावित होती है. उन्होंने कहा कि मंदिरों में चढ़ावे और अन्य सामान की कथित चोरी जैसी घटनाएं भी सरकारी नियंत्रण वाली व्यवस्था की खामियों को उजागर करती हैं. उनका मानना है कि यदि मंदिरों का संचालन संत समाज और धार्मिक ट्रस्टों के हाथों में होगा तो पारदर्शिता और जवाबदेही बेहतर होगी तथा इस तरह की घटनाओं पर प्रभावी रोक लगाई जा सकेगी. स्वामी आनंद स्वरूप ने सरकार से मांग की कि देशभर के मंदिरों और मठों को सरकारी नियंत्रण से मुक्त कर उनकी स्वायत्त व्यवस्था सुनिश्चित की जाए.
उनका कहना था कि धार्मिक संस्थानों का संचालन धार्मिक परंपराओं और आस्था से जुड़े लोगों के हाथों में ही होना चाहिए. इस दौरान उन्होंने राजनीतिक टिप्पणी करते हुए कहा कि श्रीराम की कृपा से भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई थी और यदि रामभक्तों की भावनाओं की अनदेखी हुई तो श्रीराम ही बीजेपी को सत्ता से विदा भी करेंगे. उनके इस बयान के बाद राजनीतिक और धार्मिक हलकों में चर्चा तेज हो गई है.
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